Les Cowboys raccourcissent la laisse de Brett Maher après une performance désastreuse en séries éliminatoires

Les Cowboys de Dallas ont apporté une assurance au botteur Brett Maher, qui a connu des difficultés lors du match Wild Card Round de l’équipe contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Les Cowboys de Dallas ont fait taire leurs critiques pendant au moins une semaine après avoir vaincu les Buccaneers de Tampa Bay 31-14 lors de leur match Wild Card Round. L’attaque cliquait et la défense rendait le travail de Tom Brady beaucoup plus difficile. Mais il y avait un joueur qui a eu une nuit difficile à Tampa, et c’était le botteur Brett Maher. Le botteur vétéran a raté ses quatre premières tentatives de points supplémentaires du match, mais heureusement pour les Cowboys, elles ont finalement été sans conséquence, compte tenu du score final.

Alors que les Cowboys ont souligné que le travail de Maher n’était pas en danger pour la ronde divisionnaire, l’équipe a pris une décision d’assurance au cas où.

Selon Tom Pelissero, un initié du NFL Network, l’équipe signe le botteur Tristan Vizcaino dans son équipe d’entraînement.

Les #Cowboys prévoient de signer le botteur Tristan Vizcaino dans l’équipe d’entraînement, en attendant l’examen physique, par source. Les responsables de l’équipe ont déclaré que le plan était de rester avec Brett Maher après le fiasco des points supplémentaires de lundi soir. Mais maintenant, ils ont une assurance. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 18 janvier 2023

Après le match, l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, a déclaré qu’ils allaient “aller de l’avant” avec Maher comme botteur. Ensuite, le propriétaire de l’équipe Jerry Jones a déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de remplacer Maher après sa performance contre les Buccaneers ou même de regarder les botteurs. Eh bien, ils ont regardé Vizcaino et l’ont signé dans l’équipe d’entraînement. Donc voilà.

Vizcaino était un agent libre non repêché de Washington en 2018. Il a disputé son premier match en carrière dans la NFL avec les 49ers de San Francisco en 2020, où il a effectué ses trois tentatives de placement, dont une longue de 47 verges, et les deux ses tentatives de points supplémentaires. L’année dernière, Vizcaino a disputé six matchs avec les Chargers de Los Angeles, réalisant six des sept tentatives de placement (long de 46 verges) et 10 des 15 tentatives de points supplémentaires.

Avant de se joindre à l’équipe d’entraînement des Cowboys cette saison, Vizcaino a disputé deux matchs avec les Cardinals de l’Arizona, faisant deux tentatives de placement (long de 46 verges) et trois tentatives de points supplémentaires.

Maher a fait le mauvais type d’histoire lundi dernier, alors qu’il est devenu le premier joueur à rater quatre tentatives de points supplémentaires dans un match depuis 1932.

Les Cowboys peuvent difficilement se permettre de rater l’un de leurs coups de pied, car ils affrontent une équipe de 49ers qui a une attaque explosive et une défense dominante. Cela pourrait être le test le plus difficile de Dallas de la saison, et l’équipe a apporté un botteur supplémentaire comme assurance au cas où Maher se débattrait.