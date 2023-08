Les craintes de récession s’accentuent à mesure que l’activité commerciale au Royaume-Uni diminue

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les économistes ont mis en garde contre un risque « accru » de récession après que de nouveaux chiffres ont révélé que les entreprises britanniques ont subi un ralentissement inattendu en août.

Outre la crise du Covid, le dernier indice des directeurs d’achat (PMI) fait état de l’une des plus fortes baisses de l’activité économique britannique depuis la crise bancaire de 2008.

L’indice PMI composite est passé de 50,8 en juillet à 47,9 en août en raison d’une baisse des commandes et d’une hausse des coûts d’emprunt pour les entreprises britanniques – le secteur des services et l’industrie manufacturière connaissant des contractions de choc.

Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que cela montrait que la lutte contre l’inflation par des taux d’intérêt plus élevés « entraînait un coût élevé en termes de risques de récession accrus ».

Il a ajouté : « Une nouvelle contraction de l’économie semble déjà inévitable, dans la mesure où un ralentissement de plus en plus grave du secteur manufacturier s’accompagne d’un nouvel affaiblissement de la reprise printanière du secteur des services. »

Il s’agit de la première baisse mensuelle depuis janvier et elle est nettement inférieure aux attentes, suite à un consensus parmi les économistes sur une valeur de 50,3. Toute valeur supérieure à 50 est considérée comme indiquant une croissance du secteur, tandis qu’une valeur inférieure à 50 représente une contraction.

M. Williamson a déclaré que cela montrait que le PIB chuterait de 0,2 pour cent au deuxième trimestre et que « le pire pourrait survenir ». Il a ajouté : « À l’exception des mois de confinement pandémique, il s’agit de l’une des contractions les plus fortes depuis la crise financière mondiale. »

John Glen, économiste en chef du CIPS, a déclaré que les taux d’intérêt élevés « commencent à avoir l’effet escompté, à savoir freiner la demande et réduire les pressions inflationnistes ».

Martin Sartorius, économiste principal de la CBI, a déclaré : « Avec la contraction des volumes de production à leur rythme le plus rapide depuis la pandémie de Covid-19 et la détérioration des carnets de commandes, cette enquête donne un résultat sombre pour les fabricants. »

Sunak et Hunt sous la pression des députés conservateurs pour réduire les impôts (Downing Street)

Cela survient alors que le chancelier Jeremy Hunt subit la pression des députés conservateurs pour préparer des réductions d’impôts lors du budget d’automne, après que les emprunts du gouvernement britannique se soient révélés inférieurs aux attentes le mois dernier.

L’ancien secrétaire d’État aux Affaires, Sir Jacob Rees-Mogg, a déclaré que cela montrait « l’échec continu de l’OBR ». [Office for Budgetary Responsibility]» et a laissé une certaine marge de manœuvre pour des réductions d’impôts. « Cela financerait l’abolition totale des droits de succession et laisserait des milliards en épargne. »

Mais M. Hunt a déclaré que le gouvernement « s’en tiendrait à notre plan » – avec des emprunts toujours plus de quatre fois supérieurs à ceux d’il y a un an et restant le cinquième emprunt le plus élevé en juillet depuis le début des records.

Pat McFadden, secrétaire en chef fantôme du parti travailliste au Trésor, a déclaré à Sky News qu’il était « alarmé » d’entendre les appels des conservateurs à « répéter » les réductions d’impôts non financées observées lors du mini-budget désastreux de Liz Truss.

Pendant ce temps, les experts et les responsables ont minimisé la perspective d’un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde après le Brexit, destiné à stimuler l’économie britannique cet automne.

Le secrétaire au Commerce international, Kemi Badenoch, aujourd’hui en Inde pour des entretiens avec les ministres du Commerce et de l’Investissement du G20, a déclaré que la perspective d’un accord de libre-échange montrait que les « voix du malheur » se trompaient.

Mais des sources gouvernementales ont minimisé les chances d’aboutir à un accord avant la visite de Rishi Sunak en Inde en septembre – le refus de ses ministres d’offrir davantage de visas aux travailleurs indiens étant considéré comme un point de friction.

Susannah Streeter, responsable des finances et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a averti que l’accord commercial resterait probablement « hors de portée » à moins que le gouvernement conservateur n’assouplisse sa position sur l’immigration.