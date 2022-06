Les craintes d’inflation et de récession compriment certaines industries plus que d’autres

Une femme pousse un caddie dans l’allée de l’épicerie de Target à Annapolis, Maryland, le 16 mai 2022, alors que les Américains se préparent au choc des autocollants d’été alors que l’inflation continue de croître. Jim Watson | AFP | Getty Images

Les gens semblent toujours prêts à débourser pour voyager, aller au cinéma et prendre un verre ou deux, même si la flambée des prix et les craintes d’une récession les font reculer dans d’autres domaines. La façon dont les gens dépensent leur argent change à mesure que l’économie ralentit et que l’inflation pousse les prix à la hausse partout, y compris dans les stations-service, les épiceries et les magasins de détail de luxe. Le marché du logement, par exemple, en ressent déjà les effets. D’autres industries ont longtemps été considérées comme à l’épreuve de la récession et pourraient même connaître une bosse alors que les gens recommencent à sortir après s’être repliés pendant la pandémie. Pourtant, les acheteurs du monde entier se sentent sous pression. En mai, une mesure de l’inflation qui suit les prix d’un large éventail de biens et de services a bondi de 8,6 % par rapport à il y a un an, le plus grand bond depuis 1981. L’optimisme des consommateurs concernant leurs finances et le sentiment général de l’économie est tombé à 50,2 % en juin, son plus bas niveau enregistré, selon l’indice mensuel de l’Université du Michigan. Alors que les prix de l’essence et de la nourriture grimpent, Brigette Engler, une artiste basée à New York, a déclaré qu’elle conduisait moins souvent vers sa deuxième maison dans le nord de l’État et qu’elle réduisait ses repas au restaurant. « Vingt dollars semblent extravagants à ce stade pour le déjeuner », a-t-elle déclaré. Voici un aperçu de la façon dont les différents secteurs se portent dans le ralentissement de l’économie.

Films, expériences qui tiennent le coup

Les concerts, les films, les voyages et autres expériences que les gens ont manqués au plus fort de la pandémie font partie des industries qui bénéficient d’une forte demande. Live Nation Entertainment, qui possède des salles de concert et Ticketmaster, n’a pas encore vu l’intérêt des gens pour assister à des concerts diminuer, a déclaré le PDG Joe Berchtold lors de la conférence William Blair Growth Stock plus tôt ce mois-ci. Dans les salles de cinéma, des blockbusters comme « Jurassic World : Dominion » et « Top Gun : Maverick » ont également enregistré de fortes ventes au box-office. L’industrie cinématographique a longtemps été considérée comme « à l’épreuve de la récession », car les personnes qui renoncent à des vacances plus chères ou à des abonnements récurrents à Netflix peuvent souvent encore s’offrir des billets de cinéma pour s’évader pendant quelques heures. L’alcool est une autre catégorie qui est généralement protégée contre les ralentissements économiques, et les gens sortent à nouveau dans les bars après avoir bu davantage à la maison pendant les premiers jours de la pandémie. Même si les brasseurs, les distillateurs et les viticulteurs augmentent les prix, les entreprises parient que les gens sont prêts à payer plus pour un alcool de meilleure qualité. « Les consommateurs continuent de négocier à la hausse, pas à la baisse », a déclaré le PDG de Molson Coors Beverage, Gavin Hattersley, lors de l’appel aux résultats de la société début mai. Cela peut sembler contre-intuitif, mais il a déclaré que la tendance est conforme aux récents ralentissements économiques. Les ventes d’alcool ont également été protégées en partie parce que les prix n’ont pas augmenté aussi rapidement que les prix d’autres biens. En mai, les prix de l’alcool ont augmenté d’environ 4 % par rapport à il y a un an, comparativement au bond de 8,6 % de l’indice global des prix à la consommation. De grandes compagnies aériennes comme Delta, American et United prévoient également un retour à la rentabilité grâce à une augmentation de la demande de voyages. Les consommateurs ont largement digéré des tarifs plus élevés, aidant les compagnies aériennes à couvrir la flambée du coût du carburant et d’autres dépenses, bien que les réservations nationales aient chuté au cours des deux derniers mois. Il n’est pas clair si la course vers le ciel se poursuivra après les ruées vers les voyages du printemps et de l’été. Les voyages d’affaires reprennent généralement à l’automne, mais les compagnies aériennes pourraient ne pas pouvoir compter sur cela, car certaines entreprises cherchent des moyens de réduire les dépenses et même d’annoncer des licenciements. Le désir des gens de sortir et de socialiser à nouveau stimule également les produits comme le rouge à lèvres et les talons hauts qui ont été rangés pendant la pandémie. Cela a récemment aidé les ventes de détaillants tels que Macy’s et Ulta Beauty, qui le mois dernier ont augmenté leurs prévisions de bénéfices pour l’année entière. Les marques de luxe telles que Chanel et Gucci se révèlent également plus résistantes, les Américains les plus riches n’étant pas aussi touchés par la hausse des prix ces derniers mois. Leurs défis ont été plus concentrés en Chine ces derniers temps, où les restrictions pandémiques persistent. Mais la crainte est que cette dynamique ne change rapidement et que les gains à court terme de ces détaillants ne s’évaporent. Plus de huit consommateurs américains sur 10 prévoient d’apporter des changements pour réduire leurs dépenses au cours des trois à six prochains mois, selon une enquête de NPD Group, une société de recherche sur les consommateurs. « Il y a un bras de fer entre le désir du consommateur d’acheter ce qu’il veut et la nécessité de faire des concessions en fonction des prix plus élevés qui frappent son portefeuille », a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef du secteur de la vente au détail pour NPD.

Maisons, articles coûteux pressés