Les Cowboys qualifient la défaite face aux Saints d’« inacceptable » et leur engagement est « réinitialisé »

ARLINGTON, Texas – Quelque 245 jours plus tard, les choses n’avaient guère changé pour les Cowboys de Dallas dans un match qui comptait.

La dernière fois que les Cowboys ont joué au AT&T Stadium avant la défaite 44-19 de dimanche contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, c’était lors de la défaite humiliante 48-32 contre les Packers de Green Bay lors du tour de wild-card.

Statistiquement, dimanche a été pire – même si une défaite en deuxième semaine n’a pas la même importance qu’une défaite en playoffs en fin de saison. Mais c’était la deuxième pire défaite à domicile depuis que Jerry Jones a acheté l’équipe en 1989 ; la pire était 41-14 contre les Eagles de Philadelphie en 2000.

De Jones à l’entraîneur Mike McCarthy en passant par les joueurs, personne ne voulait beaucoup parler de ce qui s’était passé contre les Packers malgré le lien.

Trevon Diggs, qui a manqué le match éliminatoire en raison d’une blessure au genou, a résumé la performance de dimanche en un mot : « Inacceptable ».

Même chose que lors de la défaite contre les Packers.

Choix de l’éditeur

1 En relation

Jones a juré qu’il n’avait pas de flashbacks alors qu’il regardait les Saints se déplacer de haut en bas sur le terrain comme le faisaient les Packers.

« Nous avons encore beaucoup de choses devant nous », a déclaré Jones. « Nous avons encore des saisons – presque des saisons – devant nous avant d’arriver aux playoffs. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup de bons joueurs qui peuvent faire le travail. Je suis convaincu que nous y arriverons. Nous en tirerons des leçons. »

Des 22 joueurs titulaires des Cowboys contre les Saints, six n’ont pas joué contre les Packers. Des 48 joueurs en uniforme dimanche, 19 n’étaient pas en uniforme contre les Packers. Les Cowboys ont un nouveau coordinateur défensif en la personne de Mike Zimmer, qui a apporté des changements au schéma dirigé par Dan Quinn, désormais entraîneur-chef des Washington Commanders.

Mais les résultats étaient familiers.

Les Packers ont pris l’avantage 27-7 à la mi-temps. Les Saints menaient 35-16 après deux quarts-temps. Ils ont égalé le record du plus grand nombre de points concédés en première mi-temps par les Cowboys dans leur histoire. La dernière fois, c’était en 2004, lors d’une défaite 49-21 contre les Eagles. Zimmer était alors le coordinateur des Cowboys.

La Nouvelle-Orléans a accumulé 290 yards en première mi-temps, soit 60 de plus que ce que les Cowboys ont concédé lors de leur victoire de la semaine 1 contre les Browns de Cleveland. Les Packers ont accumulé 217 yards en première mi-temps lors du match éliminatoire. Les Packers ont eu 13 premiers essais. Les Saints en ont eu 12. Les Packers ont raté une conversion de troisième essai au cours des deux premiers quarts-temps. Les Saints n’ont raté aucun de leurs trois.

Les Packers menaient 27-0 après un retour d’interception de Darnell Savage pour un touchdown face à Dak Prescott avec 1:50 à jouer en première mi-temps. Les Saints ont utilisé une interception de Paulson Adebo sur Prescott (grâce à une glissade du receveur Jalen Brooks) pour préparer la course de touchdown d’un yard de Derek Carr avec 39 secondes à jouer en première mi-temps pour une avance de 22 points.

« Je ne compare pas l’année dernière à cette année », a déclaré Prescott, qui a connu son premier match avec plusieurs interceptions depuis une défaite lors de la semaine 5 l’année dernière contre les 49ers de San Francisco. « Nous parlons de deux équipes complètement différentes, honnêtement… Il n’y a aucun moyen de revenir en arrière et de comparer cela. Peut-être parce que nous avons été battus, que nous nous sommes éloignés rapidement et que nous étions ici à la maison. Mais elles sont complètement différentes et distinctes et je ne perdrais pas mon temps si j’étais à votre place à essayer de comparer ces deux-là. »

La défaite de dimanche a mis fin à une série de 16 victoires consécutives en saison régulière au AT&T Stadium, qui était la deuxième plus longue de l’histoire de l’équipe. Le running back des Saints Alvin Kamara est devenu le cinquième joueur à marquer quatre touchdowns lors d’un match contre les Cowboys et le premier depuis 1994.

La Nouvelle-Orléans a marqué des touchdowns lors de ses six premières possessions, ce qui a fait de la majeure partie de la seconde mi-temps une formalité. Tout comme la seconde mi-temps de la défaite des Packers en janvier.

« Je ne pense pas que la dernière fois que nous avons joué ici ait quelque chose à voir avec cela », a déclaré McCarthy. « Je comprends la commodité des critiques, et je suis évidemment de l’autre côté. Nous avons procédé à des changements en défense. Vous savez, certains des changements que nous avons effectués visaient à mettre l’accent sur la défense contre la course. Ce n’était pas évident aujourd’hui. »

Les Packers ont couru pour 143 yards et trois touchdowns en 33 courses. Les Saints ont couru 39 fois pour 190 yards (115 de Kamara) et quatre touchdowns.

« Au bout du compte, je pense simplement que nous avons été surclassés », a déclaré Micah Parsons, le défenseur central. « Quel que soit le joueur sur ce terrain, tout le monde n’a pas joué à 100 %. Je suis juste responsable et je dis la vérité. Nous devons tous jouer mieux. »

Les Ravens de Baltimore, 0-2 pour commencer la saison mais avec le MVP de l’année dernière en la personne du quart-arrière Lamar Jackson, viennent au AT&T Stadium dimanche.

« Il faut maintenant tout simplement tout recommencer », a déclaré Prescott. « Il faut réagir. Nous ne resterons pas invaincus. Wooo. Cela n’a pas été fait depuis 50 ans. Il faut se remettre au travail et trouver un moyen de réagir, de mettre la meilleure équipe sur le terrain la semaine prochaine. »