Les Cowboys ont battu les Eagles dans un match dramatique ; nous devrions tous encourager un match revanche en séries éliminatoires

David Helmann Initié des Cowboys de Dallas

Faisons cela une fois de plus – dans environ un mois, lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL, si possible. Pour un match qui ressemblait un peu à un raté, c’est là où en sont les choses après la passionnante victoire 40-34 des Cowboys pour maintenir la course NFC East en vie pendant au moins une semaine de plus.

Bien sûr, les Eagles étaient sans le candidat MVP Jalen Hurts alors que le quart-arrière s’est assis avec une entorse à l’épaule. La réponse de Dallas serait évidemment que les Cowboys étaient sans Dak Prescott en octobre lorsqu’ils ont perdu 26-17 au Lincoln Financial Field.

Il est donc normal que ces deux équipes aient la possibilité (espérons-le) d’être en meilleure santé et de régler la série en séries éliminatoires. Si samedi était un indicateur, ce serait un doozy. Comme ces deux équipes ont échangé des foin tout au long d’un classique de la veille de Noël, il était facile d’oublier que les Eagles étaient sans Hurts, ou que les Cowboys avaient essentiellement tâtonné leurs chances de remporter la division la semaine dernière à Jacksonville. Au lieu de cela, ce qui occupait le devant de la scène était une paire d’équipes qui se battaient pour se mesurer à leur concurrence la plus féroce.

Dak Prescott lance trois touchés alors que les Cowboys devancent les Eagles dans un thriller Dak Prescott a remporté son match A en lançant pour 347 verges et trois touchés lors de la victoire des Cowboys de Dallas sur les Eagles de Philadelphie.

Faites votre choix parmi n’importe quel nombre de sous-parcelles. Dak Prescott aura la priorité, et c’est compréhensible compte tenu des montagnes russes qu’il continue de rouler cette saison. La journée de Prescott a pris un autre détour tôt, car il a mal évalué la sortie de son troisième lancer de la journée et a été intercepté par Josh Sweat – pas seulement pour un choix qui change la donne, mais un choix six qui a mis les Cowboys dans un trou 10-0 .

“C’est en quelque sorte ma chance ici récemment”, a plaisanté Prescott par la suite. Alors que le choix de six de Prescott contre les Jaguars a mis fin au match, ce dernier a plutôt lancé l’une de ses meilleures performances de la saison. À partir de cette erreur, il ne supportait plus de rater. À partir de là, il a complété ses neuf passes suivantes pour 93 verges et un touché pour guider son équipe vers une avance de 14-10.

Pour la journée, il a terminé avec un record de la saison de 347 verges et trois touchés, guidant les Cowboys vers des points sur ses cinq dernières possessions – pas une mauvaise journée au bureau pour un gars dont la journée a commencé de façon désastreuse. “Je connais le type de joueur que je suis, je sais de quoi je suis capable”, a déclaré Prescott. “Cette équipe croit en moi, et c’est tout. Garde la tête basse et continue à jouer.”

Il a reçu beaucoup d’aide de sa défense, qui s’est frayé un chemin vers un différentiel de rotation de plus trois. Pour être clair, la bande ne sera pas trop gentille lundi. Avec Gardner Minshew partant à la place de Hurts, les Eagles ont accumulé 442 verges d’attaque. Minshew a lancé pour 355 verges et une paire de touchés, et – plus important encore – a converti 7 des 11 troisièmes essais en tant que passeur, aidant les Eagles à un taux de conversion de 53% dans la nuit.

Et pourtant, les Cowboys ont réussi à donner à Philadelphie le type de problèmes de roulement qui les ont rarement dérangés avec Hurts comme partant. Minshew a lancé deux interceptions contestées au milieu du terrain, et les Eagles ont perdu deux échappés dans le jeu de course – sur lesquels la défense de Dallas a bondi pour donner à leurs homologues un terrain court.

“Ils nous ont donné chance après chance”, a déclaré Prescott. “Quand ils font ça, nous sommes une équipe difficile à battre.”

‘Qu’allons nous faire?’ – Micah Parsons sur l’état d’esprit de la défense dans la victoire des Cowboys Micah Parsons s’est entretenu avec Erin Andrews après une victoire serrée contre les Eagles de Philadelphie. Il a parlé du match qui se déroulait sur le fil et de la victoire à domicile.

Il est difficile d’imaginer que les Eagles vont trop transpirer celui-ci. Mis à part la déception évidente de ne pas avoir balayé les Cowboys pour la première fois depuis 2011, ils jouaient avec l’argent de la maison. Minshew a joué admirablement à la place de Hurts, et ils n’ont encore besoin que d’une victoire – ou d’une défaite à Dallas, d’ailleurs – pour décrocher le NFC East.

Au lieu de cela, les Cowboys espèrent se concentrer sur ce que cette victoire peut signifier pour leur propre élan. Ils ne sont qu’à une semaine d’une défaite déchirante à Jacksonville, qui a révélé tous leurs plus grands défauts.

Une semaine plus tard, ils ont réussi une victoire contre l’un des alignements les plus profonds de la ligue. Et même si les Eagles étaient en désavantage numérique au quart-arrière, il est peu probable que Prescott et son attaque s’excusent pour 419 verges et 40 points contre l’une des meilleures défenses de la NFL. Ils espèrent que c’est une performance sur laquelle s’appuyer avant les deux dernières semaines. Et étant donné la probabilité écrasante qu’ils soient la tête de série n ° 5 de la NFC dans les séries éliminatoires, cela pourrait leur être utile lors d’un road trip en séries éliminatoires pour affronter le champion NFC South.

Et si cela se produit, vous pouvez relier les points. Il y a au moins une bonne chance que les Cowboys et les Eagles ne se soient pas vus en dernier cette saison. Si ce jeu de la veille de Noël était un indicateur, ce serait un cadeau bonus pour nous tous.

David Helman couvre les Cowboys de Dallas pour FOX Sports. Auparavant, il a passé neuf saisons à couvrir les Cowboys pour le site Web officiel de l’équipe. En 2018, il a remporté un Emmy régional pour son rôle dans la production de “Dak Prescott: A Family Reunion” sur le temps du quart-arrière dans l’État du Mississippi. Suivez-le sur Twitter @davidhelman_ .