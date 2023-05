Les Coyotes de l’Okanagan College remportent leur premier match aux championnats CCBC

Les Coyotes de l’Okanagan College se sont mis en bonne position lors du tournoi éliminatoire de la Conférence canadienne de baseball collégial (CCBC).

Lors du match d’ouverture du tournoi à double élimination, les Coyotes ont battu les Cascades de l’Université de Fraser Valley 8-1.

Ils ont été propulsés par le voltigeur droit Nolan King, qui est allé 2-3 avec un circuit de trois points et quatre points produits. Le receveur Caleb Lumbard et le joueur de deuxième but Mike Duwyn ont également produit deux points produits chacun. En équipe, les Coyotes ont récolté 12 coups sûrs dans le match.

L’as des Coyotes, Gavin Wuschke, a été excellent sur le monticule, lançant sept manches de blanchissage et retirant six frappeurs sur des prises.

Avec la victoire, les Coyotes ont congé vendredi et ne rejoueront que samedi matin à 9 h, heure du Pacifique. Ils affronteront les Dinos de l’Université de Calgary. S’ils gagnent, ils accèdent à la demi-finale. S’ils perdent, ils disputeront un deuxième match samedi à 16h.

