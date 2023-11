Les Cowboys ne sont pas découragés par la défaite contre les Eagles

Todd ArcherRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Les Cowboys ne parviennent pas à remporter une victoire potentielle Dak Prescott et les Cowboys sont incapables de réussir le retour alors que CeeDee Lamb est plaqué avant la zone des buts aux troisième et 26e.

PHILADELPHIE — Le résultat final a été un Défaite 28-23 contre les Eagles de Philadelphie, mais les Cowboys de Dallas ont quitté Lincoln Financial Field en pensant que c’était beaucoup plus proche que cinq points.

C’était une question de centimètres. Une passe de touché renversée (via rediffusion) à l’ailier rapproché Luke Schoonmaker, dont le genou était au sol avant que le ballon ne franchisse la ligne de but. Le pied du quart-arrière Dak Prescott atterrit hors des limites sur un jeu à 2 points. Un échappé que le passeur Micah Parsons a presque récupéré sur le territoire de Philadelphie.

En fin de compte, chacune de ces actions a été favorable à Philadelphie, mais le résultat n’a pas découragé les Cowboys.

“Si [this game was a test], nous n’avons pas réussi, et ça craint”, a déclaré Prescott. “Tout le monde dans ce vestiaire y croyait. Et nous le faisons toujours. Ne vous méprenez pas. Nous étions à quelques centimètres d’un jeu différent, d’un résultat différent à la fin du match, avec la façon dont cela se jouait. Mais nous nous améliorons. Je peux te le promettre. Nous allons continuer à nous améliorer. Nous nous améliorons et tout va bien.”

Parsons a déclaré : “J’ai l’impression que nous avons encore plus confiance en nous maintenant. J’ai l’impression que tout le monde nous a éliminés et [was] faisant l’éloge de cette équipe des Eagles. Évidemment, nous leur avons donné la meilleure solution possible. Vous savez, je ne vais même pas mettre de l’huile sur le feu. Nous les reverrons dans quatre semaines. »

À 5-3, les Cowboys sont à 2½ matchs des Eagles (8-1) dans la NFC Est. Si les Cowboys avaient gagné dimanche et s’ils avaient gagné la semaine prochaine contre les Giants de New York, ils auraient été à la première place de la division et déteniraient potentiellement le meilleur record de la conférence.

Dans l’état actuel des choses, seuls les Eagles et les Detroit Lions (6-2) comptent plus de victoires en NFC que Dallas.

“Qu’est-ce qu’il y a, novembre ?” a déclaré l’entraîneur Mike McCarthy. “Il reste encore beaucoup de football, à mon avis.”

L’ambiance dans les vestiaires était très différente de celle après la défaite 42-10 contre les 49ers de San Francisco le 8 octobre. Lors du match précédent, les Cowboys étaient impuissants face à une défaite contre une équipe qui les avait éliminés des séries éliminatoires. chacune des deux dernières saisons.

“Tout est question de courses”, a déclaré Parsons. “Nous devons simplement cliquer au bon moment et courir.”

Le match revanche du 10 décembre avec les Eagles aura lieu à la fin d’un match à domicile de trois matchs pour les Cowboys. Ils disputeront quatre de leurs cinq prochains matchs au stade AT&T, où ils en ont remporté 11 de suite.

L’ailier rapproché Jake Ferguson et les Cowboys menaient à la mi-temps. Après avoir pris du retard, ils ont failli remporter une victoire par derrière dans les dernières secondes. Tim Nwachukwu/Getty Images

Les Cowboys ont réussi à surmonter une défaite de 14-0 des Eagles au troisième quart, transformant une avance de 17-14 à la mi-temps en un déficit de 28-17 au quatrième quart. Le match s’est terminé avec l’arrêt du receveur CeeDee Lamb sur la ligne des 4 verges des Eagles. Peut-être pas à quelques centimètres d’un touché, mais suffisamment près pour rendre les dernières secondes tendues.

“Nous avons perdu, donc ce n’est pas nécessairement un A, mais nous nous sommes définitivement battus”, a déclaré Lamb. “J’aurais aimé gagner, mais il y avait différents éléments dans ce match, différents changements d’élan, et pour nous de continuer à riposter et d’être toujours dans le match avec une minute à jouer, de riposter, de nous donner une chance. , cela en dit long sur nous et sur le type d’équipe que nous sommes.”

Prescott était clair sur le fait que les Cowboys n’étaient pas satisfaits de la défaite, mais ils pensaient davantage qu’ils pourraient lutter un mois après cette défaite décourageante contre San Francisco.

“Il faut y croire. C’est la Ligue nationale de football”, a déclaré Prescott. “Vous venez de jouer contre l’équipe qui a joué au Super Bowl l’année dernière. Vous devez comprendre qui ils sont. Donnez-leur tout le crédit du monde des deux côtés du ballon, les entraîneurs, le staff, leurs joueurs, cette atmosphère. Vous Je dois leur donner tout le mérite et il n’y a pas de victoire morale là-dedans. Je peux vous le promettre. Pas du tout, mais en étant à quelques centimètres, nous savons que nous faisons les bonnes choses.

“Nous devons simplement continuer à y travailler, nous améliorer et trouver un moyen, de la même manière que nous travaillons à nous améliorer. C’est aussi simple que cela. Soit vous vous améliorez, soit vous empirez. Personne ne reste la même chose. Nous allons donc continuer à nous améliorer.