Les Cowboys grimpent, les Jayhawks sautent. Quelle est la prochaine étape pour la conférence du chaos ?

N’aimes-tu pas quand les gentils gagnent ?

Ce n’est un secret pour personne que le Texas et l’Oklahoma sont les méchants du Big 12. Après tout, c’est leur passage à la SEC qui a déclenché toute cette débâcle de réalignement. Voir l’une ou l’autre équipe remporter le trophée du championnat de conférence en décembre serait extrêmement malheureux.

Heureusement, Mike Gundy comprend cela et le week-end dernier, il a tenu ses promesses au moment où le monde avait le plus besoin de lui.

Dans ce qui pourrait être le dernier épisode de la célèbre saga de rivalité Bedlam, l’équipe d’Oklahoma State de Gundy a stupéfié les détestés Sooners de manière dramatique 27-24. Non seulement les Cowboys ont devancé l’Oklahoma au classement, mais ils ont essentiellement mis fin à tous les espoirs de titre du Big 12 pour les Sooners cette année. Pouvez-vous dire « douce victoire » ?

C’est toujours amusant de battre un rival, encore moins de gâcher toute sa saison. Réaliser les deux dans un seul jeu doit être exaltant. Pour Gundy, qui a passé plus de trois décennies à Oklahoma State en tant que joueur et entraîneur, mettre Bedlam au repos avec un triomphe aussi profondément significatif ne peut être rien de moins qu’un rêve devenu réalité. Son mulet de longue date a peut-être disparu, mais la magie demeure.

Avec cette défaite, le bilan de la conférence de l’Oklahoma tombe à 4-2, désormais coincé à la troisième place derrière les Longhorns, les Cowboys et le Kansas, qui avaient déjà bouleversé les Sooners à peine une semaine avant Bedlam. Le quart-arrière Dillon Gabriel revient à la réalité. La défense des Sooners – une unité dominante au cours de la première mi-temps de la saison – a désormais concédé plus de 30 points par match au cours du mois dernier.

Non seulement une place pour le championnat Big 12 ou les séries éliminatoires est hors de propos, mais un signe de tête du New Year’s Six pourrait également finir par échapper aux fidèles normands. Quel dommage. Eh bien, bonne chance à la SEC ! Ne laissez pas la porte vous frapper en sortant.

Cowboys de retour

L’entraîneur de l’Oklahoma State, Mike Gundy, et l’entraîneur de l’Oklahoma, Brent Venables, se rencontrent avant un match le samedi 4 novembre 2023, à Stillwater, Okla. Mitch Alcala, Presse associée

Tandis que Bedlam a exposé l’effondrement actuel de l’Oklahoma au monde entier, il a également servi à mettre en valeur l’impressionnante résurrection de l’État de l’Oklahoma.

Cette même équipe des Cowboys qui a perdu contre le sud de l’Alabama (OMS?) de 26 points (quoi?!) a désormais un chemin direct vers son premier titre de conférence depuis 2011. Ils sont passés d’un vilain 2-2 à la fin du mois de septembre à cinq victoires consécutives et à revendiquer une part de la première place de la ligue malgré le fait d’être confrontés à la liste de conférence la plus difficile. adversaires.

C’est génial ce sport ou quoi ?

Gundy ferait mieux de faire de la place dans sa boîte à trophées à la maison, car il sera un candidat pour son troisième prix Big 12 Coach of the Year. Un tel revirement mérite toute la reconnaissance et le respect si la fortune continue de favoriser les Cowboys.

Au centre de la résurgence de l’Oklahoma State se trouve le porteur de ballon Ollie Gordon II, le meilleur coureur du pays avec 1 443 verges et 13 touchés déjà à son actif. Le talentueux étudiant de deuxième année a joué avec parcimonie en septembre, pour ensuite exploser sur plus de 100 verges au sol à chaque match de conférence cette saison, propulsant l’offensive des Cowboys dans une nouvelle stratosphère.

Gordon a une moyenne de 7,4 verges par touche, se révélant mortel à la fois au sol et en tant que receveur de passes en devenant l’actuel favori pour les honneurs du joueur offensif de l’année de la ligue. Bon sang, l’enfant pourrait même obtenir quelques votes Heisman. Il les a largement mérités.

Si la saison se terminait aujourd’hui, Oklahoma State affronterait le Texas pour le championnat de conférence. Avec seulement les nouveaux venus en expansion UCF, Houston et BYU qui restent à jouer, les Cowboys feront très probablement ce voyage à Jerryworld. Espérons tous qu’ils pourront jouer quelqu’un d’autre que les Longhorns. La conférence du chaos mérite le match le plus convaincant possible, et une vente à guichets fermés à destination de la SEC ne conviendrait certainement pas.

