Les Cowboys signent Brandon Aubrey, le botteur hors pair de l’USFL

Les Cowboys continuent de renforcer leurs rangs avec l’aide de l’USFL.

Le mot a fait surface jeudi qu’ils avaient, enfin, ajouté un autre botteur, acceptant les conditions avec Brandon Aubrey, qui a passé ses deux dernières saisons avec les étalons de Birmingham. Aubrey a aidé les Stallions à remporter le championnat USFL consécutif le 1er juillet, en inscrivant quatre points supplémentaires lors d’une victoire 28-12 contre les Maulers de Pittsburgh.

C’est une nouvelle attendue depuis longtemps, étant donné le manque relatif d’options sur la liste. Les Cowboys ont choisi de ne pas ramener Brett Maher ce printemps, en grande partie parce que Maher a raté cinq points supplémentaires en deux matchs éliminatoires en 2022. Ils ont signé Tristan Vizcaino pour remplir le rôle pendant le programme intersaison. Mais comme Vizcaino n’a tenté que 12 buts sur le terrain dans la NFL, on s’attendait à ce qu’il y ait de la concurrence pour le poste.

Fait intéressant, Aubrey apporte encore moins d’expérience dans la NFL. Originaire de Plano, au Texas, à proximité, Aubrey a d’abord joué au football pour Notre Dame et a effectué de brefs séjours professionnels dans la Major League Soccer et la United Soccer League. Mais avant de jouer pour Birmingham, il n’avait aucune expérience notable en tant que placekicker. De toute évidence, il a un talent pour cela.

Les Stallions l’ont repêché lors du repêchage de l’USFL 2022 et il a occupé le poste pendant deux ans, se connectant sur 32 des 37 buts sur le terrain en carrière, dont un impressionnant 14 sur 15 en 2023 qui l’a aidé à remporter les honneurs All-USFL. Peut-être tout aussi important, compte tenu des difficultés récentes des Cowboys, est qu’il a réussi 97% de ses tentatives de points supplémentaires en carrière.

C’est le deuxième été consécutif que les Cowboys ont ajouté des joueurs exceptionnels de l’USFL. L’année dernière, ils ont signé le receveur All-USFL et MVP de la ligue Kavontae Turpin la même semaine qu’ils sont arrivés au camp d’entraînement. Turpin a continué à gérer les tâches de retour de coup de pied et de botté de dégagement, gagnant son chemin vers le Pro Bowl en tant qu’équipe spéciale après avoir totalisé 511 verges de retour cette saison.

Les Cowboys espèrent sans aucun doute que cette décision se déroulera de la même manière, car Aubrey se rendra au camp en tant que dernière star de l’USFL dans l’espoir de se frayer un chemin vers une place dans la NFL.

Kicker devient immédiatement l’une des batailles de position les plus intéressantes lors de l’ouverture du camp d’entraînement à Oxnard, en Californie, plus tard ce mois-ci. Vizcaino a passé du temps avec huit équipes différentes de la NFL au cours des quatre dernières années, mais il n’a jamais participé à plus de six matchs.

Aubrey espère évidemment impressionner lors de sa toute première opportunité dans la NFL. Compte tenu de l’inexpérience des deux botteurs, ils devront également être suffisamment performants pour éviter la concurrence extérieure à la liste. Après tout, Maher n’a rejoint l’équipe qu’à mi-parcours du camp en août dernier.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de « Dak Prescott: A Family Reunion » sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .

