Les Coyotes de l’Okanagan College à la recherche d’un deuxième championnat consécutif du CCBC

C’est le temps des séries éliminatoires pour les Coyotes de l’Okanagan College alors qu’ils sont à la recherche d’un deuxième titre consécutif de championnat de la Conférence canadienne de baseball universitaire (CCBC).

Les séries éliminatoires du CCBC débuteront le jeudi 18 mai à Lethbridge avec les Coyotes qui disputeront le match d’ouverture du tournoi.

À l’approche des séries éliminatoires, les Coyotes sont la deuxième tête de série, après avoir terminé la saison régulière avec une fiche de 20-12. Ils ont terminé un match derrière les Dawgs de la Prairie Baseball Academy (21-11).

Les séries éliminatoires à huit équipes sont un tournoi de type double élimination, ce qui signifie que les équipes sont éliminées après avoir perdu deux fois. Okanagan College ouvre le tournoi contre les Cascades de l’Université de Fraser Valley, qui ont terminé 13-19 cette saison. Les Coyotes ont présenté une fiche de 4-2 contre les Cascades cette saison, les devançant 35-26.

Les Coyotes compteront sur le receveur Caleb Lumbard, qui a mené la ligue pour les points produits (25) cette saison, en plus de terminer cinquième pour la moyenne au bâton (.339).

Le lancer était un point fort pour les Coyotes cette saison. Les lanceurs Corey Lawson (2,22) et Sean Dunn (2,25) ont respectivement terminé quatrième et cinquième de la ligue en ERA. Pendant ce temps, Gavin Wuschke a mené la ligue avec 62 retraits au bâton. Wuschke et Lawson ont également chacun terminé avec cinq victoires cette saison.

La défense est également une grande partie du jeu des Coyotes – ils ont mené la ligue avec un pourcentage d’alignement de 0,961, ne faisant que 39 erreurs sur 1012 occasions d’alignement cette saison.

Le premier lancer des Coyotes et des Cascades aura lieu à midi, heure du Pacifique, au Spitz Stadium de Lethbridge.

