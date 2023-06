Les craintes d’inflation et de récession n’ont pas ralenti les voyages des consommateurs

Une enquête Deloitte du mois dernier a révélé que 50 % des répondants prévoyaient de prendre des vacances comprenant un hébergement payant pendant l’été, contre 46 % l’année dernière. Signe d’une forte demande, la Transportation Security Administration a contrôlé près de 10 millions de personnes pendant le week-end du Memorial Day, un peu plus que la même période en 2019 avant la pandémie. Et Compagnies aériennes américaines cette semaine a relevé ses prévisions de bénéfices ajustées pour ce trimestre, grâce à une forte demande et à un carburant moins cher.

L’inflation persistante et les taux d’intérêt plus élevés ont mis à rude épreuve le budget de nombreux ménages, et les consommateurs se détournent de certains achats tels que des projets de rénovation domiciliaire ou des vêtements. Mais des millions de consommateurs américains n’abandonnent pas leurs vacances.

Et pourtant, les dépenses de consommation ont commencé à se modérer dans l’ensemble, mais « les catégories qui résistent le mieux sont les catégories de voyages », a déclaré Jason Gaughan, responsable des produits de cartes de crédit à la consommation chez Bank of America.

Les prix varient énormément selon l’endroit où les voyageurs prévoient d’aller. Un vol intérieur aller-retour coûte en moyenne 306 $ cet été, en baisse de 19 % par rapport à l’année dernière, mais toujours 6 % de plus qu’en 2019, selon le site de voyage Hopper.

Les contraintes de capacité dues à la pénurie d’avions et de pilotes ont affecté la croissance des compagnies aériennes et maintenu les tarifs élevés pendant des mois.

Les voyages internationaux ont rugi cette année alors que les pays du monde entier lèvent les restrictions en cas de pandémie. Mais il y a encore beaucoup de demande pour les destinations nationales qui ont dominé les voyages pendant la pandémie. Cela est particulièrement vrai parce que les compagnies aériennes ont augmenté leur capacité vers l’Europe et d’autres destinations internationales, mais les bonnes affaires sont difficiles à trouver pendant les mois de pointe de la fin du printemps et de l’été.

Les billets d’avion vers l’Europe s’élèvent en moyenne à 1 167 $ aller-retour cet été, en hausse de 36 % par rapport à l’année dernière, selon les données de Hopper.

L’hébergement a également été plus cher cette année, même aux États-Unis. Le taux d’occupation des hôtels était en moyenne de 60,6 % de janvier à avril, avec des tarifs moyens par nuit de 152,68 $, selon la société de données hôtelières STR. Cela représente une augmentation par rapport au taux d’occupation de 63 % et aux tarifs moyens par nuit de 130,05 $ au cours de la même période en 2019, et par rapport au taux d’occupation de 58,4 % et aux tarifs moyens de 141 $ par nuit l’an dernier.

Mais il existe de grandes différences entre certaines destinations en raison de l’évolution des habitudes de voyage. Les tarifs des hôtels à la nuitée à Maui, à Hawaï, ont augmenté de plus de 53 % depuis 2019 pour atteindre 535,90 $, la plus forte augmentation en pourcentage aux États-Unis, selon STR. Pendant ce temps, les tarifs des hôtels dans les régions de San Jose et de Santa Cruz en Californie ont baissé de près de 17 % par rapport à 2019 pour s’établir à 171,52 $, car les voyages d’affaires dans la technologie et d’autres secteurs n’ont toujours pas retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie.