Les Cowboys ont raté leurs messages sur Mike McCarthy

Peut-être que les Cowboys aiment le drame. Ou peut-être qu’ils ont juste foiré celui-ci.

Quoi qu’il en soit, le résultat final pour Dallas et l’entraîneur Mike McCarthy est qu’il est apparemment resté entraîneur-chef, peu importe ce qui s’est passé contre les Packers. Même si l’équipe locale a été prise au dépourvu et n’était pas préparée à la tempête de fromage à venir. Même s’ils ont été gênés dans leur propre immeuble, cédant 48 points à la tête de série n°7 de la conférence. Même si le jeu n’a jamais été vraiment serré.

Si tel était le cas, pourquoi le propriétaire Jerry Jones ne l’a-t-il pas dit avant la défaite contre Green Bay ? Pourquoi n’a-t-il pas crié haut et fort l’impression qu’il a créée en disant que McCarthy serait évalué en fonction du déroulement des séries éliminatoires ? Tout ce que Jerry avait à faire était de déclarer sur 105.3 The Fan la semaine dernière que McCarthy est l’entraîneur et continuera à l’être, qu’il gagne ou perde ou qu’il s’éclate contre les Packers.

Les signaux mitigés ont donné l’impression que McCarthy ne reviendrait pas. En attendant trois jours pour dire le contraire, Jones a laissé de nombreux fans des Cowboys confus et contrariés par le fait que le changement ne se produise pas.

Parfois, je me demande si Jones est vraiment tourmenté par les échecs annuels de son équipe de football, ou s’il agit simplement de cette façon pour garder les fans pleinement engagés et prêts à dépenser de l’argent pour des billets, de la nourriture, de la bière et d’autres choses trop chères. S’agit-il simplement d’une grosse arnaque, visant à faire croire aux fans qu’il veut vraiment gagner un autre Super Bowl pendant qu’il dépose encore plusieurs millions à la banque, indépendamment de ce que l’équipe accomplit ?

Si c’est le cas, il a quand même raté. Il a laissé s’implanter l’hypothèse selon laquelle il y aurait un nouvel entraîneur. Que McCarthy ne reviendrait pas.

Peut-être que Jones y a réfléchi. Comme mentionné lors PFT en direct, j’aimerais savoir comment se sont déroulées les délibérations. Quels facteurs ont été pris en compte ? Jerry a-t-il exploré d’autres candidats disponibles ? A-t-il demandé à McCarthy de plaider en faveur de son maintien ?

Ou Jerry ne veut-il tout simplement pas payer McCarthy pour ne pas entraîner l’équipe en 2024 ? Se pourrait-il que Jones envisage toujours (s’il le fait effectivement) de faire du coordinateur défensif Dan Quinn le successeur de McCarthy, et que Jones ait réalisé que le changement ne se serait pas très bien passé après que la défense de Quinn ait cédé 48 points ?

Quoi qu’il en soit, un feu de brousse a éclaté pour l’éviction de McCarthy après la défaite contre les Packers. Jones et les Cowboys auraient facilement pu l’empêcher. Au lieu de cela, ils ont allumé le feu et l’ont laissé brûler pendant trois jours avant de surprendre tout le monde en disant qu’il n’y avait pas de feu du tout.

Si Jones est si attaché à McCarthy, Jones prolongera le contrat, n’est-ce pas ? Peut être pas. S’il s’agissait simplement de ne pas racheter la dernière année du contrat de McCarthy, Jones laisserait McCarthy conclure l’affaire et déciderait ensuite quoi faire.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la meilleure stratégie pour faire croire aux fans que Jones veut vraiment gagner un autre Super Bowl.