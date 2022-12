Les Cowboys sont les seuls vainqueurs de la NFC East, mais les Giants et les commandants sont toujours en éliminatoires

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

La NFC East a encore une chance de faire participer les quatre équipes aux séries éliminatoires. Mais après un petit revers samedi, il reste encore un peu de travail à faire.

La majeure partie de cela reviendra aux commandants de Washington, qui ont perdu 37-20 à San Francisco, laissant ainsi une chance de mettre une certaine distance entre eux et leurs deux concurrents les plus proches pour la dernière place de joker NFC. Les Giants ont également raté leur chance de décrocher avec une défaite de 27-24 au Minnesota, bien qu’ils aient une grande chance de décrocher à domicile la semaine prochaine.

Alors qu’il entrait dans la semaine 16, deux équipes sont avec deux équipes à disputer. Pendant ce temps, les Eagles de Philadelphie n’ont pas été en mesure de verrouiller la tête de série n ° 1 de la NFC lorsqu’ils ont perdu 40-34 contre les Cowboys de Dallas dimanche. Et même si la route vers le Super Bowl dans la NFC passera presque certainement par Philadelphie, ils devront affronter leurs titulaires une autre semaine avant de pouvoir se reposer pour leur course en séries éliminatoires.

Voici un aperçu de la folle journée d’action dans la meilleure division du football:

Aigles de Philadelphie (13-2)

Résultat samedi : Perdu contre les Cowboys à Dallas, 40-34

Qu’est-il arrivé: Minshew Mania était exactement aussi excitant que dans le souvenir des Eagles – du moins au début. Avec Jalen Hurts blessé à l’épaule, Gardner Minshew a complété 24 des 40 passes pour 355 verges avec deux touchés et deux interceptions. Il a même lancé une passe de touché à DeVonta Smith qui a permis à Philly de mener 34-27 avec 10 minutes à jouer.

Mais il a été choisi par les Cowboys CB DaRon Bland avec 4:19 à jouer dans le match, menant à un panier de Brett Maher qui a donné l’avantage aux Cowboys. RB Miles Sanders a tâtonné sur le premier jeu du prochain drive, menant à un autre field goal de Maher. Les Eagles, en fait, ont retourné le ballon lors de trois de leurs cinq derniers entraînements.

“Nous corrigerons nos erreurs – et nous en avons commis beaucoup”, a déclaré l’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni. “C’est ce que j’aime dans cette équipe. Nous apprenons de nos erreurs.”

En fait, ils ont failli les vaincre samedi. Minshew avait un dernier brin de magie en lui, amenant les Eagles jusqu’au Dallas 19 avec 33 secondes à jouer. Mais ses trois dernières passes sont restées incomplètes.

Où ils se situent : Les Eagles ont encore deux matchs d’avance sur les Vikings (y compris le bris d’égalité) et les Cowboys dans la course à la tête de série. Avec une victoire ou une défaite de Dallas, Philly remporte la NFC East, et avec une autre victoire ou des défaites à la fois de Dallas et du Minnesota, il décroche la tête de série n ° 1 et un laissez-passer au premier tour.

Et après: La bonne nouvelle pour les Eagles est qu’ils terminent la saison avec deux matchs à domicile, contre les New Orleans Saints (6-9) et les Giants (8-6-1). La mauvaise nouvelle est qu’ils ne peuvent pas encore reposer leurs partants, y compris Hurts. Selon Jay Glazer de FoxSports, les Eagles prévoyaient de reposer Hurts la semaine prochaine s’ils avaient gagné samedi. Au lieu de cela, ils le joueront probablement afin de pouvoir s’assurer l’avantage du terrain.

Cowboys de Dallas (11-4)

Résultat samedi : A battu les Eagles de Philadelphie à Dallas, 40-34

Qu’est-il arrivé: La défense des Cowboys n’a tout simplement pas pu arrêter Minshew et a fini par se faire déchiqueter pour 442 verges au total. Mais ils ont réussi deux énormes revirements dans les cinq dernières minutes – l’interception de Bland et un échappé forcé récupéré par LB Anthony Barr. Ils ont transformé les deux revirements en deux buts sur le terrain, ce qui a brisé une égalité 34-34 et leur a donné la victoire.

Dak Prescott a été exceptionnel, complétant 27 des 35 passes pour 347 verges, trois touchés et une interception. Il a fait la plupart de ses dégâts avec son receveur n ° 1, CeeDee Lamb, qui a réussi 10 attrapés pour 120 verges et deux touchés.

Le jeu au sol des Cowboys a cependant été étonnamment inefficace contre une défensive vulnérable des Eagles. Ezekiel Elliott et Tony Pollard – sans doute le meilleur coup de poing 1-2 dans le football – combinés pour seulement 74 verges en 25 courses.

Ce n’est peut-être pas la dernière fois que ces deux équipes jouent. Si la craie tient, ils sont actuellement sur la bonne voie pour une troisième rencontre dans la ronde divisionnaire NFC.

“Je pense que les deux équipes espèrent probablement que nous nous reverrons”, a déclaré l’entraîneur des Cowboys Mike McCarthy. “Parce que nous savons ce que cela signifie.”

