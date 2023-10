Les Cowboys rendent visite aux 49ers lors d’un match revanche des deux dernières séries éliminatoires

DALLAS (3-1) à SAN FRANCISCO (4-0)

Dimanche, 20 h 20 HAE, NBC

LIGNE D’OUVERTURE : 49ers par 3 1/2, selon FanDuel Sportsbook.

CONTRE LA PROPAGATION : Cowboys 3-1 ; 49ers 3-0-1.

RECORD DE LA SÉRIE : À égalité 19-19-1.

DERNIÈRE RÉUNION : les 49ers ont battu les Cowboys 19-12 le 22 janvier 2023, lors de la ronde de division à Santa Clara, en Californie.

LA SEMAINE DERNIÈRE : les Cowboys ont battu les Patriots 38-3 ; Les 49ers ont battu les Cardinals 35-16.

INFRACTION DES COWBOYS : GÉNÉRAL (11), RUSH (7), PASS (14), SCORE (4)

DÉFENSE DES COWBOYS : GÉNÉRAL (2), RUSH (16), PASSAGE (2), SCORE (1)

OFFENSE DES 49ERS : GÉNÉRAL (2), RUSH (3), PASS (9), SCORE (3)

DÉFENSE DES 49ERS : GÉNÉRAL (5), RUSH (3), PASS (17), SCORE (3)

DIFFÉRENTIEL DE CHIFFRE D’AFFAIRES : Cowboys plus-3 ; 49ers plus-4.

JOUEUR DES COWBOYS À SURVEILLER : RB Tony Pollard. Après s’être cassé la jambe lors du match éliminatoire à San Francisco la saison dernière, Pollard est désormais l’arrière numéro un à Dallas. Il totalise en moyenne 93 verges en mêlée par match cette saison et a marqué deux touchés.

JOUEUR DES 49ERS À SURVEILLER : WR Brandon Aiyuk. Après s’être absenté de la troisième semaine, Aiyuk est revenu avec six attrapés pour un sommet en carrière de 148 verges sur réception la semaine dernière. Aiyuk a reçu 320 verges en trois matchs cette saison et a obtenu un premier essai ou un touché sur ses 17 attrapés cette saison.

MATCH-UP CLÉ : Ruée vers les passes de Dallas contre le quart des 49ers Brock Purdy. Les Cowboys ont fait le meilleur travail contre Purdy de toutes les équipes lors des séries éliminatoires de la saison dernière. Sa note de 87,4 était sa plus basse de tous les départs puisqu’il a réalisé 19 sur 29 pour 219 verges et aucun touché. Dallas a réussi deux sacs et Micah Parsons and Co. a exercé une forte pression sur Purdy tout le match.

BLESSURES CLÉS : Parsons a été limité à l’entraînement en début de semaine en raison d’une blessure au genou. … Niners WR Deebo Samuel a été limité par des blessures aux côtes et au genou mais devrait jouer.

NOTES DE LA SÉRIE : Les 49ers ont éliminé les Cowboys des séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons, remportant un match wild-card sur la route lors de la saison 2012 et un match de division à domicile la saison dernière. … Dallas a remporté ses quatre derniers matchs sur route en saison régulière dans la série. … C’est la première fois depuis la saison 1994 que les équipes se rencontrent lorsque les deux disputent plusieurs matchs au-dessus de .500.

STATISTIQUES ET CHOSES : Dallas et San Francisco sont à égalité pour le moins de revirements cette saison avec un seul. … Les Cowboys sont la première équipe avec quatre touchés non offensifs lors des quatre premiers matchs depuis l’Arizona en 2015. … Dallas est à égalité au deuxième rang de la NFL avec 10 points à retenir. … Cowboys S DaRon Bland a trois INT, avec deux retournés pour les TD. … Les Cowboys ont remporté trois de leurs quatre premiers matchs par au moins 20 points. Seules 16 autres équipes l’ont fait depuis la fusion. … Dallas est deuxième de la NFL avec un différentiel de points de plus-83, le meilleur pour les Cowboys en quatre matchs depuis 1968. … Dallas a converti un meilleur taux de 51,6 % de troisièmes essais dans la NFL. … Les Cowboys sont au troisième rang des pires de la NFL en transformant seulement 36,8 % des déplacements en zone rouge en TD. … Dallas a limité les QB adverses à une note de passeur de 55,2 cette saison, la deuxième meilleure de la NFL. … Les Cowboys ont accordé une conversion sur 20 essais lorsque l’adversaire a besoin d’au moins 7 yards pour un premier essai. … Dallas K Brandon Aubrey a une fiche de 13 sur 13 en FG lors de sa première saison, devenant ainsi le huitième botteur de l’histoire de la NFL avec au moins autant de réussites dans un début de carrière parfait. Le record est de 18. … La recrue des Niners, K Jake Moody, a une note de 9 sur 9 sur les FG. … San Francisco en est à son cinquième départ 4-0 dans l’histoire de la franchise et a remporté 14 matchs consécutifs de saison régulière. … Les 49ers ont marqué au moins 30 points en sept matchs consécutifs de saison régulière, ce qui constitue la plus longue séquence de la NFL depuis que Denver a disputé 13 matchs consécutifs en 2012-13. … L’équipe précédente à avoir marqué au moins 30 points lors des cinq premiers matchs d’une saison était les Rams 2018. … San Francisco a marqué trois touchés et un FG lors de ses premiers entraînements pour mener la NFL avec 24 points. … Les 49ers ont réussi cinq touchés lors de cinq déplacements en zone rouge la semaine dernière. … San Francisco a remporté un premier essai ou TD sur 50,9 % des jeux offensifs la semaine dernière, ce qui constitue le taux le plus élevé dans un match de saison régulière ou de séries éliminatoires depuis au moins 1991. … Les 49ers ont remporté 10 matchs consécutifs à domicile en saison régulière ou en séries éliminatoires, un loin du record de franchise. … Le RB des Niners Christian McCaffrey a marqué un touché dans un record de franchise de 13 matchs consécutifs, y compris les séries éliminatoires. Il est à deux longueurs de la plus longue séquence depuis la fusion. … Purdy a complété 20 des 21 passes la semaine dernière pour le quatrième meilleur pourcentage de réussite jamais enregistré pour un QB avec au moins 20 tentatives.

CONSEIL FANTAISIE : McCaffrey compte déjà 600 verges de mêlée et sept touchés cette saison. Il a rejoint les membres du Temple de la renommée Emmitt Smith (1995) et Jim Brown (1958 et 1963) en tant que seuls joueurs à avoir atteint ces marques lors des quatre premiers matchs de la saison et devrait à nouveau avoir de nombreuses opportunités dimanche alors que San Francisco tente de conserver le titre. passez loin de Purdy.

