Les Cowboys marquent 33 points au 4e quart-temps, déroutent les Colts 54-19

ARLINGTON, Texas (AP) – La sécurité de Dallas Malik Hooker n’avait aucune idée de ce qu’il commençait avec un retour échappé pour un touché au début du quatrième quart contre son ancienne équipe.

Le retour de TD de 38 verges faisait partie d’un quatrième quart de 33 points qui a transformé un match serré en déroute 54-19 des Cowboys contre les Colts d’Indianapolis dimanche soir.

Ce n’était que la troisième fois dans l’histoire de la NFL qu’une équipe marquait au moins autant en quatrième. Et c’était un peu personnel pour Hooker, qui a également eu l’une des trois interceptions de Matt Ryan.

Hooker a été repêché 15e au total par les Colts en 2017, mais n’a pas obtenu de deuxième contrat après quatre saisons en proie à des blessures. Il a signé avec Dallas lors du camp d’entraînement l’an dernier.

“C’était définitivement une motivation supplémentaire”, a déclaré Hooker. “Désolé de la façon dont cela s’est terminé et tout, mais je voulais juste venir ici et prouver que je suis toujours le joueur pour lequel j’ai été repêché et j’ai l’impression de l’avoir montré ce soir.”

Dallas menait 21-19 en entrant dans le quatrième lorsque Dak Prescott a lancé la dernière de ses trois passes de touché. Le scoop-and-score de Hooker était le premier des quatre plats à emporter du quatrième quart par Dallas, qui ont tous conduit à des touchés.

Ryan a lancé ses deuxième et troisième interceptions et a perdu un échappé lors de la finition cauchemardesque des Colts (4-8-1), qui sont tombés à 1-3 sous l’entraîneur par intérim Jeff samedi et ont perdu pour la sixième fois en sept matchs.

Ryan, qui a lancé deux passes de touché, a 18 cadeaux cette saison (13 interceptions, cinq échappés perdus) pour mener la NFL par trois sur le quart-arrière de Buffalo Josh Allen.

“C’était difficile à la fin”, a déclaré Ryan, qui a été réinséré comme partant samedi lorsque l’ancien centre All-Pro d’Indy a pris la relève en tant qu’entraîneur. “Quand vous retournez le ballon comme nous l’avons fait dans le quatrième … crédit à eux.”

Michael Gallup a réussi deux touchés et CeeDee Lamb l’autre lorsqu’il a renversé la sécurité Rodney McLeod Jr. et est resté debout alors que les Cowboys restaient deux matchs derrière Philadelphie, leader de la NFL, dans la NFC East.

Après le deuxième TD de Gallup, Hooker a récupéré un échappé de l’ailier rapproché Mo Alie-Cox et a décollé intact sur la ligne de touche droite pour une avance de 34-19 au début du quatrième.

Le demi de coin recrue DaRon Bland était le suivant, interceptant Ryan sur des possessions consécutives pour mettre en place des passes de touché empilés de Tony Pollard, un joueur de 30 verges, et Ezekiel Elliott.

Le échappé de Ryan a été forcé par Osa Odighizuwa, et le retour du TD de la recrue Sam Williams lors de la reprise a été annulé lors de la révision. Le premier touché en carrière de la recrue Malik Davis sur un 23 verges est survenu trois jeux plus tard.

« Ce sont les dieux du football. C’est ce qu’ils disent », a déclaré Hooker à propos de la multitude de revirements. Honnêtement, cependant, ces gars-là sont juste après ça devant. Vous regardez le match du début à la fin, ces gars-là dominent devant. Ils créaient beaucoup de ces plats à emporter.

BANC ELLIOTT

Le propriétaire Jerry Jones a déclaré qu’Elliott n’avait pas été titulaire pour la première fois en 98 matchs de saison régulière en carrière en raison de «problèmes de discipline» avec le personnel d’entraîneurs.

Le double champion de la course est entré dans le match au milieu de la deuxième série. Il a terminé avec 77 verges en 17 courses. Pollard a récolté 91 verges en 12 courses.

“Je pense qu’il avait un petit problème avec son entraîneur, des problèmes de discipline qui retardaient une réunion ou un coup de téléphone”, a déclaré Jones. « Mais je n’entrerai pas là-dedans, mais je ne donne pas cette punition. Je serais beaucoup plus indulgent que ça.

TEMPS DE RECRUTEMENT

Gallup et Lamb ont marqué les trois premiers touchés de Dallas et ont combiné neuf attrapés pour 94 verges à la veille de la visite à Dallas du receveur de l’agent libre Odell Beckham Jr.

Beckham a déjà visité les Giants de New York, sa première équipe, et Buffalo. Il a soigné une déchirure du LCA du Super Bowl en février lorsqu’il a remporté le titre avec les Rams de Los Angeles.

DÉPASSER SON COWBOY PRÉFÉRÉ

Le lancer de TD de Prescott au premier quart à Lamb lui a donné 154 passes décisives en carrière, brisant une égalité avec le Pro Football Hall of Famer Roger Staubach pour la quatrième place dans l’histoire du club.

Mis au courant de la possibilité au cours de la semaine, Prescott a déclaré que Staubach était son joueur préféré de Dallas. Il a grandi en tant que fan des Cowboys en Louisiane, mais bien après l’époque de Staubach.

“Il y a certaines personnes que vous rencontrez et leur énergie et juste leur aura, la façon dont elles se comportent, brillent dans un sens et c’est qui est Roger”, a déclaré Prescott, qui a également dépassé Danny White (155) pour la troisième, terminant la nuit au 156 TD passe.

BLESSURES

Colts: CB Kenny Moore II était inactif après s’être blessé à la cheville lors d’une défaite 24-17 contre Pittsburgh lundi soir dernier.

Cowboys: CB Anthony Brown a quitté le match au troisième quart avec un Achille déchiré.

SUIVANT

Colts: Après un laissez-passer, Indy rend visite à un autre candidat aux séries éliminatoires de la NFC au Minnesota le 18 décembre.

Cowboys : Houston visitera dimanche prochain le deuxième de trois matchs consécutifs contre des équipes de moins de 0,500 AFC Sud.

Schuyler Dixon, Associated Press