Les craintes de récession se profilent alors que le sommet du WEF commence

La perspective d’une récession mondiale imminente a jeté une ombre sur Davos lundi alors que les participants réunis pour l’ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial ont estimé le coût probable pour leurs économies et leurs entreprises.

Les deux tiers des économistes en chef des secteurs privé et public interrogés par le WEF s’attendent à une récession mondiale cette année, quelque 18 % la considérant comme « extrêmement probable », soit plus du double que lors de la précédente enquête menée en septembre 2022.

“L’inflation élevée actuelle, la faible croissance, l’endettement élevé et l’environnement de forte fragmentation réduisent les incitations aux investissements nécessaires pour renouer avec la croissance et relever le niveau de vie des plus vulnérables du monde”, a déclaré Saadia Zahidi, directrice générale du WEF, dans un communiqué accompagnant les résultats de l’enquête. .

UNE RÉCESSION EST-ELLE NÉCESSAIRE POUR RÉCUPÉRER DE L’INFLATION ?

L’enquête du WEF était basée sur 22 réponses d’un groupe d’économistes expérimentés issus d’agences internationales, dont le Fonds monétaire international, des banques d’investissement, des multinationales et des groupes de réassurance.

Pendant ce temps, une enquête sur les attitudes des PDG par PwC publiée lundi à Davos était la plus sombre depuis que l’auditeur des “Big Four” a lancé le sondage il y a dix ans, marquant un changement significatif par rapport aux perspectives optimistes en 2021 et 2022.

La semaine dernière, la Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance pour 2023 à des niveaux proches de la récession pour de nombreux pays alors que l’impact des hausses des taux de la banque centrale s’intensifie, que la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit et que les principaux moteurs économiques mondiaux s’effondrent.

Les définitions de ce qui constitue une récession diffèrent dans le monde, mais incluent généralement la perspective d’économies en contraction, éventuellement avec une inflation élevée dans un scénario de « stagflation ».

En ce qui concerne l’inflation, l’enquête du WEF a constaté d’importantes variations régionales : la proportion qui s’attend à une inflation élevée en 2023 variait de seulement 5 % pour la Chine à 57 % pour l’Europe, où l’impact de la hausse des prix de l’énergie de l’année dernière s’est propagé à l’ensemble de l’économie.

Une majorité d’économistes voient un nouveau resserrement de la politique monétaire en Europe et aux États-Unis (59 % et 55 %, respectivement), les décideurs étant pris entre les risques d’un resserrement trop ou trop faible.

“Il est clair qu’il y a une chute massive de la demande, les stocks ne se résorbent pas, les commandes n’arrivent pas”, a déclaré à Reuters Yuvraj Narayan, directeur général adjoint et directeur financier de la société de logistique mondiale DP World basée à Dubaï.

“Il y a beaucoup trop de contraintes imposées. Ce n’est plus une économie mondiale fluide et à moins qu’ils ne trouvent les bonnes solutions, cela ne fera qu’empirer”, a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe s’attend à ce que les taux de fret baissent entre 15% et 20% % en 2023.

Éviter les licenciements

Peu de secteurs s’attendent à être totalement immunisés.

Matthew Prince, directeur général de la société de services cloud Cloudflare Inc, a déclaré que l’activité Internet indiquait un ralentissement économique.

“Depuis le Nouvel An, quand je rattrape d’autres PDG d’entreprises technologiques, ils me disent:” Avez-vous remarqué que le ciel nous tombe dessus? “”, A-t-il déclaré à Reuters.

L’enquête de PwC a révélé que la confiance des entreprises dans leurs perspectives de croissance a le plus chuté depuis la crise financière mondiale de 2007-2008, bien qu’une majorité de PDG n’aient pas l’intention de réduire la taille de leurs effectifs au cours des 12 prochains mois ou de réduire les rémunérations alors qu’ils tentent de retenir les talents.

“Ils essaient de réduire les coûts sans changements dans le capital humain ni licenciements massifs”, a déclaré le président mondial de PwC, Bob Moritz.

Jenni Hibbert, associée chez Heidrick & Struggles à Londres, a déclaré que l’activité se normalisait et que le cabinet de recrutement de cadres voyait “un peu moins de flux” après deux ans de forte croissance.

“Nous entendons la même image mitigée de la plupart de nos clients. Les gens s’attendent à un marché qui va être plus difficile”, a déclaré Hibbert à Reuters.

ALORS QUE LA CHINE RÉOUVRE, DAVOS EST OPTIMISTE SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

Réductions de l’aide

Nulle part l’impact réel de la récession n’est plus tangible que dans les efforts de lutte contre la pauvreté mondiale.

Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a déclaré que l’aide au développement à l’étranger était réduite dans les budgets alors que les donateurs commençaient à en ressentir les effets, tandis que la récession toucherait durement les services de santé locaux.

Une préoccupation commune parmi de nombreux participants à Davos était le niveau d’incertitude pour l’année à venir – de la durée et de l’intensité de la guerre en Ukraine aux prochains mouvements des principales banques centrales cherchant à réduire l’inflation avec de fortes hausses de taux.

Le directeur financier d’une société américaine cotée en bourse a déclaré à Reuters qu’il préparait des scénarios très variables pour 2023 à la lumière de l’incertitude économique – en grande partie liée à l’évolution des taux d’intérêt cette année.

Bien qu’il y ait peu de bons côtés à l’horizon, certains ont noté qu’une récession totale pourrait donner une pause aux plans de resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine et d’autres grandes banques centrales qui rendent les emprunts de plus en plus chers.

“Je veux que les perspectives s’affaiblissent un peu pour que les taux de la Fed commencent à baisser et que toute l’aspiration des liquidités par les banques centrales mondiales s’atténue”, a déclaré à Reuters Sumant Sinha, président-directeur général du groupe indien d’énergie propre ReNew Power.

“Cela profitera non seulement à l’Inde mais au monde entier”, a-t-il déclaré, ajoutant que la série actuelle de hausses de taux rendait plus coûteux pour les entreprises d’énergie propre de financer leurs projets à forte intensité de capital.