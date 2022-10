Les craintes augmentent alors que l’alpiniste Elnaz Rekabi revient en Iran après avoir abandonné le hijab

Elnaz Rekabi, 33 ans, a quitté la Corée du Sud pour l’Iran avec d’autres membres de son équipe tôt mardi, selon l’ambassade d’Iran à Séoul. Le Seoul Garden Hotel, où Rekabi avait séjourné avec son équipe, a déclaré qu’elle était partie le matin. Le départ est intervenu un jour plus tôt que prévu.

SÉOUL – Une alpiniste qui a défié le code vestimentaire ultraconservateur de son Iran natal en concourant sans foulard lors d’une compétition internationale est rentrée chez elle mardi, suscitant une inquiétude généralisée pour sa sécurité alors que les manifestations antigouvernementales se poursuivent après la mort d’une jeune femme détenue par le so- appelée police des mœurs.

L’athlète avait terminé à la quatrième place de la finale combinée bloc et tête des récents championnats asiatiques de la Fédération internationale d’escalade sportive (IFSC), où elle avait retiré son couvre-chef pendant une partie de la compétition. Les femmes iraniennes vivent sous un code vestimentaire imposé par l’État qui est plus strict que celui de nombreux autres pays à majorité musulmane ; les athlètes qui représentent la nation à l’étranger doivent également porter un foulard.

Ces dernières semaines, de nombreuses jeunes femmes dans les villes iraniennes ont enlevé leur foulard pour protester contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique du pays. Amini est tombé dans le coma après avoir prétendument été battu par la « police des mœurs ». La décision de Rekabi de porter un bandeau pendant une partie de la compétition en Corée du Sud a été largement interprétée comme un signe de solidarité et un acte de protestation.

“Je ne pense pas qu’un autre [Iranian] les femmes athlètes ont fait quelque chose comme ça », a déclaré Pardis Minuchehr, qui enseigne la culture et la littérature du Moyen-Orient à la California State University à Long Beach. “Cela avait une signification symbolique et politique.”

Les forces de sécurité iraniennes ont répondu aux protestations contre la mort d’Amini par l’intimidation et la répression. Les manifestations ont également été utilisées pour exprimer des griefs sur des décennies de répression politique, de pauvreté, de violence parrainée par l’État et de discrimination fondée sur le sexe dans le pays.

Depuis le début des manifestations en septembre, des dizaines de personnes ont été tuées, selon des groupes de défense des droits, et au moins 92 membres de la société civile – dont des journalistes, des militants et des avocats – ont été arrêtés.

Rekabi ne s’est pas exprimée publiquement après sa décision de ne pas porter de foulard, et on ne sait pas ce qui l’attend à son arrivée en Iran. Le service persan de la BBC avait précédemment rapporté que ses amis n’avaient pas pu la joindre, citant des sources non identifiées. Les forces iraniennes seraient allées jusqu’à tuer des enfants impliqués dans les récentes manifestations.