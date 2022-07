Les craintes de quatre Sri Lankais résument les énormes défis du pays

La police utilise des gaz lacrymogènes alors que des manifestants prennent d’assaut l’enceinte du bureau du Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe le 13 juillet, exigeant sa démission. Quelques heures plus tôt, le président Gotabaya Rajapaksa avait fui le pays en difficulté. (Eranga Jayawardena/AP)

COLOMBO, Sri Lanka – Gotabaya Rajapaksa a quitté le bâtiment, a écrit un joyeux Sri Lankais sur Twitter après la démission du président du pays par contumace jeudi. L’extrême détresse économique et le chaos politique de la nation insulaire avaient déclenché d’énormes manifestations appelant “Gota” à démissionner, et bien que son départ soudain ait mis fin à ces manifestations, il a laissé le gouvernement entre les mains d’un chef par intérim impopulaire et la plupart des gens profondément inquiets. sur ce qui vient ensuite.

Les signes de crise sont visibles dans toute la capitale. Ses rues sont en grande partie vides, à l’exception des files d’attente interminables pour le carburant. Les écoles et les bureaux restent fermés. Les coupures de courant obscurcissent les feux de circulation. L’inflation galopante – le coût des légumes comme l’oignon et les pommes de terre ayant doublé en moins d’un an – signifie que des millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire.

Au cours de la dernière décennie, le Sri Lanka est devenu une réussite en Asie du Sud. Puis il s’est rapidement effondré. Les peurs et même le désespoir de nombreux hommes et femmes trouvent un écho dans les expériences de quatre Sri Lankais qui a parlé au Washington Post ces derniers jours. Les conversations ont été légèrement modifiées pour plus de clarté et de concision.

Imthiyaz Abubakr, 58 ans, conducteur de tuk-tuk

Depuis 25 ans, Abubakr sillonne les rues de Colombo dans son tuk-tuk — un pousse-pousse bleu vif – travaillant dur pour construire une maison pour sa famille et éduquer ses trois enfants. Il passe maintenant ses journées à attendre pour acheter de l’essence. Vendredi, il était n°146 dans une ligne de station-service de plus d’un mile de long.

Aujourd’hui est mon cinquième jour dans cette file d’attente. Je ne sais pas combien de jours cela prendra. Il y a plus de 500 tuk-tuks dans la file, 300 vélos et environ 400 voitures, mais depuis hier, aucune ravitaillement en carburant n’est arrivée à cette station-service. Il n’y a aucun moyen de quitter la file d’attente car je n’ai pas de carburant. Je dois continuer à attendre.

Quand il fait une chaleur suffocante, je sors ma banquette arrière et je dors sur le trottoir. Mais les moustiques rendent impossible le repos. Je n’aurais jamais pensé qu’à cet âge je dormirais sur les trottoirs, loin de ma famille. Je vais dans une mosquée voisine pour utiliser les toilettes. Hier, j’ai demandé à un autre conducteur dans la file d’attente de s’occuper de mon véhicule afin que je puisse rentrer chez moi pour une nuit. Je puais. J’avais besoin d’une douche.

Comment peut-on ne pas être en colère ? Nous n’étions pas aisés [before Sri Lanka’s economic crisis], mais la vie était confortable et l’esprit tranquille. J’ai travaillé dur et j’ai gagné assez pour fournir trois repas complets à ma famille. Nous mangions souvent du poulet. Maintenant, tout ce que nous pouvons gérer, c’est le sambol de riz et de noix de coco [a local condiment of chile, onion and grated coconut]. Le prix du riz et des légumes a grimpé en flèche. J’ai survécu grâce aux sandwichs au thé et aux œufs d’une cantine bon marché à proximité.

Les dernières années ont été difficiles. Il y a d’abord eu le covid, puis Gota et sa famille ont braqué le pays. C’est pourquoi il n’y a plus d’argent.

Je ne sais pas quoi faire d’autre; Je dois assurer l’avenir de mes enfants. Si quelqu’un me proposait un travail à l’étranger, j’irais. Je n’ai jamais voulu partir, mais cela ne sert plus à rien de vivre ici.

