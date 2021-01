Environ 5000 fans de football ont rempli un boulevard populaire à Tuscaloosa après que l’Université de l’Alabama a remporté son 18e championnat national de football universitaire lundi soir, ignorant les appels de la ville avant le match à rester à la maison et suscitant des inquiétudes concernant un afflux de cas de coronavirus dans une ville déjà en difficulté contenir la pandémie.

La scène dans la rue des bars et des restaurants connus sous le nom de Strip était précisément ce que les responsables de la santé voulaient éviter après que le Crimson Tide ait dérouté l’État de l’Ohio, 52-24. On pouvait voir des fans, dont beaucoup ne portaient pas de masques, se cogner les uns les autres, lancer des bouteilles de bière et se délecter comme si la pandémie n’existait pas.

Le maire Walt Maddox de Tuscaloosa a déclaré que 14 personnes avaient été arrêtées après que des combats aient éclaté dans la foule.

La ville a atteint un point critique de la pandémie, a déclaré Maddox la semaine dernière, avec seulement quatre chambres de l’unité de soins intensifs disponibles dans le principal hôpital de la ville et une force de police limitée à environ 69% en raison du nombre d’agents qui avaient contracté ou été exposés. au virus.

La ville avait exhorté les fans à ne pas créer un «environnement de fête de quartier» si l’Alabama gagnait. Les cas en Alabama avaient déjà augmenté de 30% au cours de la semaine dernière par rapport à il y a deux semaines, selon une base de données du New York Times.