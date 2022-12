Les Cowboys infligent la deuxième défaite de l’année aux Eagles dirigés par Gardner Minshew: Dallas peut-il rattraper Philly dans NFC East?

Les Cowboys de Dallas ont battu les Eagles de Philadelphie 40-34 samedi pour passer à 11-4, n’offrant aux Eagles que leur deuxième défaite de la saison. Voici ce que vous devez savoir :

Cowboys WR CeeDee Lamb a capté huit passes pour 103 verges et un touché en première mi-temps, terminant avec 10 réceptions pour 120 verges et deux touchés.

QB Dak Prescott est allé 27 sur 35, lançant pour 349 verges, trois touchés et une interception.

Le quart-arrière remplaçant des Eagles Gardner Minshew a lancé pour 355 verges, deux touchés et deux interceptions dans la défaite.

Philadelphie mène toujours la NFC East avec une fiche de 13-2.

Arrière plan

Les deux quarts-arrière l’ont fait passer dans les airs, malgré trois interceptions combinées, tandis que le candidat MVP Jalen Hurts a été écarté d’une blessure à l’épaule. DeVonta Smith a récolté huit réceptions pour 113 verges et deux touchés, mais ce n’était pas suffisant pour suivre Dallas.

Les blessures auto-infligées condamnent les Eagles

Avec Minshew au poste de quart-arrière pour les Hurts blessés, l’offensive des Eagles est restée puissante, marquant un touché ou un placement ou entrant dans la zone rouge à chaque possession offensive qui ne s’est pas soldée par un revirement. Hélas, quatre de ces entraînements se sont soldés par des revirements, une tournure des événements inhabituelle pour une équipe qui avait donné le ballon moins que n’importe quelle équipe de la ligue avant la journée. Dallas a marqué 20 de ses 40 points sur les revirements.

En défense, la plus grosse erreur du match est survenue avec Philadelphie en hausse de 34-27 au quatrième quart et les Cowboys face à un troisième et 30 après des sacs consécutifs par la ligne défensive des Eagles. D’une manière ou d’une autre, TY Hilton a été laissé libre de passer devant Darius Slay et tandis que Josiah Scott a pris un mauvais angle en passant par-dessus. Malgré toutes ces erreurs, les Eagles avaient toujours le ballon avec une chance de gagner depuis la ligne des 19 mètres à la fin du match lorsque le coup de désespoir de Minshew face à la pression est tombé incomplet. À deux matchs de la fin, le chiffre magique des Eagles pour la tête de série n ° 1 de la NFC reste un. – Wulf

Occasion manquée de se reposer

La grande question est maintenant de savoir si Hurts reviendra la semaine prochaine contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Son épaule blessée a été initialement décrite dans les rapports comme une blessure de deux semaines, bien que l’entraîneur-chef Nick Sirianni ait insisté toute la semaine sur le fait que Hurts guérit rapidement et pourrait potentiellement revenir plus tôt. Le quart-arrière poussera sans aucun doute à jouer, mais les décideurs des Eagles devront garder à l’esprit la situation dans son ensemble.

Alors que Minshew a bien joué pour la plupart (24 pour 40, 355 verges, deux touchés, deux interceptions), la plus grande différence sans Hurts était le succès du jeu de course et l’efficacité des mécanismes d’exercice de deux minutes. Pendant ce temps, trois Eagles clés ont été blessés pendant le match: le demi de coin Avonte Maddox, le plaqueur défensif Jordan Davis et le plaqueur droit Lane Johnson. Si les Eagles avaient gagné, les meilleurs joueurs de l’équipe auraient pu envisager une mise à pied de trois semaines. Maintenant, ils doivent continuer à appuyer sur la pédale d’accélérateur. – Wulf