Sanjana Mudalige, 39 ans, ancienne vendeuse

Femme célibataire vivant seule, Mudalige aimait son travail dans l’un des plus grands centres commerciaux de Colombo – aider les gens à faire leurs courses pour les vêtements. Elle s’habillait tous les jours, se maquillait et, pendant sa pause du travail, savourait un repas de nasi goreng à l’aire de restauration. De tels repas ne sont plus que des souvenirs de nos jours.

J’ai mis en gage mon premier bijou – un bracelet en or – lorsque les prix ont commencé à augmenter en janvier. Je ne savais pas que les choses allaient se dérouler si vite. Depuis, j’ai mis en gage des bijoux d’une valeur de 700 $, que j’avais achetés en économisant petit à petit au fil des ans. Je pense que je ne pourrai jamais les récupérer.

En mai, mon salaire a été réduit de moitié. Les commissions que je faisais sur les ventes s’étaient effondrées car il n’y avait pas de touristes. Comme le transport est devenu cher [because of fuel price hikes]j’ai finalement démissionné parce que les déplacements coûtaient plus cher que mon salaire.

Tous les aspects de la vie ont été touchés. Le gaz de cuisine est devenu rare. Quand je n’ai pas pu trouver d’essence pendant des jours, j’ai commencé à utiliser du bois de chauffage et du kérosène. Il est très fastidieux de ramasser du bois à l’extérieur et de le tailler en morceaux. Il y a beaucoup de fumée et ça me fait tousser. Maintenant, même le kérosène est en pénurie. Il me reste une demi-bouteille.

Je mange le quart de ce que j’avais l’habitude de manger. Pour l’instant, il ne me reste plus qu’une demi-assiette de riz bouilli, un peu de thé et un paquet de biscuits. Je vais aux manifestations pour obtenir de quoi manger. La crise m’a obligé à devenir un mendiant.

Personne ne m’a demandé ces jours-ci comment j’allais. Tu es le premier. Je prie le Seigneur Bouddha de m’envoyer un sauveur. J’ai donné mon passeport à une agence pour l’emploi pour chercher un emploi à l’étranger.

La famille Rajapaksa en est responsable. Ils ne se souciaient pas des gens. Je suis allé voir les maisons du président et du premier ministre, et j’ai été étonné de voir leur grandeur. N’ont-ils jamais pensé aux inégalités quand ils vivaient dans un tel luxe ?

Gotabaya ne serait pas parti sans le soulèvement. Nous voulons un nouveau visage. Mais il ne semble pas y avoir d’alternative. Les partis politiques ont tous les mêmes idées.

Je pleure pour dormir la plupart des nuits. La différence entre ma vie d’hier et d’aujourd’hui est comme la distance entre le ciel et la terre.

Manodya Jayarathne, 23 ans, étudiante manifestante

Étudiant en génie logiciel, Jayarathne a d’abord fait pression pour l’éviction de Rajapaksa dans sa ville natale de Kurunegala. Il est parti pour la capitale ce printemps et a commencé à diriger une chaîne de radio pour le mouvement “Gota Go Home”, s’installant dans une tente au milieu d’un site de protestation tentaculaire en face du bureau présidentiel.

L’année dernière, en août, lorsque j’ai vu une énorme file d’attente pour le gaz de cuisine dans ma ville natale, j’ai dit à mon père que si les gens descendaient dans la rue pour protester, je les rejoindrais.

C’est arrivé en avril. Je suis monté au sommet d’une tour de l’horloge et je me suis adressé à l’assemblée pour expliquer pourquoi nous devions protester. Je me suis lancé dans l’organisation. Nous avons reçu beaucoup de pression de la part de la police locale pour le fermer et nous avons été menacés de poursuites judiciaires. Je leur ai dit que c’étaient des gens qui s’organisaient.