Où ils se situent : Les Cowboys ont encore un tir extérieur au titre NFC Est et à la tête de série n ° 1 de la NFC, mais cela obligerait les Eagles à perdre leurs deux derniers matchs alors que les Cowboys l’emportent. et les Vikings perdent au moins une fois. Il est encore beaucoup plus probable que les Cowboys fassent les séries éliminatoires en tant que joker. Ils ne peuvent pas être inférieurs à la cinquième tête de série, ce qui signifie un voyage au premier tour pour affronter le vainqueur de la NFC Sud – un adversaire presque certain de terminer la saison régulière avec un record de défaites.

Et après: Les Cowboys sont sur la route pour les deux prochains matchs, tous deux contre des équipes en désespoir de cause. Ils ont d’abord un revirement rapide pour un match jeudi soir dans le Tennessee contre les Titans (7-8), qui sont à égalité en tête dans l’AFC Sud. Ils terminent ensuite la saison à Washington face aux Commanders (7-7-1) qui s’accrochent de justesse à la dernière place de wild card de la NFC.

Géants de New York (8-6-1)

Résultat samedi : Perdu contre les Vikings au Minnesota, 27-24

Qu’est-il arrivé: Malgré un énorme match du QB Daniel Jones (30 sur 42, 334 verges), les Giants ont été défaits par des erreurs inhabituelles au quatrième quart et un incroyable panier de 61 verges du botteur des Vikings Greg Joseph à la fin du temps imparti.

Les Giants se sont donné toutes les chances de gagner ce match, mais ils se sont effondrés après avoir pris une avance de 13-10 au quatrième quart. Jones a lancé une interception au début du dernier cadre. WR Richie James a eu une terrible troisième chute un entraînement plus tard. New York a même eu un botté de dégagement bloqué qui a mis en place une passe de touché de 17 verges de Kirk Cousins ​​à Justin Jefferson, donnant aux Vikings une avance de 24-18 avec trois minutes à jouer.

“Vous devez être en mesure de faire le gros jeu au point critique du match”, a déclaré Jones. “Et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui.”

Pourtant, Jones a rallié les Giants et les a rapidement menés sur le terrain pour mettre en place une course de touché de 17 verges de Saquon Barkley, et il a frappé TE Daniel Bellinger à l’arrière de la zone des buts pour une conversion en deux points avec 2: 01 restant. Mais leur défense a été prise dans un blitz qui a permis à Cousins ​​de frapper Jefferson avec un gain de 17 verges sur les 42 des Giants, préparant le coup de pied spectaculaire de Joseph.

Où ils se situent : La bonne nouvelle pour les Giants est qu’ils sont toujours au bord de cette place tant attendue en séries éliminatoires, car ils ont obtenu toute l’aide dont ils avaient besoin. Les Lions (7-8) ont perdu en Caroline 37-23 et les Seahawks (7-8) ont perdu à Kansas City 24-10. Ainsi, les Giants détiennent toujours la sixième tête de série de la NFC et ils ont un coussin de 1,5 match avec deux matchs à jouer.

Et après: Les Giants rentrent chez eux pour affronter les Colts d’Indianapolis (4-9-1), qui en ont perdu sept sur huit, dont cet effondrement historique contre les Vikings le week-end dernier. Les Giants décrocheront une place en séries éliminatoires avec une victoire. Et s’ils ne peuvent pas le faire dimanche prochain, ils termineront la saison à Philadelphie contre une équipe des Eagles qui reposera probablement tout le monde important.

Commandants de Washington (7-7-1)

Résultat samedi : Perdu contre les 49ers à San Francisco, 37-20

Qu’est-il arrivé: Ce match a été un effondrement total pour leur défense, mais ce ne sera pas le gros titre. Le gros titre sera la façon dont Ron Rivera a placé le QB partant Taylor Heinicke pour Carson Wentz pendant les 10 dernières minutes du match.

Wentz n’était pas mauvais. Il a complété 12 des 16 passes pour 123 verges et a lancé une passe de touché de 20 verges à Curtis Samuel avec 5:25 restants pour tirer les commandants à moins de 10. Mais dans l’ensemble, il n’était que légèrement meilleur que Heinicke, qui était 13 sur 18 pour 166 verges, deux touchés et une interception.

Les deux derniers entraînements de Heinicke au quatrième quart se sont terminés par un échappé et une interception, et les 49ers ont marqué des buts sur les deux. Rivera était déjà clairement fatigué du style de jeu à haut risque de Heinicke, et à ce moment-là, il a décidé qu’il en avait assez vu.

“Je comprends”, a déclaré Heinicke. “J’étais pas mal cogné là-haut et les deux derniers entraînements ont été deux revirements. Je comprends. Et Carson a fait du bon travail.”

Alors, qui sera le QB partant de Washington dans son match incontournable dimanche prochain ?

“Nous allons évaluer la bande, nous parlerons de ces choses et je prendrai une décision la semaine prochaine”, a déclaré Rivera. “Et j’arriverai tôt aussi, car celui qui commencera aura la chance de travailler.”

Où ils se situent : Grâce à ces défaites des Lions et des Seahawks, les commandants étaient assurés de rester à la septième place de la conférence et de contrôler la dernière place de joker quoi qu’il arrive. Mais leur avance est réduite à une demi-match avec deux à jouer.

Et après: Heureusement pour eux, ils terminent la saison avec deux matchs à domicile. Ils affrontent d’abord une équipe des Cleveland Browns qui a une fiche de 6-9 et a marqué un total de 33 points lors de ses trois derniers matchs. Ils concluent la saison contre les Cowboys, qui pourraient être en mesure de reposer tous leurs partants.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .