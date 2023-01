Les craintes de récession n’arrêteront pas “le grand arrêt” en 2023, selon LinkedIn

Malgré les nouvelles de licenciements et de gels d’embauche, les employés en Asie seront plus confiants dans leurs capacités – et plus prêts pour un changement d’emploi que l’année dernière, selon LinkedIn. Ceci est basé sur les derniers résultats de la recherche sur l’indice de confiance de la main-d’œuvre de LinkedIn menée auprès de plus de 4 000 employés à Singapour, en Australie et en Inde. Selon ses recherches, 63% des employés en Inde et 43% en Australie et à Singapour ont déclaré qu’ils étaient “plus confiants” de quitter leur emploi actuel pour un nouveau par rapport à 2022. Même avec des craintes de récession, les travailleurs font également preuve de “plus de résilience” et sont prêts à faire face à tout ralentissement économique à venir, a ajouté LinkedIn.

Depuis le début de la pandémie, les professionnels ont pris ce temps pour fortifier leur carrière en améliorant leurs compétences, en investissant dans la croissance de leur réseau et en alignant leur carrière sur les domaines qui les passionnent vraiment. Pooja Chhabria expert carrière, LinkedIn

Ses recherches ont révélé que près de la moitié des personnes interrogées en Australie et en Inde se sentent préparées à un ralentissement économique. “La confiance et l’optimisme que nous constatons chez les professionnels indiquent qu’ils font preuve de plus de résilience après la pandémie pour faire face à tout impact qu’un environnement incertain pourrait avoir”, a déclaré Pooja Chhabria, experte de carrière et responsable de la rédaction pour l’Asie-Pacifique chez LinkedIn. “Depuis le début de la pandémie, les professionnels ont pris ce temps pour renforcer leur carrière en améliorant leurs compétences, en investissant dans la croissance de leur réseau et en alignant leur carrière sur les domaines qui les passionnent vraiment.”

Par exemple, il y a eu une augmentation de 43 % d’une année sur l’autre du nombre de membres ajoutant des compétences à leur profil LinkedIn, a ajouté LinkedIn – un signe que les employés investissent activement dans le développement des compétences pour assurer l’avenir de leur carrière. “Au fur et à mesure que les professionnels élargissent leurs compétences, ils acquièrent des compétences plus transférables qui peuvent être appliquées à plusieurs rôles professionnels et améliorent leurs chances d’obtenir un emploi”, a ajouté Chhabria.

Pourquoi ils partiront

Une chose est claire, les employés ont pris le volant en 2021 avec plus grand pouvoir de négociation alors que les offres d’emploi ont atteint des niveaux records. Le travail à distance pendant la pandémie a également donné aux travailleurs la liberté de travailler quand et où ils le souhaitent.

Nous pensons que ce qui continuera à se produire en 2023, ce sont les gens qui veulent des emplois où ils ont plus de liberté, ou gagnent plus d’argent ou apprécient davantage le travail – ou, dans certains cas, les trois. Pooja Chhabria expert carrière, LinkedIn

Cela a préparé le terrain pour le travail post-pandémique et ces désirs ne disparaîtront pas de si tôt. “Nous pensons que ce qui continuera à se produire en 2023, ce sont les gens qui veulent des emplois où ils ont plus de liberté, ou gagnent plus d’argent ou apprécient davantage le travail – ou, dans certains cas, les trois”, a déclaré Chhabria. C’est pourquoi les employés ne cherchent peut-être pas à rester longtemps à leur poste, selon LinkedIn.

1. Inflation

La hausse de l’inflation et les pressions du coût de la vie pousseront les employés à rechercher un autre emploi mieux rémunéré, a déclaré LinkedIn. Ses recherches ont révélé que les aspirations à un salaire plus important sont apparues comme la principale raison de chercher un emploi – 58% des personnes interrogées à Singapour, 49% en Australie et 45% en Inde ont déclaré qu’elles ne souhaitaient rester dans leur rôle actuel que pendant plus d’argent.

Les employés de la région Asie-Pacifique trouveront peut-être ce qu’ils recherchent. Selon le enquête annuelle sur la rémunération totale menée par Mercer, les entreprises de la région prévoient une augmentation moyenne de 4,8 % des salaires globaux en 2023. Il y aura également une augmentation des salaires sur la plupart des marchés – l’Inde a la plus forte augmentation de salaire prévue à 9,1 %.

2. Un meilleur équilibre travail-vie personnelle

À partir de De « démission silencieuse » à « tang ping », les mots à la mode qui ont émergé dans le monde du travail en 2022 ont mis en lumière l’épuisement professionnel des employés et l’importance de prendre du temps pour la vie en dehors du travail. Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée continuera d’être une priorité essentielle pour les employés cette année, comme en témoignent plus de 30 % des personnes interrogées en Inde, à Singapour et en Australie. Ce qui devrait préoccuper les employeurs de la région, ce sont les employés surmenés qui ne se sentent pas personnellement engagés dans leur emploi actuel.

Selon LinkedIn, 75 % des travailleurs interrogés à Singapour se sont identifiés comme tels, ainsi que 66 % d’Australie et 51 % d’Inde. LinkedIn a ajouté que cela “susceptible de conduire à l’attrition” à l’horizon car ces professionnels ont le sentiment qu’ils ne resteront pas dans leur rôle actuel pendant longtemps.

3. Croissance de carrière

Les travailleurs connaissent des niveaux élevés de désengagement et de mécontentement depuis 2022. Selon Rapport sur l’état du lieu de travail mondial de Gallup60 % des répondants ont déclaré être émotionnellement détachés au travail et 19 % comme étant misérables. Le manque de croissance de carrière ou de progression au travail reste l’une des principales raisons pour lesquelles les gens sont désengagés et veulent quitter leur emploi, a déclaré Chhabria. Les recherches de LinkedIn ont révélé que 67 % des employés en Australie et 68 % à Singapour pensent que leur employeur n’a pas investi dans leur croissance.

La mobilité interne est également une grande priorité dans tous les secteurs à l’heure actuelle, alors que les organisations tentent d’améliorer la rétention des employés et de réduire les coûts d’acquisition de nouveaux talents. Pooja Chhabria expert carrière, LinkedIn