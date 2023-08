Les craintes d’inflation alimentaire en Asie augmentent avec la flambée des prix du riz

Une photo non datée d’une échoppe de marché avec des tas de nombreuses variétés de riz vietnamien dans l’épicerie de Ho Chi Minh-ville. Le Vietnam est l’un des plus grands exportateurs de riz de qualité, l’aliment de base le plus important d’Asie. Bicho_raro | Istock | Getty Images

Une tempête parfaite se prépare peut-être en Asie. Selon l’agence alimentaire de l’ONU, les prix du riz ont atteint leur plus haut niveau en près de 12 ans, après que l’interdiction d’exporter du riz en Inde et les conditions météorologiques défavorables ont entravé la production et l’approvisionnement de l’aliment de base de l’Asie. « Le prix des prix mondiaux du riz est particulièrement inquiétant », a déclaré à CNBC Qingfeng Zhang, directeur principal de la Banque asiatique de développement. « Ce qui semble clair, c’est que la volatilité des prix alimentaires se poursuivra dans les mois à venir. » En dehors de l’Inde, l’inflation alimentaire a été relativement modérée en Asie jusqu’à présent cette année. Mais une confluence de facteurs alimente les craintes qu’une pénurie de riz ne marque un retour à une large augmentation des prix d’autres produits alimentaires en Asie.

Parmi eux : le climat extrême dû au réchauffement climatique, ainsi que l’apparition d’El Niño pour la première fois en sept ans, le retrait de la Russie de l’initiative céréalière de la mer Noire et les politiques alimentaires protectionnistes sous forme de restrictions commerciales. El Niño est un phénomène météorologique déclenché par le réchauffement des températures de l’eau dans l’est et le centre de l’océan Pacifique équatorial, qui apporte des conditions météorologiques sauvages qui ont fait des ravages dans le monde. Au plus fort de la crise des prix alimentaires de 2010-2012, la Banque asiatique de développement a estimé qu’un Hausse de 30 % des prix alimentaires internationaux en 2011 s’est traduite par une augmentation de 10 % du prix du riz dans les prix des denrées alimentaires pour les pays en développement d’Asie et a réduit de 0,6 point de pourcentage la croissance du produit intérieur brut de certains pays importateurs de denrées alimentaires de la région. Soulignant à quel point la hausse des prix alimentaires érode le pouvoir d’achat, la BAD a suggéré à l’époque qu’une hausse de 10 % des prix alimentaires intérieurs dans les pays en développement d’Asie plongerait 64,4 millions de personnes dans la pauvreté, sur la base du seuil de pauvreté de 1,25 dollar par jour. Cela aurait signifié augmenter le taux de pauvreté de 27% à 29% pendant cette période.

Stocks de riz

Certes, la plupart des pays asiatiques seront capables de résister à un choc d’approvisionnement en riz uniquement. « Les prix ont définitivement grimpé en flèche, et cela contribue à l’alarme et aussi aux histoires anecdotiques de gens qui paniquent », a déclaré Erica Tay, économiste chez Maybank couvrant la Thaïlande et la Chine. « Mais si vous regardez les chiffres globaux de l’offre et de la demande, les pays asiatiques sont très bien placés pour surmonter ce choc des prix et de l’offre sur le marché du riz. »

Les nations se rendent compte que, qu’il s’agisse de chocs commerciaux ou de chocs de l’offre agricole, elles doivent être prêtes à surmonter ces perturbations. Erica Tay Économiste, Maybank

Elle a souligné le fait que quelques pays de la région – comme la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar et le Cambodge – sont des exportateurs nets. La Chine, le plus grand marché de riz au monde, n’importe que 1% de ses besoins en riz en grande partie du Vietnam et du Myanmar, elle est donc « très peu touchée » par toute pénurie d’approvisionnement en provenance de l’Inde, a ajouté Tay. De plus, cette flambée des prix du riz se produit dans un contexte de baisse généralisée des prix des denrées alimentaires. Les prix alimentaires dans l’ensemble, selon les Nations Unies Indice FAO des prix des denrées alimentairesont baissé d’environ 23 % par rapport à un sommet en mars dernier, selon Tay. Les approvisionnements en riz en Chine étaient menacés après que les niveaux d’alerte aux inondations ont été relevés dans trois provinces, qui représentent généralement près d’un quart de la production de riz du pays. Cependant, Tay a souligné le stock de riz du pays, qui représente au moins huit mois de ses besoins annuels.

