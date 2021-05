Les craintes de la variante hybride britannique-indienne de Covid grandissent alors que le Vietnam plonge la ville dans un nouveau verrouillage alors que les cas ont plus que doublé en mois

Les craintes grandissent qu’un hybride rampant de la variante britannique et indienne de Covid se propage au Vietnam après que les autorités ont verrouillé une ville de neuf millions d’habitants.

Les autorités prévoient de tester chaque résident de Ho Chi Minh – à un taux rapporté de 100000 par jour – car elles ont imposé plus de restrictions aujourd’hui pour faire face à l’épidémie.

Les habitants de la ville ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour les activités nécessaires et les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont interdits pendant les deux prochaines semaines, a déclaré le gouvernement.

Avant la commande, Ho Chi Minh, la plus grande ville et centre économique du Vietnam, a fermé jeudi dernier des activités non essentielles lorsque les cas ont commencé à augmenter.

Depuis la fin avril, une poussée de Covid s’est étendue à 31 régions du Vietnam avec plus de 4 000 cas, soit près du double du nombre total signalé par le pays depuis le début de la pandémie.

Certains patients récents ont été infectés par un hybride des variantes du virus découvert pour la première fois en Inde et au Royaume-Uni, a déclaré samedi le ministre de la Santé.

Nguyen Thanh Long a déclaré que la souche mutante pourrait se propager plus facilement et pourrait être responsable de la récente flambée du Vietnam.

Après avoir réussi à contenir les première et deuxième vagues de virus, le Vietnam est maintenant confronté à une épidémie en évolution rapide.

Son nombre total de cas a plus que doublé en moins d’un mois, passant de 2 942 le 1er mai à 7 236 à ce jour.

Le Vietnam n’avait pas non plus enregistré de décès de Covid entre septembre et 16 mai, mais à ce jour, dix personnes sont mortes de la maladie au cours des deux dernières semaines.

Le nombre actuel de morts dans le pays s’élève toujours à seulement 47 – minuscule par rapport à la plupart des autres pays de taille similaire.

Les virus développent souvent de petits changements génétiques à mesure qu’ils se reproduisent et de nouvelles variantes du coronavirus ont été observées presque depuis sa première détection en Chine à la fin de 2019.

L’Organisation mondiale de la santé a classé les variantes britanniques et indiennes, ainsi que deux autres trouvées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil, comme des souches préoccupantes car elles semblent être plus contagieuses.

Le Vietnam a vacciné un million de personnes avec des injections d’AstraZeneca et a conclu un accord avec Pfizer pour 30 millions de doses à livrer plus tard cette année.

Il est également en pourparlers avec Moderna qui lui donneraient suffisamment de vaccins pour vacciner complètement 80% de ses 96 millions de personnes.

On pense que de nouvelles variantes constituent une menace majeure pour les pays – y compris la Grande-Bretagne – qui sortent enfin du verrouillage, craignant de pouvoir contourner les vaccins actuels.

Le professeur Neil Ferguson a précédemment déclaré que les souches mutantes pourraient empêcher la feuille de route du gouvernement britannique de se dérouler comme prévu si elle est plus transmissible que les variantes précédentes.

Le scientifique, surnommé le professeur Lockdown, s’exprimait alors que la variante indienne continuait de monter en flèche au Royaume-Uni.

Il a ajouté qu’il pourrait s’écouler encore «deux à trois semaines» avant qu’il ne soit clair si la dernière étape de la levée du verrouillage peut se dérouler en toute sécurité le 21 juin.





Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que la semaine prochaine sera «cruciale», car les fiducies analysent de près les données sur les variantes indiennes.

Il a déclaré que les hôpitaux des hotspots des variantes indiennes voyaient les cas augmenter régulièrement et non à «un rythme alarmant».

M. Hopson a déclaré: «Les sept prochains jours seront cruciaux et les fiducies suivront de près les données.»

Les ministres ont espéré que le Royaume-Uni reste sur la bonne voie pour rouvrir le 21 juin – mais ses masques faciaux et son travail à domicile resteront si les cas continuent d’augmenter.