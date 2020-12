GLENDALE, Arizona: Les Coyotes de l’Arizona ont échangé le centre vétéran Derek Stepan aux Sénateurs d’Ottawa pour un choix de deuxième ronde au repêchage 2021 de la LNH.

Au nom de toute l’organisation des Coyotes, je voudrais remercier Derek pour tout ce qu’il a fait pour les Coyotes au cours des trois dernières saisons, a déclaré le directeur général des Coyotes Bill Armstrong dans un communiqué samedi soir. Derek est le professionnel accompli et un acte de classe. Nous lui souhaitons, à lui et à sa famille, le meilleur pour l’avenir.

Stepan a joué trois saisons avec les Coyotes, fournissant des points et une influence vétéran dans les vestiaires. Le joueur de 30 ans a inscrit 10 buts et 18 passes décisives la saison dernière tout en aidant l’Arizona à remporter sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2012.

Stepan a récolté 39 buts et 80 passes en 224 matchs en trois saisons avec les Coyotes. Il a passé ses sept premières saisons avec les Rangers de New York et a récolté 167 buts et 232 passes en 10 saisons en carrière dans la LNH.

