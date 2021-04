Les Coyotes de l’Arizona prennent la glace samedi après-midi pour ce qui sera leur match le plus crucial de la saison, une chance de revenir en position éliminatoire avec deux points d’une victoire contre les Blues de St. Louis.

Ayant grand besoin d’une victoire après cinq défaites consécutives, les Coyotes sont à 12 matchs restants en saison régulière et tentent de passer devant les Bleus à la quatrième place dans l’Ouest. Beaucoup peut arriver même après samedi qui pourrait décider du sort des Coyotes, mais dans un jeu qui sera déjà chargé d’importance pour eux, il sera également chargé émotionnellement.

L’organisation accueillera la jeune joueuse de hockey et fan Leighton Accardo dans sa bague d’honneur, son nom et sa mémoire seront toujours vus et rappelés à l’intérieur de la Gila River Arena. Leighton, décédée à l’âge de 9 ans en novembre dernier après une longue bataille contre le cancer, était aimée des joueurs, des entraîneurs et du personnel des Coyotes depuis qu’elle a passé du temps avec l’équipe pour la première fois.

Elle deviendra la première personne qui n’est pas un ancien entraîneur, joueur, directeur général ou diffuseur de la vallée et de toute la LNH à être intronisée dans le Ring of Honor d’une franchise sportive.

« Elle serait très fière d’elle-même », a déclaré vendredi la mère de Leighton, Carly Accardo. «Ce serait une autre chose dans laquelle elle serait vraiment heureuse d’être impliquée et dont elle pourrait faire partie.

« Merci, c’est vraiment tout ce que je peux dire. Notre communauté sportive, en particulier, a intensifié ses efforts d’une manière que je ne pourrais jamais imaginer, et a vraiment été notre pierre angulaire pour traverser cela », a déclaré Carly Accardo. « Et les Coyotes ont été à l’avant-garde de tout cela. Nous sommes tellement reconnaissants et reconnaissants. »

Les fans des Coyotes connaissent l’histoire de Leighton et beaucoup ont été émus par la nouvelle de son décès, car elle a laissé une grande impression dans la nuit de novembre 2019 lorsque les Coyotes l’ont accueillie en tant qu’invitée de Hockey Fights Cancer Night. Son propre combat contre le cancer, son esprit et ses paroles d’encouragement ont touché une corde sensible dans l’équipe, et sa vision joyeuse, son talent et son amour de la compétition ont laissé un impact durable sur ceux qui l’ont entraînée et ont joué au hockey juvénile avec elle.

Leighton a commencé comme patineuse artistique, prenant après sa mère. Elle a dit à Carly qu’elle voulait essayer le hockey après avoir vu son frère aîné jouer, et après avoir mis l’équipement de son frère et avoir pris la glace avec l’équipement de hockey pour la première fois, elle a découvert qu’elle pouvait bien patiner et aimait le sport.

Peu de temps après son décès, l’amie de la famille Accardo et cadre des Coyotes, Lyndsey Fry, a annoncé une collecte de fonds en l’honneur de Leighton au cours de laquelle Fry a passé une journée entière à faire du patin à roues alignées sur 96 miles à travers la vallée. «Skatin ‘For Leighton» a eu lieu lors d’une journée ensoleillée de février, l’argent amassé pour aider les filles à se permettre de jouer au hockey dépassant de loin l’objectif que Fry espérait atteindre.

La cérémonie de l’anneau d’honneur aura lieu avant le match des Coyotes-Blues. Leighton Accardo rejoindra Wayne Gretzky et les anciens joueurs de la franchise Coyotes / Jets Keith Tkachuk, Jeremy Roenick, Teppo Numminen, Dale Hawerchuk, Thomas Steen et Bobby Hull dans l’anneau d’honneur du club.

« C’est incroyablement spécial pour cette organisation. C’est une célébration de la vie », a déclaré le président et chef de la direction des Coyotes, Xavier A. Gutierrez. « Ce qui arrive souvent dans le sport, c’est que les gens changent votre vie. Et c’est ce que Leighton a fait. Elle nous a inspirés, elle nous a rassemblés. Elle a créé de l’espoir et elle a apporté de la joie. Quand nous pensons à elle et à ce qu’elle signifiait pour nous, cela Il était tout à fait normal que nous demandions à sa famille de nous permettre de l’honorer. Pas seulement à propos d’elle, de sa vie et de son nom, mais de ce qu’elle représentait. «

Les Coyotes avaient prévu de jouer au hockey avec Leighton et ses frères et soeur avant sa mort. L’équipe a toujours honoré cet engagement lorsqu’elle a appris que le cancer l’avait emportée.

Des mois auparavant, Leighton avait été à New York pour se faire soigner quelques jours avant de rencontrer les Coyotes, et avait encore trouvé la force de monter sur la glace et de jouer un peu avec les joueurs Oliver Ekman-Larsson et Lawson Crouse, a rappelé l’entraîneur-chef Rick Tocchet.

«Des traitements très désagréables, et pour qu’elle vienne là-bas en souriant et en riant, en attrapant une rondelle et en jouant sur la glace après ce qu’elle a vécu, ce sont les moments auxquels vous réfléchissez», a déclaré Tocchet. « C’est à ça que je penserai (samedi) quand son maillot montera dans les chevrons. »

