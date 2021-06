Les craintes de pénurie de viande après une cyberattaque contre le plus grand fournisseur mondial JBS entraînent des fermetures en Australie, au Canada et aux États-Unis

UNE CYBERATTAQUE contre le plus grand producteur de viande au monde a fait craindre une pénurie mondiale.

JBS a été contraint de fermer des usines en Australie, aux États-Unis et au Canada qui traitent des dizaines de milliers de bovins chaque jour.

Les cinq plus grandes usines de viande bovine aux États-Unis – qui traitent ensemble 22 500 bovins par jour – ont suspendu l’abattage du bétail à la suite de l’attaque contre les réseaux informatiques de l’entreprise.

Ces pannes à elles seules ont anéanti près d’un cinquième de la production américaine.

La société a déclaré qu’elle s’efforçait de résoudre l’incident de lundi, mais n’a pas indiqué la nature de l’attaque ni pourquoi la production de viande est affectée.

JBS a déclaré dans un communiqué: « Dimanche 30 mai, JBS USA a déterminé qu’il était la cible d’une attaque de cybersécurité organisée, affectant certains des serveurs prenant en charge ses systèmes informatiques nord-américains et australiens. »

Cela survient à un moment où les prix de la viande augmentent alors que la Chine augmente ses importations, les coûts des aliments augmentent et les usines continuent de faire face à des pénuries de main-d’œuvre qui ont commencé pendant la pandémie.

Et les inquiétudes grandissent quant au fait que la cyberattaque pourrait faire monter les prix du bœuf en resserrant les approvisionnements, selon Brad Lyle, directeur financier du cabinet de conseil Partners for Production Agriculture.

Le prix unitaire moyen du bœuf frais américain en avril a augmenté de 5% par rapport à mars et d’environ 10% par rapport à l’année précédente, selon les données de NielsenIQ.

Les prix du porc et du poulet ont chacun augmenté d’environ 5,4 % par rapport à l’an dernier.

Les stocks américains de bœuf congelé à la fin du mois d’avril étaient inférieurs de 5 pour cent à ceux de l’année précédente, tandis que les approvisionnements en porc congelé étaient en baisse de 26 pour cent, selon le département américain de l’Agriculture.

Matthew Wiegand, consultant en gestion des risques et courtier en matières premières chez FuturesOne dans le Nebraska, a déclaré que tout impact sur les consommateurs dépendrait de la durée pendant laquelle la production est impactée.

Il a ajouté: «Si cela persiste pendant plusieurs jours, vous constatez des pénuries de services alimentaires.

« Ce qui est bien, c’est que cela s’est produit après le Memorial Day. Vous êtes du côté descendant de la demande estivale et des réservations estivales.

‘ÇA POURRAIT DURER PENDANT DES SEMAINES’

Et Jon Condon de Beef Central a dit ABC Radio Brisbane: « À ce stade, personne ne sait.

« Cela pourrait être un jour, cela pourrait être une semaine, cela pourrait être plusieurs semaines.

« Plus ça dure, plus la situation en termes d’approvisionnement et de perturbations se détériore. »

JBS contrôle environ 20 pour cent de la capacité d’abattage des bovins et des porcs américains, selon les estimations de l’industrie.

Les usines touchées par l’attaque comprennent les usines de viande bovine JBS à Greeley, au Colorado, et à Cactus, au Texas.

La United States Cattlemen’s Association, un groupe industriel, a déclaré sur Twitter qu’elle avait des informations selon lesquelles JBS aurait redirigé des transporteurs de bétail qui arrivaient dans les usines et devaient décharger les animaux pour l’abattage.

Une usine de viande bovine JBS à Grand Island, dans le Michigan, a déclaré que seuls les travailleurs de la maintenance et de l’expédition devaient travailler mardi en raison de la cyberattaque.

Et JBS Canada a déclaré dans un article sur Facebook que des quarts de travail avaient été annulés dans son usine de Brooks, en Alberta, lundi – et qu’un quart avait été annulé jusqu’à présent mardi.

Un représentant à Sao Paulo a déclaré que les opérations brésiliennes de la société n’avaient pas été affectées.

La cyberattaque de JBS a suscité une nouvelle série de soutiens pour une cybersécurité améliorée.





Le membre du Congrès Rick Crawford, un républicain de l’Arkansas, a appelé à un effort bipartite pour garantir la sécurité alimentaire et la cybersécurité.

« La cybersécurité est synonyme de sécurité nationale, tout comme la sécurité alimentaire », a-t-il écrit sur Twitter.

JBS a signalé le dernier incident quelques semaines seulement après qu’une attaque de ransomware sur Colonial Pipeline – le plus grand pipeline de carburant des États-Unis – a paralysé la livraison de carburant pendant plusieurs jours dans le sud-est des États-Unis.