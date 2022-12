Les craintes de récession pourraient déclencher un effet «rouge à lèvres» sur l’activité des transactions l’année prochaine

Dans l’une des plus grandes fusions médiatiques de l’histoire, AOL a acquis Time Warner pour 182 milliards de dollars en 2000 pour former une méga-société de 350 milliards de dollars, AOL Time Warner.

“Les fondamentaux qui motivent les transactions sont toujours en place et, avec des valorisations modérées après les niveaux historiques atteints en 2021, les acheteurs stratégiques et financiers profiteront d’opportunités de croissance à meilleur prix.”

Malgré les craintes de récession mondiale, les tensions géopolitiques et les attentes d’inflation et de taux d’intérêt qui continueront d’augmenter en 2023, WTW prévoit que l’activité de négociation se poursuivra.

Pour la première fois en plus de trois ans, il n’y a eu aucune méga-transaction évaluée à plus de 10 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, selon le dernier rapport sur les fusions et acquisitions de Willis Towers Watson . Il n’y a eu que 49 transactions importantes d’une valeur supérieure à 1 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 67 transactions importantes conclues au cours de la même période il y a un an.

Le volume et la taille des fusions et acquisitions ont connu une baisse significative cette année, les macro-vents contraires ayant pesé sur le marché mondial.

Willis Towers Watson les craintes de récession prévues pourraient déclencher un effet «rouge à lèvres» l’année prochaine, où les acheteurs se concentreront de plus en plus sur les petites transactions plutôt que sur les transactions importantes.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

WTW a déclaré que les accords avec la Chine se concentreront de plus en plus sur la consolidation nationale, avant les ambitions à l’étranger. En Asie-Pacifique, l’élan de l’activité de transactions dans les énergies renouvelables se poursuivra l’année prochaine, car la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise continue d’être un moteur.

“Alors que nous avançons vers 2023, l’incertitude économique continuera de définir et de défier l’activité de fusions et acquisitions, mais il y aura également des opportunités. En Asie-Pacifique, la transformation numérique, la transition énergétique et le processus d’adaptation aux impacts géopolitiques continueront de donner un élan aux transactions, alors que les acheteurs stratégiques cherchent à réaliser une croissance transformationnelle », a déclaré Borghello.

Les sociétés de biosciences Novozymes et Chr. Hansen est sur le point de fusionner le plus gros contrat danois de tous les temps par le quatrième trimestre de 2023. [[should we move this up to above section?]]Sheila: fonctionne comme la clôture de l’histoire mais aussi OK pour déplacer cela là où vous le jugez bon

Cette année, le conglomérat de télécommunications malaisien Axiata Group Berhad, Telenor Asia et le fournisseur de télécommunications malaisien Digi ont finalisé une fusion des opérations de télécommunications pour former Celcom Digi.