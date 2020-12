La Grande-Bretagne pourrait faire face à une pénurie de produits frais et de légumes verts en raison du chaos des transports à la frontière alors que les négociations tortueuses sur le Brexit se prolongent et que de plus en plus de pays ferment leurs frontières après l’émergence d’une variante plus contagieuse de Covid-19 en Angleterre.

La France a décidé dimanche d’empêcher le fret de transiter par le port clé de Douvres, traversé par 10 000 poids lourds chaque jour.

La décision, initialement prévue pour durer 48 heures, a amené la Grande-Bretagne à proposer «Operation Stack», le plan d’urgence élaboré pour faire face aux retards de fret prévus sur les routes autour de Douvres en cas de Brexit sans accord.

« Les détaillants se sont approvisionnés en marchandises avant Noël, ce qui devrait éviter des problèmes immédiats. Cependant, toute fermeture prolongée de la frontière française serait un problème », a déclaré Andrew Opie, directeur du British Retail Consortium.

La chaîne de supermarchés du géant Sainsbury’s a cherché à prendre une note rassurante en déclarant: « Tous les produits pour le grand déjeuner de Noël britannique sont déjà dans le pays et nous en avons beaucoup. »

Mais il a averti que « si rien ne change, nous commencerons à voir des lacunes au cours des prochains jours sur la laitue, certaines feuilles de salade, les choux-fleurs, le brocoli et les agrumes – qui sont tous importés du continent à cette période de l’année ».

James Sibley, responsable des affaires internationales à la Fédération britannique des petites entreprises (FSB), a déclaré: « Ce matin, nous avons entendu des témoignages qui pointaient, même dans le cas d’un accord sur le Brexit, de potentielles pénuries alimentaires et des hausses de prix. »

Alors que le temps passe au Brexit, le pays a déjà eu un avant-goût: un blocage dans les ports maritimes a duré plusieurs semaines, perturbant les chaînes d’approvisionnement.

« La fermeture de la France au trafic britannique, y compris le fret accompagné, pose des difficultés pour la capacité du Royaume-Uni d’importer et d’exporter des produits clés pendant la période chargée de Noël », a déclaré M. Opie.

« Alors que les marchandises peuvent entrer de France, peu d’entreprises de transport seront disposées à envoyer des camions et des chauffeurs au Royaume-Uni sans garantie de pouvoir retourner dans l’UE en temps opportun », a-t-il déclaré.

Il ne reste que 10 jours avant le 1er janvier, date à laquelle la Grande-Bretagne quittera le marché unique de l’UE et l’union douanière et les espoirs de parvenir à un nouvel accord ont souffert à mesure qu’une autre échéance passait, les négociateurs étant toujours incapables de parvenir à un accord.

– ‘Grave perturbation’ –

« La suspension hier du trafic de fret accompagné du Royaume-Uni vers la France a le potentiel de perturber gravement l’approvisionnement en produits frais de Noël au Royaume-Uni – et les exportations de produits alimentaires et de boissons du Royaume-Uni », a déclaré Ian Wright, PDG de la Food and Drink Federation.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que 20% des importations quotidiennes du Royaume-Uni provenaient de Douvres et de Folkestone.

Il a déclaré à la BBC: « 6 000 camions qui auraient été attendus aujourd’hui à Douvres ou à l’Eurotunnel. Ces camions ne traverseront pas mais il y a probablement 32 000 camions qui arrivent par tous les moyens de transport », a-t-il déclaré.

« Les magasins sont bien approvisionnés. A court terme, ce n’est pas un problème d’approvisionnement mais nous sommes très désireux de le résoudre. »

Paul Mummery, un porte-parole de la Road Haulage Association (RHA), a déclaré à Sky News: « Nous exhortons les gens à ne pas paniquer acheter parce que la chaîne d’approvisionnement est résiliente. »

« Il y a plein de choses à faire en ce moment, il y aura plein de papier toilette, pâtes, farine » mais ajouta: « Si cela dépasse 48 heures, ce sera plus un problème. »

