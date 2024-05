Les CPAP, une chose du passé ? Un nouveau médicament promet de soulager le sommeil

Un nouveau médicament pourrait mettre fin aux appareils CPAP encombrants, qui seraient utilisés par quelque 33 millions d’Américains pour gérer leur apnée du sommeil.

Environ 39 millions d’Américains, dont le président Biden, souffrent actuellement d’apnée du sommeil. La forme la plus courante de ce trouble est l’apnée obstructive du sommeil. Chez les patients atteints d’AOS, les voies respiratoires supérieures se ferment partiellement ou complètement pendant le sommeil, bloquant le flux d’air vers les poumons et provoquant des démarrages et des arrêts répétés de la respiration.

Outre les risques tels que la mort, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et éventuellement le déclin cognitif et la démence, l’AOS contribue à une grave baisse de la qualité du sommeil.

Bien qu’efficaces, les appareils CPAP sont à la fois encombrants et d’un coût prohibitif. sokko_natalia – stock.adobe.com

La condition respiratoire est largement sous-diagnostiquée, avec le Rapport de la clinique de Cleveland que 85 à 90 % des personnes souffrant d’apnée du sommeil ne savent pas qu’elles en souffrent.

Selon The Post, les symptômes de l’AOS comprennent :

Somnolence diurne excessive.

Épisodes observés d’arrêt de la respiration pendant le sommeil.

Se réveiller pendant la nuit et haleter ou s’étouffer.

Réveil le matin avec une bouche sèche ou un mal de gorge.

Maux de tête matinaux.

Difficulté à se concentrer pendant la journée.

Changements d’humeur, comme la dépression ou être facilement bouleversé.

Hypertension artérielle.

Diminution de l’intérêt pour le sexe.

Un appareil CPAP – qui signifie « pression positive continue des voies respiratoires » – force l’air dans le corps via un masque facial et constitue le traitement le plus courant pour l’AOS.

Cependant, comme les CPAP sont à la fois encombrants et coûteux, de nombreux patients souffrant d’apnée du sommeil n’utilisent pas ces appareils.

Le Dr David Kuhlmann, directeur de la médecine du sommeil au centre de santé régional de Bothwell à Sedalia, dans le Missouri, et porte-parole de l’American Academy of Sleep Medicine, explique : WebMD« Chez mes patients, je dirais qu’un quart d’entre eux ne se conforment pas à la machine et nécessitent d’autres traitements », principalement parce qu’ils « ne veulent tout simplement pas porter de masque la nuit ».

Beaucoup de personnes souffrant d’apnée du sommeil ne sont pas diagnostiquées. StockPhotoPro – stock.adobe.com

Kuhlman maintient que malgré la résistance du patient, aucun traitement n’est comparable à l’efficacité d’un CPAP, qui fournit aux utilisateurs de l’air continu tout au long de la nuit.

Il n’existe actuellement aucun médicament approuvé pour le traitement de l’apnée du sommeil, mais le les fabricants d’une nouvelle pilule espèrent changer cela.

Des chercheurs à Apnimé, une société basée au Massachusetts, a développé un médicament appelé AD109. Le médicament expérimental est une combinaison d’aroxybutynine, utilisée pour traiter les symptômes d’une vessie hyperactive, et d’atomoxétine, utilisée pour traiter le TDAH.

Les deux médicaments sont conçus pour aider à maintenir les gens endormis et, en tandem, ils pourraient empêcher les voies respiratoires d’une personne de s’effondrer pendant la nuit.

Une nouvelle pilule promet de l’espoir aux patients souffrant d’apnée du sommeil. Johnstocker – stock.adobe.com

Selon l’étude publiéele médicament a montré « une amélioration cliniquement significative de [sleep apnea]ce qui suggère que le développement ultérieur du composé est justifié.

En plus d’améliorations prometteuses, les essais de phase II du médicament ont noté l’absence d’effets secondaires majeurs.

Cependant, les voies respiratoires et les feux verts ne sont pas toujours clairs.

Recevez les dernières avancées en matière de médecine, des conseils en matière de régime et de nutrition et bien plus encore. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Post Care ! Merci pour l’enregistrement!

L’étude a révélé que l’AD109 était plus efficace pour traiter les patients présentant des cas légers d’AOS plutôt que ceux présentant des symptômes graves. Kuhlmann explique : « Il semble que l’AD109 traite davantage un spectre plus doux que peut-être ceux qui en tireraient le plus d’avantages. »

Un sommeil plus sûr pour les personnes souffrant d’AOS pourrait-il être à portée de main ? Wirojsid – stock.adobe.com

Kuhlman note que les données sur la saturation en oxygène sont étrangement absentes de l’étude d’essai. La saturation en oxygène indique le niveau de globules rouges dans votre circulation qui sont entièrement saturés en oxygène. Ce pourcentage fluctue tout au long de la journée, se situant entre 95 et 100 % chez les individus en bonne santé. Le pourcentage peut diminuer pendant le sommeil mais ne doit pas descendre en dessous de 90 %.

Pour les patients atteints d’AOS, ces niveaux changent considérablement pendant la nuit, tombant jusqu’à 70 %. L’absence de ces données rend difficile la détermination ou la prévision de la manière dont AD109 soutiendra les patients à long terme.

Un troisième essai du médicament est actuellement en cours.

Pour ceux qui cherchent à renoncer aux médicaments et à la corvée d’un appareil CPAP, les changements de mode de vie comme la perte de poids, la réduction de la consommation d’alcool et l’arrêt du tabac se sont révélés bénéfiques. Pour d’autres, le remède peut dépendre de ce qu’il y a sur leur fourchette ; Des chercheurs de l’Université Flinders en Australie ont découvert que ceux qui adoptaient un régime végétarien ou végétalien étaient près de 20 % moins susceptibles de développer un SAOS que leurs homologues carnivores.