GLENDALE, Arizona: Les Coyotes de l’Arizona ont fait une percée dans une saison modifiée par une pandémie, remportant leur première apparition en séries éliminatoires et leur première victoire en série en huit ans.

Ils espèrent s’appuyer sur le succès de leur bulle après avoir ajouté un peu de courage pour la saison à venir.

Forts d’un avant-goût de succès en séries éliminatoires, les Coyotes visent à aller encore plus loin en 2021 avec des ajouts à la liste qui devraient ajouter un niveau de ténacité et de ténacité.

Notre équipe travaille dur et nous essayons de franchir cette ligne pour la compétition, a déclaré l’entraîneur des Coyotes, Rick Tocchet. Je ne pense pas qu’ils soient pareils. Nous cherchons un peu plus de compétition. C’est un sous-produit de travailler dur, mais nous devons avoir un niveau de compétition et je pense que c’est là dans ce vestiaire.

Les Coyotes ont fait une pause la saison dernière lorsque les séries éliminatoires ont été élargies à 12 équipes. Ils ont tiré le meilleur parti de leur première apparition en séries éliminatoires depuis la finale de la Conférence de l’Ouest de 2012, battant les Predators de Nashville en quatre matchs avant d’être renvoyés de la bulle par des défaites consécutives de 7-1 contre le Colorado.

Tout l’arrière de l’Arizona reste le même que l’an dernier, y compris les défenseurs Oliver Ekman-Larsson, Niklas Hjalmarsson, Jason Demers et les gardiens Darcy Kuemper et Anttii Raanta,

Les lignes de front seront un peu différentes avec Taylor Hall, Brad Richardson, Derek Stepan, Carl Soderberg et Vinnie Hinostroza tous partis.

Les Coyotes n’ont pas eu de gros ajouts comme ils l’ont fait en échangeant pour Phil Kessel la saison dernière, mais ont ajouté un niveau de granularité avec six nouveaux attaquants, dont Derick Brassard la semaine dernière.

Nous avons perdu de bons gars dans la salle, des gars qui nous manqueront, mais nous avons fait du bon travail en attirant des gars qui sont tenaces sur la rondelle, beaucoup de papier de verre et qui jouent bien de leur côté, a déclaré Demers. Tout ce que nous avons fait à l’attaque améliorera notre équipe et maintenant il s’agit simplement de faire en sorte que ces gars se sentent les bienvenus et de les mettre au courant de la façon dont nous jouons ici.

TIRER, KESSEL

Les Coyotes ont réalisé la plus grosse acquisition offsesason en 2019 en négociant pour Kessel. Rusé et souvent très performant, Kessel devait donner un coup de pouce à l’Arizona dans le domaine où il avait le plus besoin d’aide.

Kessel a montré des éclairs de brillance lors de sa première saison dans le désert, mais a été gêné par des blessures, terminant avec 14 buts et 24 passes.

Les Coyotes ont un objectif principal pour Kessel maintenant qu’il est de nouveau en bonne santé: tirer.

Phil est un joueur de sensations. Il doit se sentir bien dans sa peau », a déclaré Tocchet. «C’est un tireur et beaucoup de fois la saison dernière, pour une raison quelconque, il a raté beaucoup de tirs. Peut-être qu’il ne se sentait pas bien physiquement ou mentalement. Je pense qu’il est rafraîchi et quand il sort de ce demi-mur, il doit le tirer. C’est pourquoi nous l’avons eu.

OBJECTIFS SAINS

L’Arizona possède l’un des meilleurs tandems de gardiens de but de la LNH. Le problème est de les garder en bonne santé.

Raanta a combattu des blessures ses deux premières saisons dans le désert, permettant à Kuemper de montrer ce qu’il peut faire. Kuemper était limité à 29 matchs en raison d’une blessure la saison dernière, mais la pause pendant la pandémie lui a permis de se remettre des séries éliminatoires.

Garder ces deux en bonne santé est une clé pour une équipe qui dépend fortement de la défense.

SCORE PLUS

Les Coyotes ont ajouté Kessel avant la saison dernière et Hall à la date limite des échanges dans le but d’augmenter leur score.

Peu de choses ont changé.

L’Arizona fait partie des équipes les moins performantes de la LNH depuis des années et la saison dernière a terminé 23e avec 2,71 buts par match. Connor Garland a été le seul joueur des Coyotes à marquer plus de 18 buts avec 22.

Tocchet espère que les ajouts à la liste mèneront à des buts graisseux devant le filet.

NOUVEAU LOOK

En plus de Brassard, l’Arizona a également ajouté les attaquants Tyler Pitlick, John Hayden, Johan Larsson, Dryden Hunt et Drake Caggiula.

MONTRE HORAIRE

Les Coyotes ouvrent la saison avec des matchs consécutifs contre les Sharks de San Jose les 14 et 16 janvier. Les Sharks ont temporairement déménagé en Arizona en raison de COVID-19[feminine restrictions en Californie.

L’Arizona a connu une séquence brutale début février avec un road trip de six matchs à travers Saint-Louis, le Minnesota et le Colorado en 10 jours.

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP_Sports