Les Cowboys ont-ils été sages de laisser Tyron Smith partir ?

Oui.

Même avec le déclin de Smith et son historique de blessures trié, il constitue une amélioration significative par rapport à ce que Guyton propose actuellement, et sa présence aurait ouvert le livre de jeu pour que l’offensive des Cowboys fonctionne plus librement.

Il est important de reconnaître que les responsabilités demandées à Guyton sont très différentes de celles demandées à Smith. Smith se voit confier toutes les responsabilités d’un LT d’élite et il reçoit rarement un soutien de blocage pour l’aider à s’en sortir. Guyton reçoit l’aide d’autres bloqueurs, de l’appelant et de Dak Prescott lui-même. Les blocs de copeaux, les déploiements vers la droite et une horloge à libération rapide maintiennent tous les chiffres de sac et de pression modestes pour Guyton.

Smith n’est probablement pas ce que les Jets espéraient lorsqu’ils l’ont signé, mais il est bien meilleur que ce que Dallas a. Au prix de 6 500 000 $ sans engagement au-delà de 2024, Smith en vaut toujours la peine.