Ma mère a eu peur et m’a demandé de reculer. Le tournant pour moi a été une rencontre avec une dame âgée. Elle était venue pour un camp de restauration que nous avions mis en place. Elle a demandé : « Vous n’allez pas chasser ces gens ? Abattez ces gens. C’est alors que j’ai décidé de venir à Colombo.

Nous avons mis en place le canal radio pour communiquer directement avec les gens. Nous avons donné un appel à se rassembler le 9 juillet, pour marquer deux mois [since an attack on protesters by Rajapaksa supporters]. Nous ne nous attendions pas à la foule qui s’est avérée. Il n’y avait pratiquement pas d’espace pour bouger.

Je faisais un Facebook Live près du bureau présidentiel lorsque la police a lancé des gaz lacrymogènes sur la foule. Il n’était pas prévu de prendre d’assaut un bâtiment; l’action policière a propulsé le public.

Nous nous sommes rapidement organisés dans tous les bâtiments. Nous avons donné des visites au public, nettoyé des choses, verrouillé des pièces pour arrêter le pillage et le vandalisme. Chez le président, derrière une étagère, nous avons trouvé un escalier caché menant à un bunker. Toutes les salles de bains étaient climatisées. Je n’ai vu ces choses que dans des films. Un jour, j’ai dormi dans la chambre principale.

Je suis impacté par la crise, comme tout le monde. Je suis incapable de vivre ma vie comme je le voudrais. Ma mère, une infirmière du gouvernement, a vu son salaire baisser et mon père a arrêté son activité de bijoutier car personne n’a d’argent.

Je sais que la situation ne s’améliorera pas immédiatement. Nous avons apporté des changements et nous continuerons à agir comme un groupe de pression contre les politiques préjudiciables aux pauvres. Je resterai pour reconstruire le pays.

Harini Amarasuriya, 52 ans, députée

Amarasuriya est l’une des rares femmes de la politique à prédominance masculine du Sri Lanka, une ancienne universitaire qui en 2020 a été nommée au Parlement par une coalition de partis de gauche. Elle s’est lancée dans l’organisation de réunions publiques pour ouvrir le débat sur la marche à suivre du pays.

J’ai entendu tant d’histoires de personnes souffrant de la faim. En tant que député, vous êtes censé avoir du pouvoir, mais en réalité, j’ai été en mesure de faire très peu. Je peux mobiliser certaines choses, mais c’est une goutte dans l’océan quand on pense au nombre de personnes qui ont besoin d’aide.

J’ai eu des problèmes avec le transport. J’ai eu des problèmes avec le gaz de cuisson. J’ai une mère de 83 ans qui a récemment fait une chute. Que faire en cas d’urgence ? Cela a été très stressant. Mais je mange toujours trois repas par jour. Mon [problems] sont absolument doux par rapport à ce que beaucoup d’autres doivent traverser.

J’ai rejoint la politique parce que je crois en la lutte plus large pour la justice sociale. J’ai cette conviction que le pays peut être réparé. Ce qu’il faut, c’est un groupe de gens qui mettent le pays avant eux.

j’étais [at the protest] le 9 juillet avec quelques collègues. En tant que groupe, nous avons fait le choix d’être là.

Quand les manifestants ont pris d’assaut la maison présidentielle, j’étais comme “wow”. À ce moment-là, il appartenait au peuple. Quelque chose m’a vraiment touché en regardant la vidéo d’un homme débraillé sur le tapis roulant et la photo d’une vieille dame assise sur une grande chaise souriant d’une oreille à l’autre.

La politique au Sri Lanka est si éloignée de la vie des citoyens ordinaires. La La politique de Rajapaksas concernait la corruption, la facilitation d’une oligarchie composée de hauts responsables militaires, d’entreprises, de médias, de politiciens et de chefs religieux. Il y avait un groupe qui extrayait la richesse du pays et détenait le pouvoir.

Les conséquences ont été d’énormes inégalités, la pauvreté rurale, une structure économique très précaire et l’effondrement complet des secteurs de protection sociale.

Il n’y a pas d’issue facile. Le Parlement n’a plus de mandat. Nous avons besoin d’une nouvelle élection.