Saut des Jayhawks

Les joueurs des Jayhawks du Kansas entrent sur le terrain avant un match contre l’Illinois le vendredi 8 septembre 2023, à Lawrence, Kan. Colin E. Braley, Associated Press

C’est officiel : le Kansas est meilleur que l’Oklahoma. Le classement des éliminatoires de football universitaire ne ment jamais !

Il n’y a pas si longtemps, le Kansas faisait partie des programmes de football universitaire les plus malheureux du pays, voire l’équipe Power Five la plus impuissante du sport. Désormais, les Jayhawks sont classés n°16 dans le sondage CFP et sont fermement en lice pour les Six du Nouvel An.

Oui vraiment.

Oh, et ils font tout cela sans leur quart-arrière vedette – le joueur offensif de l’année Big 12 de pré-saison Jalon Daniels – qui n’a pas pris de photo depuis septembre. Lance Leipold mérite une médaille pour ses efforts à Lawrence.

Le Kansas a une fiche de 4-2 en championnat et de 7-2 au total, ayant déjà atteint son plus grand nombre de victoires depuis 2008, encore à trois semaines de la fin de la campagne. Les seules défaites des Jayhawks sont survenues contre le tandem de première place de la conférence composé du Texas et de l’Oklahoma State, tout en renversant les Sooners il y a deux semaines et en remportant une victoire à Ames contre l’Iowa State le week-end dernier également. avec un quarterback suppléant !

Jason Bean a été tout simplement héroïque pour le Kansas, remplaçant Daniels en lançant 10 touchés et en publiant un impressionnant clip QBR de 75,8. Devin Neal et le reste du jeu de course des Jayhawks totalisent en moyenne 5,2 verges par course et les sept premiers en défense sont extrêmement talentueux. Leipold construit quelque chose de spécial dans l’État de Tournesol, et une fois que l’expansion de l’année prochaine aura complètement modifié la dynamique du pouvoir de la ligue, son programme devrait être bien positionné près du sommet.

Avec suffisamment de chaos ces nouvelles semaines, peut-être que les Jayhawks pourraient défendre leur couronne de conférence l’année prochaine. Terminez le combat, Jason Bean !

Embrassez la nuit

Les joueurs de BYU saluent les fans après avoir battu les Bearcats de Cincinnati au stade LaVell Edwards à Provo le vendredi 29 septembre 2023. BYU a gagné 35-27. Kristin Murphy, Deseret Nouvelles

C’est maintenant ou jamais pour BYU.

L’équipe de Kalani Sitake risque de perdre cinq matchs de suite pour terminer sa saison et manquer l’éligibilité au bol. N’ayant besoin que d’une victoire de plus pour éviter un tel sort, les Cougars pourraient avoir le surnaturel de leur côté pour y parvenir.

Les utilisateurs de Reddit ont souligné une théorie du complot intéressante selon laquelle BYU est une « équipe de vampires » en raison de son contraste frappant dans le succès entre les jeux de jour et de nuit. Le Michigan a peut-être les tristement célèbres Connor Stalions, mais les Cougars ont l’auteur de « Twilight » Stephanie Meyer, donc les tendances transylvaniennes sont dans le sang de cette école – sans jeu de mots.

Depuis 2019, les Cougars ont obtenu une fiche de 27-4 lors des matchs commençant après 18 heures, heure locale, ce record étant tombé à 14-15 lors des compétitions précédentes. Au cours de la même période, BYU n’a perdu qu’une seule fois dans la nuit à domicile, faisant du stade LaVell Edwards un lieu dangereux pour les adversaires après la tombée de la nuit. Effrayant en effet.

Plutôt que de réfuter de telles notions liées aux vampires, BYU choisit d’accepter l’avantage, adoptant « embrasser la nuit » comme nouveau cri de ralliement et dévoilant de nouveaux uniformes entièrement noirs à enfiler contre l’État de l’Iowa pour le coup d’envoi de samedi à 8h15. C’est une décision intelligente. L’équipe de Kalani doit essayer toutes les voies possibles pour aller au bowling en décembre. Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes !

Ces Cougars nocturnes sont confrontés à un défi de taille samedi, car la défense des Cyclones est sans doute la plus solide de la ligue, tandis que BYU n’a réussi que 13 points au total au cours des deux dernières semaines et prévoit de recruter le quart-arrière suppléant Jake Retzlaff.

Pourtant, avec l’Oklahoma et l’Oklahoma State toujours au programme, la meilleure chance des Cougars pour cette sixième victoire est contre l’Iowa State. Pour emprunter un autre jeu de mots sur les vampires : les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

Jackson Payne est le rédacteur sportif de la publication du campus BYU, The Daily Universe. Twitter : @jackson5payne