Les Cowboys ont-ils le meilleur secondaire de la NFL ? Ils ont un vrai cas

Je ne vais pas m’excuser de m’être inspiré de ma chronologie Twitter. C’est le mois le plus mort du calendrier du football, et les Cowboys de Dallas restent (heureusement) en dehors des gros titres de l’intersaison. Pendant encore trois semaines jusqu’à ce qu’ils se présentent au camp d’entraînement, il n’y a pas grand-chose à faire à part spéculer paresseusement – et discuter.

Ainsi, ma réaction surprise lorsque j’ai vu ce graphique apparaître sur mon écran pendant le week-end de vacances.

Je ne rechigne pas à l’idée que Philadelphie et San Francisco méritent de dominer un exercice comme celui-ci. Ils étaient les deux meilleures équipes de la NFC la saison dernière, et ils comptent deux des meilleurs alignements de la ligue à l’approche de 2023.

En tant que personne qui est payée principalement pour analyser les Cowboys de Dallas, je ne peux m’empêcher de contester l’idée qu’une autre équipe emploie le meilleur secondaire de la conférence.

Ce n’est pas un problème avec les cornerbacks des Eagles, remarquez. Contre toute attente, Philadelphie a réussi à faire revenir Darius Slay et James Bradberry, leur donnant l’un des meilleurs tandems de coin de la ligue. Avonte Maddox est également un coin de machines à sous de qualité depuis plusieurs années.

Le problème est que le terme «secondaire» comprend cinq ou six arrières défensifs, y compris les sécurités – un groupe de positions qui a été décimé par le libre arbitre à Philadelphie. CJ Gardner Johnson, qui était à égalité en tête de la ligue pour les interceptions, est à Detroit après avoir échoué à obtenir l’offre qu’il recherchait des Eagles. Son coéquipier Marcus Epps a suivi Jonathan Gannon en Arizona.

Les Eagles ont signé un contrat provisoire avec le vétéran de cinq ans Terrell Edmunds. Au-delà de cela, ils ont 11 départs en carrière entre K’Von Wallace, Reed Blankenship et la recrue Sydney Brown. Sur une liste remplie de meneurs de jeu, la sécurité se tient à côté du secondeur comme l’un des plus grands points d’interrogation des Eagles. Comparez cela avec les Cowboys, qui pourraient bien aligner leur meilleur secondaire depuis que Deion Sanders et Darren Woodson ont toujours joué à Dallas.

Cornerback parle de lui-même, alors que les Cowboys ont échangé contre un All-Pro à deux reprises à Stephon Gilmore pour s’associer à Trevon Diggs, dont les 17 interceptions au cours des trois dernières saisons mènent la NFL. Le commerce leur donne un duo de coins All-Pro, correspondant à la paire de Miami de Jalen Ramsey et Xavien Howard – ainsi que Slay et Bradberry à Philadelphie. Au poste de demi de coin, ils reviennent le partant de 43 matchs Jourdan Lewis avec DaRon Bland, qui a terminé avec cinq interceptions au cours de son année recrue.

La défense des Dallas Cowboys de cette année sera la meilleure de la NFL. » – Skip Bayless

Mais la vraie différence réside davantage dans la sécurité que dans le cornerback. Alors que les Eagles ont perdu leur expérience au poste ce printemps, les Cowboys ont miraculeusement réussi à conserver la leur. Malgré l’utilisation de leur étiquette de franchise sur Tony Pollard, les Cowboys ont empêché Donovan Wilson d’un nouvel uniforme en le signant pour une prolongation de 24 millions de dollars sur trois ans.

Ramener Wilson au jeu avec Jayron Kearse et Malik Hooker donne aux Cowboys trois sécurités avec un total de 115 départs entre eux. Certes, aucun membre de ce trio n’a atteint un Pro Bowl, mais c’est toujours un contraste frappant avec ce que les Eagles emploient à ce poste. Cela soulève une question potentiellement controversée : si vous prenez en considération l’ensemble du secondaire, y a-t-il d’autres équipes qui sont laissées de côté. Certes, aucun autre club de la NFC ne peut pointer vers une paire de corners All-Pro. Mais sur tout le secondaire, qu’en est-il d’un groupe comme Detroit ? Les Lions ont dépensé environ 50 millions de dollars combinés pour le trio de Cameron Sutton, Emmanuel Moseley et Gardner-Johnson ce printemps, et ils ont dû être excités lorsque le très vanté DB Brian Branch de l’Alabama leur est tombé au deuxième tour du repêchage de la NFL. Ajoutez cela à la paire de Tracy Walker et Kerby Joseph, et le secondaire autrefois mince des Lions semble terriblement fort.

Cela vaut également la peine de nommer les Seahawks de Seattle, qui ont trouvé une vedette à Tariq Woolen la saison dernière et ont renvoyé un tandem de sécurité du Pro Bowl à Quandre Diggs et Jamal Adams. Ils ont également ajouté Devon Witherspoon, largement considéré comme le meilleur corner de la classe de repêchage de cette année, avec le choix n ° 5 au classement général.

Pourtant, il est difficile de surpasser la combinaison de talent et de profondeur à Dallas. Les six meilleurs joueurs du tableau de profondeur des Cowboys ont une vaste expérience de départ, en plus des distinctions qui accompagnent les joueurs du calibre de Diggs et Gilmore.

Cela ne signifiera rien en septembre, lorsque les jeux auront commencé. Mais nous sommes en juillet. Pour le moment, il est difficile de contester les Cowboys en tant que meilleur secondaire de la NFC – et potentiellement de la ligue.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de « Dak Prescott: A Family Reunion » sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter à @davidhelman_ .

