Les craintes de Man United grandissent à propos de la sortie de David De Gea – sources

Manchester United craint de plus en plus que David De Gea ait pu jouer son dernier match pour le club, ont déclaré des sources à ESPN.

Les chefs unis pensaient qu’ils étaient proches d’un accord avec le gardien de but pour prolonger son contrat, mais les pourparlers ont traîné en longueur et on craint qu’il ne puisse maintenant partir cet été.

Des sources ont déclaré à ESPN que le club avait décidé de ne pas déclencher une prolongation d’un an du contrat de De Gea, qui l’aurait gardé au club jusqu’en 2024. L’option a expiré en mai.

Au lieu de cela, des négociations ont eu lieu sur un accord plus long sur un salaire de base inférieur mais incluant des primes importantes liées aux performances.

Des sources ont déclaré à ESPN que des pourparlers avec De Gea étaient en cours mais que United n’était pas aussi optimiste quant à la recherche d’un compromis qu’il y a un mois.

De Gea, 32 ans, a passé 12 saisons à Old Trafford et a fait plus de 500 apparitions.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’au début de cette saison, il explorait la possibilité de retourner en Espagne alors que des clubs saoudiens ont également manifesté un intérêt timide.

United, quant à lui, devrait faire une deuxième offre pour le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount.

Une première offre de 40 millions de livres sterling supplémentaires (51 millions de dollars) a été immédiatement rejetée par Chelsea, qui veut se rapprocher de 70 millions de livres sterling. United ne s’étendra pas aussi loin mais, selon des sources, espère convenir d’un montant d’environ 50 millions de livres sterling.

Mount entrera dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge cet été et il y a peu d’espoir qu’il acceptera de nouvelles conditions.

Le marché du Mount, qui comprenait à un moment donné Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich, s’est considérablement refroidi au cours de la seconde moitié de la saison et United est clairement considéré comme le favori pour sa signature.

United espère que le besoin de Chelsea de vendre un certain nombre de joueurs cet été aidera les négociations à avancer rapidement pour permettre à Mount de faire partie de l’équipe avant la tournée de pré-saison aux États-Unis, qui commence à New York le 20 juillet.