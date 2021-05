Les craintes croissantes de la variante indienne pourraient retarder la levée du verrouillage du 21 juin, alors qu’un expert met en garde contre la socialisation à l’intérieur

Des amis se rencontreront dans leurs bras et de vastes pans de l’économie britannique rouvriront lundi – mais on craint de plus en plus que la propagation de la variante indienne Covid-19 ne retarde la fin du verrouillage le mois prochain.

Les ministres et les responsables du gouvernement ont partagé leurs craintes qu’une minorité «petite mais significative» de personnes refuse de se faire vacciner contre le coronavirus lorsqu’il est proposé.

Un ministre anonyme a dit au Politico site Web selon lequel les refus de se faire vacciner constituaient la «principale menace» pour la levée prévue de nouvelles restrictions de verrouillage le 21 juin.

«Si même un petit nombre de personnes ne prennent pas le vaccin, une variante à haute transmissibilité peut facilement causer de nombreux décès», a déclaré le ministre. « Le risque est qu’un petit nombre d’idiots le ruine pour tout le monde. »

Dimanche, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a averti que la variante indienne pourrait «se propager comme une traînée de poudre» parmi les groupes non vaccinés, les ministres envisagent maintenant des verrouillages locaux dans des zones de points chauds comme Bolton.

Cet avertissement intervient alors que des conseillers gouvernementaux et des scientifiques indépendants ont exhorté les gens à continuer à se rencontrer à l’extérieur – malgré la levée des bordures lors des rassemblements intérieurs lundi.

Des groupes de six personnes maximum, ou de deux ménages au maximum, sont désormais autorisés à se retrouver chez eux dans toute l’Angleterre. En Écosse, six personnes ou jusqu’à trois ménages sont autorisés à se mélanger à l’intérieur.

Sir Jeremy Farrar, directeur de Wellcome Trust et membre du panel gouvernemental Sage, a déclaré qu’il ne rencontrerait pas d’autres personnes à l’intérieur «pour le moment».

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: «Je pense qu’il est raisonnable de simplement être sensé de savoir où se produit la transmission, principalement à l’intérieur, principalement lors de grands rassemblements à l’intérieur avec beaucoup de personnes différentes, différentes familles, différentes communautés, et je limiterais cela pour le moment personnellement. «

Mais le professeur Farrar a ajouté: «Je ne pense pas qu’il soit déraisonnable de lever les restrictions – nous devons lever les restrictions à un moment donné, nous sommes maintenant dans des restrictions depuis très longtemps.»

Boris Johnson a appelé à une «forte dose de prudence» alors que la socialisation à l’intérieur reprend, partageant ses propres préoccupations concernant la variante Indian Covid. Lui et ses ministres devraient décider si l’assouplissement du 21 juin peut avoir lieu le 14 juin.

Le cabinet de M. Johnson serait divisé entre les «faucons» qui croient que les refuseurs de vaccins ne devraient pas retenir la réouverture du mois prochain, et les «colombes» plus prudentes qui s’inquiètent de la propagation rapide de la variante.

Les modifications apportées aux règles de lundi signifient que les nuitées sont désormais autorisées en Angleterre. Mais le professeur Peter Openshaw a exhorté les gens à être prudents lorsqu’ils voyagent à travers le pays, même s’ils ont été vaccinés.

Le professeur Openshaw, membre du groupe gouvernemental Nervtag, a déclaré à la BBC Petit-déjeuner: « Je pense que si vous allez être dans un espace clos, vous devez porter un masque vraiment bien ajusté, vous devez vous laver les mains et peut-être voyager avec un désinfectant pour les mains. »

«Il semble que cette variante puisse provoquer une infection, dans la mesure où vous pourrez transmettre le virus même si les vaccins réduisent très, très fortement la gravité de la maladie et la rendent très improbable … finissent à l’hôpital ou contractent une infection très grave. »