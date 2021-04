Share on Twitter

Share on Facebook

Une flotte LETHAL de bombardiers nucléaires et d’avions de combat chinois est entrée dans l’espace aérien taïwanais en nombre record – alors que les craintes de guerre continuent de croître au milieu de l’escalade des conflits avec les États-Unis.

Il s’agit de la dernière manœuvre audacieuse d’une série d’actions de plus en plus agressives de Pékin, alors que les tensions continuent de monter sur l’ingérence américaine – qui continuent d’approfondir leurs liens avec Taiwan.

AP

Quatre bombardiers H-6K faisaient partie de la troupe meurtrière d’avions déployés lundi[/caption]

Getty

La plus grande incursion à ce jour a également vu quatre avions de combat J-10 voler dans l’espace aérien taïwanais[/caption]

Le gouvernement taïwanais est constamment frustré après une série d’incursions chinoises ces derniers mois, principalement concentrées sur le secteur sud-ouest de la zone de défense aérienne de Taiwan – qui ne montrent aucun signe de ralentissement.

La mission la plus récente de lundi a vu un escadron impressionnant de 14 avions de combat J-16 et de quatre avions de combat J-10, accompagnés de quatre bombardiers H-6K.

La troupe meurtrière d’avions, capables de transporter des armes nucléaires, a été rejointe par deux avions anti-sous-marins et un avion d’alerte rapide, selon le ministère de la Défense de Taïwan.

Cela marque une sérieuse intensification des invasions de l’espace aérien dans la province séparatiste depuis que le ministère a commencé à signaler les activités de l’armée de l’air chinoise dans la région l’année dernière.

Des avions de combat taïwanais ont été lancés pour intercepter et dissuader les jets chinois, qui suivaient une route près des îles Pratas, tandis que des systèmes de missiles étaient déployés pour les surveiller.

Pékin a précédemment soutenu que de telles incursions étaient un effort pour protéger la souveraineté du pays et écraser la «collusion» entre Taipei et Washington.

Quelques jours à peine avant le déploiement de la force aérienne de 25 hommes, les États-Unis ont publié de nouvelles lignes directrices qui semblent avoir ajouté du carburant aux tensions enflammées, qui renforcent leur relation de plus en plus profonde avec Taiwan.

Bien qu’ils n’aient pas de relations diplomatiques formelles avec la nation insulaire, les États-Unis se sont prêtés comme un allié fort au milieu de l’hostilité croissante avec Pékin ces dernières années.

AFP

Quatorze avions de combat J-16 étaient également sortis, selon le ministère des Affaires étrangères de Taïwan[/caption]

AP: Presse associée

La Chine n’a pas renoncé à l’usage de la force dans des projets potentiels d’unification avec Taiwan[/caption]

En janvier, la Chine a envoyé 15 avions de combat dans l’espace aérien taïwanais deux fois en deux jours, juste au moment où le président Joe Biden a pris ses fonctions – ce qui a été considéré comme un avertissement à la nouvelle administration.

Mais Biden a confirmé avec défi que l’engagement des États-Unis à Taiwan était «solide comme le roc» et a plutôt exprimé ses inquiétudes quant au «modèle de tentatives continues de la Chine pour intimider ses voisins».

La nouvelle réglementation permettra aux fonctionnaires des deux pays de se rencontrer plus librement.

Le secrétaire d’État de Washington, Antony Blinken, a averti la semaine dernière que ce serait une «grave erreur» pour quiconque d’essayer de modifier le statu quo dans le Pacifique occidental par la force, après avoir exprimé des inquiétudes concernant les mesures de plus en plus militantes de la Chine.

La Chine considère Taïwan comme sa question territoriale la plus sensible – qui est interdite aux États-Unis – et n’a jamais exclu de façon inquiétante le recours à la force dans des projets potentiels d’unification.

Le ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Joseph Wu, avait précédemment déclaré que le pays se battrait «jusqu’au dernier jour» s’il était attaqué par la Chine.

Il est à craindre que cette notion soit sur le point de devenir une réalité, car un rapport effrayant du groupe de réflexion du Council on Foreign Relations a averti qu’une «crise grave» pouvait être attendue cette année.

L’annuel du CFR Enquête sur les priorités préventives des experts en politique étrangère ont déclaré que l’affrontement potentiel dans la région était devenu un «conflit de haut niveau» pour la première fois en 13 ans d’histoire, au milieu de «l’intensification de la pression politique et économique de la Chine contre Taïwan».





Les experts ont déclaré que Taiwan «est en train de devenir le point d’éclair le plus dangereux au monde pour une possible guerre impliquant les États-Unis, la Chine et probablement d’autres grandes puissances.

Les auteurs du rapport disent que l’administration de Joe Biden doit changer et clarifier sa stratégie pour empêcher une guerre totale dans la région.

Biden, qui a adopté une position anti-guerre lors des élections, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il s’attend à ce que la future rivalité avec la Chine prenne la forme d’une «concurrence extrême» plutôt que d’un conflit.

AFP

Le gouvernement taïwanais est de plus en plus frustré par la présence croissante de la Chine dans son espace aérien[/caption]