« C’est l’un des héritages de Covid », a déclaré Tay. « Les nations se rendent compte que, qu’il s’agisse de chocs commerciaux ou de chocs d’approvisionnement agricole, elles doivent être prêtes à surmonter ces perturbations. Elles ont en fait appris au cours des trois dernières années à accumuler de formidables stocks. » La Chine a également doublé ses efforts en matière de sécurité alimentaire. Le président Xi Jinping voit la nécessité d’importer de la nourriture comme une source de risque pour la sécurité nationale. « Mais je pense que plus loin, nous sommes à l’affût des conditions météorologiques d’El Niño », a déclaré Tay. « Et lorsque cela se produira, comme prévu au second semestre de cette année, il pourrait y avoir des perturbations plus généralisées de l’approvisionnement agricole. » La principale préoccupation, a déclaré Tay, est que non seulement les approvisionnements en riz sont touchés, mais que la production agricole globale peut également être affectée négativement. « Cela pourrait conduire à un risque plus élevé d’inflation des prix à la consommation », a-t-elle ajouté.

Les personnes les plus vulnérables

Dans une note datée du 3 août, Morgan Stanley a déclaré que les stocks alimentaires mondiaux élevés, en particulier en Asie, aident à isoler la volatilité de la production et à minimiser l’impact économique du point de vue des consommateurs. Par conséquent, la banque d’investissement basée aux États-Unis s’attend à ce que la volatilité autour d’El Niño se manifeste d’abord par l’inflation, puis par les balances commerciales nettes. Cela s’explique notamment par le fait que l’alimentation représente une part importante — environ 30 % à 40 % — du panier de l’indice des prix à la consommation pour la plupart des pays émergents d’Asie. À l’exception de l’Australie, de l’Inde et de la Thaïlande, la plupart des pays d’Asie-Pacifique sont des importateurs nets de produits alimentaires. Singapour et Hong Kong dépendent des importations pour 100 % de leurs besoins de consommation de riz.

Sur le long terme, je pense qu’il faut accepter que les perturbations liées au climat seront de plus en plus fréquentes. Erica Tay Économiste, Maybank

Nomura a déclaré que cela rendait les économies d’Asie-Pacifique « très exposées » à une hausse mondiale des prix des denrées alimentaires – bien que son impact puisse ne se matérialiser pleinement dans les chiffres de l’inflation que des mois plus tard. Le retard est probablement dû aux mesures gouvernementales, telles que le contrôle des prix et les subventions, qui seront utilisées pour atténuer l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés intérieurs. Mais cela exacerbera probablement aussi les pressions mondiales sur les prix alimentaires. « Les décalages diffèrent selon les pays mais, en moyenne, nous constatons un décalage de six mois entre l’inflation mondiale des prix alimentaires et l’inflation alimentaire de l’IPC en Asie », ont écrit les économistes de Nomura Sonal Varma et Si Ying Toh dans une note datée du 11 août. Ils prédisent que ces délais pouvaient aller de trois mois en Indonésie à neuf mois pour la Corée du Sud.

Cela signifie que toute flambée des prix alimentaires ne se traduira par une inflation alimentaire que vers la fin de cette année ou le début de 2024. Nomura a identifié les Philippines comme le pays « le plus vulnérable » à une flambée des prix des denrées alimentaires, en raison de la part élevée de denrées alimentaires dans son panier d’inflation des prix à la consommation à 34,8% – le riz représente à lui seul 8,9% de son panier. Les ménages à faible revenu seront sans aucun doute les plus durement touchés, qu’ils se trouvent ou non dans les pays développés ou en développement, a déclaré Paul Hughes, économiste agricole en chef et directeur de la recherche chez S&P Global. « Ces ménages ont tendance à consacrer un pourcentage plus important de leurs revenus à l’alimentation. Lorsque les prix augmentent, ils n’ont d’autre choix que de réduire leurs dépenses ailleurs si possible », a déclaré Hughes dans un e-mail.

Cultures les plus vulnérables

Les observateurs du marché gardent les yeux ouverts sur certaines catégories d’aliments. Les conditions sèches qu’El Niño devrait apporter à une grande partie de l’Asie plus tard cette année auront un impact sur les cultures de riz. Déjà, la Thaïlande — le pays du monde deuxième exportateur de riz – encourage ses agriculteurs à planter moins de cultures dans le but d’économiser l’eau. Les mêmes conditions sèches affecteraient également la production d’huile de palme en Malaisie et en Indonésie – un ingrédient clé pour l’huile de cuisson – ainsi que le blé et l’orge australiens, selon Hughes de S&P Global.