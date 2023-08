Les craintes de quatre touristes australiens qui ont disparu après qu’un bateau les a emmenés sur une île paradisiaque privée ont été prises dans la tempête

QUATRE jeunes Australiens sont portés disparus après la disparition d’un bateau charter les emmenant sur une île privée.

Steph Weisse, Elliot Foote, Will Teagle et Jordan Short étaient avec un groupe de 12 sur deux chaloupes en bois en Indonésie lorsqu’ils ont disparu.

Elliot Foote et Steph Weisse sont sur le bateau manquant Crédit : Instagram

Jordan Short était également sur le navire Crédit : Instagram

Will Teagle était à bord quand la tempête est tombée Crédit : Instagram

Le voyage de 30 milles dure généralement environ trois heures, mais les conditions météorologiques difficiles ont rendu le voyage périlleux.

L’un des bateaux en bois a pu s’arrêter à Sarang Alu, qui se trouve à mi-chemin entre l’île de Nias et le Pinang Surf Resort, où le groupe séjournait.

Le bateau transportant les quatre amis et les trois Indonésiens n’a pas atteint le rivage, ce qui a incité la station balnéaire à donner l’alerte.

Les huit membres du groupe qui ont trouvé la sécurité seraient « hors d’eux » car leurs amis sont toujours portés disparus.

Le groupe d’amis avait loué des bungalows dans la station pour la célébration du 30e anniversaire d’Elliot Foote.

Le père de M. Foote a déclaré au Sydney Morning Herald: « Ils ont des gilets de sauvetage à bord, ils avaient de la nourriture et de l’eau et il y a un abri sur le bateau. Il a un toit.

« Apparemment, les vagues n’étaient pas si problématiques, c’était juste la visibilité dans la tempête.

« Nous espérons tous qu’ils sont à court de carburant ou qu’ils se sont perdus et ont raté l’île ou plus probablement qu’il peut y avoir une panne de moteur sur le bateau, qui n’a malheureusement pas de GPS. »

Octavianto, chef de l’agence nationale indonésienne de recherche et de sauvetage sur l’île de Nias, a déclaré: « Hier soir, le Pinang Resort a signalé qu’un hors-bord avec 10 passagers était arrivé sur l’île de Pinang, tandis qu’un autre hors-bord avec sept personnes à bord n’était pas encore arrivé.

« Nous avons déployé trois navires… et ils se dirigent maintenant vers l’emplacement pour la recherche et le sauvetage.

« Cependant, le problème est que le (navire manquant) est un bateau en bois de base sans aucun dispositif de repérage ou similaire. »

Les premiers efforts de recherche lancés par la station et les autorités aujourd’hui ont été infructueux.

Plus de 20 militaires, policiers et volontaires utilisent de petits bateaux dans le but de trouver disparus groupe.

Les familles des Australiens disparus ont publié une déclaration disant : « Notre cœurs ont mal à l’idée qu’Elliot, Steph, Will et Jordan ont disparu en mer.

« Nous continuons à prier et à espérer qu’ils seront retrouvés.

« Nous tenons à remercier les autorités indonésiennes et le gouvernement australien pour leur aide continue pendant que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent. »

Les navires sur lesquels les Australiens disparus ont disparu ont été fournis par le Pinang Surf Resort.

La station balnéaire isolée de l’île est connue pour ses bungalows de surf et économiques, qui sont loués pour 150 $ par jour.

Son site Web se lit comme suit : « Notre ami et guide de surf vous emmènera dans tous les meilleurs spots. »

Ils avaient été dans les îles Banyak en Indonésie Crédit : Alamy

Une mission de recherche et de sauvetage a été lancée 1 crédit : humasbasarnasnias/TikTok