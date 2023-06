Les Cowboys ne pouvaient pas demander de meilleures nouvelles de Tony Pollard

Après avoir récompensé les Cowboys de Dallas avec une meilleure campagne en carrière en 2022, il semble que le porteur de ballon Tony Pollard soit prêt à affronter la prochaine saison de la NFL.

Le porteur de ballon Tony Pollard a connu une année de carrière en 2022, mais cela s’est terminé de manière décevante lors des séries éliminatoires à San Francisco. Non seulement l’équipe est tombée aux mains des 49ers, mais l’interprète de quatre ans a subi une jambe cassée et une entorse à la cheville au cours du deuxième trimestre.

Puisqu’il a non seulement mené les Cowboys de Dallas en verges au sol (1 007) la saison dernière, mais qu’il était à égalité en tête d’équipe avec 12 touchés au total, il a reçu l’étiquette de «franchise» cette intersaison pour le tenir à l’écart du marché libre. Il a déjà signé son appel d’offres d’un an de 10,091 millions de dollars.

En ce qui concerne son chemin vers la guérison, eh bien…

Mise à jour sur la blessure de Tony Pollard: RB dit qu’il est en avance sur le calendrier

« En ce moment, je me sens vraiment bien là où je suis, un peu en avance sur le calendrier », a déclaré le Pro Bowler 2022 jeudi après-midi après les OTA (via Patrick Walker de DallasCowboys.com). « Pouvoir sortir pour les parties de la procédure pas à pas et être là-bas avec l’équipe, sortir et me mouiller les pieds. Je ne suis pas vraiment limité à ce stade, c’est juste (à peu près) être intelligent avec ça. J’essaie juste de revenir lentement et de m’assurer que je suis en pleine forme pour qu’il n’y ait pas de chute.

« Honnêtement, je me sens plus rapide », a expliqué Pollard (via ESPN Todd Archer). «Je veux dire que nous avons d’excellents entraîneurs. Travailler avec (le directeur de la réhabilitation Britt Brown) sur les groupes, je ne sais pas depuis combien de mois nous allons depuis la fin de la saison, j’ai juste l’impression qu’il me reste beaucoup de jus en moi.

Ce fut une intersaison intéressante pour une équipe qui a affiché des performances consécutives de 12-5. Pollard sera vraiment l’homme principal dans le champ arrière maintenant qu’Ezekiel Elliott (qui a dirigé les Cowboys dans les courses et les courses TD en 2022) n’est plus avec l’équipe.

Il est prudent de dire qu’il a hâte de relever le défi et qu’il pourrait être prêt pour une autre campagne de carrière. Un Pollard en bonne santé rendra la vie tellement plus facile pour Mike McCarthy, le quart-arrière Dak Prescott et l’attaque des Cowboys en général.