Dimanche, les Rams de Los Angeles sont devenus la dernière victime de la défense étouffante des Cowboys de Dallas.

Les Rams ont vu le botteur recrue des Cowboys Brandon Aubrey poursuivre sa saison parfaite, égalant le record de la NFL pour la plupart des buts sur le terrain sans raté alors qu’il s’est amélioré à 18 sur 18.

Mais les Cowboys ont également débloqué une autre dimension de leur jeu qu’ils n’avaient pas montrée cette saison, une dimension qui augmentera leur niveau de danger s’ils peuvent continuer à la trouver.

L’offensive de Dallas était explosive. C’était efficace. Et plutôt que de simplement suivre l’exemple de la défense comme lors des victoires de la saison précédente, l’offensive des Cowboys guidé l’éruption 43-20. Les Cowboys ont enregistré un record de 387 verges offensives de la saison dans une compétition qui aurait pu être plus déséquilibrée si Dallas n’avait pas retiré les partants avec environ 12 minutes à jouer.

Les Cowboys, qui se préparent maintenant pour un match important contre les Eagles de Philadelphie la semaine prochaine, se sont améliorés à 5-2. Les Rams sont tombés à 3-5, perdant également le quart partant Matthew Stafford au milieu du troisième quart en raison d’une blessure au pouce.

Créditez la connexion entre le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott et le receveur CeeDee Lamb avec la journée dominante. Prescott a complété 80,6 % des passes (22 sur 31) pour 304 verges, quatre touchés et une interception. Même avec l’interception dans la zone rouge, qui a été signalée par l’ailier rapproché Sean McKeon avant que la sécurité des Rams Jordan Fuller ne l’attrape, Prescott a affiché sa meilleure note de passeur en plus de 11 mois à 133,7.

CeeDee Lamb a capté 12 passes pour 158 verges, deux sommets en carrière dans son curriculum vitae de 56 matchs, dont deux touchés.

« Nous voulions nous assurer de continuer à construire. Je pense que nous l’avons fait aujourd’hui », a déclaré Prescott. « Nous voulions franchir une étape dans le jeu de passes. Je sais que c’était un point pour Mike [McCarthy] pour tenter encore quelques tentatives, et les gars ont fait un excellent travail de protection et d’obtention.

« Dans les trois phases… les gars étaient prêts à partir. »

Les Cowboys ont accumulé une avance qu’ils n’ont jamais perdue

Les premiers jeux du match semblaient être une journée bien plus compliquée pour l’offensive des Cowboys que ce qui allait se passer.

Capitalisant sur le fait que les Cowboys alignaient un plaqueur gauche suppléant, le secondeur des Rams Michael Hoecht a limogé Prescott par derrière lors du premier jeu du match. Deux jeux plus tard, alors que les Cowboys affrontaient les troisième et onzième, Prescott a de nouveau été abattu – cette fois grâce à Byron Young venant de la droite de Prescott. Une pénalité des Rams a offert à Dallas un premier essai. Le plaqueur défensif All-Pro Aaron Donald a emballé ce cadeau avec son propre sac.

Quatre pièces. Trois sacs. Huit yards nets perdus.

Les Rams testaient le plan de match de McCarthy, axé sur les passes. Mais le garde droit des Cowboys, Zack Martin, a déclaré à ses coéquipiers, selon le centre Tyler Biadasz : « Continuez à marteler, les garçons. Continuez à marteler.

Dak Prescott (4) et CeeDee Lamb (88) ont connu un gros après-midi alors que l’offensive des Cowboys a permis une victoire décisive contre les Rams. (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Prescott a trouvé Lamb dans la fente, positionnant le receveur pour virer de bord sur 11 verges après l’attrapé pour un total de 17 et un premier essai. Prescott a trouvé les receveurs Michael Gallup et Brandin Cooks pour une paire de doubles gains, avant d’enfiler une passe de touché de 18 verges entre les défenseurs des Rams et dans les bras tendus de l’ailier rapproché Jake Ferguson.

L’entraînement transformé – de trois sacs à 10 jeux, 75 verges et un touché – a plutôt donné le ton pour le reste de la journée.

“C’est un exemple de jeu joué un jeu à la fois”, a déclaré Prescott. « Il suffit de procéder un jeu à la fois et de prendre l’élan. Ne pensez pas au dernier, aussi merdique qu’il ait été ou aurait pu l’être. Avancez simplement.

«Nous aurions facilement pu baisser la tête et commencer à faire la moue, à nous plaindre ou à nous déprimer après les deux premiers jeux. [But] nous avons répondu.

La déroute a commencé à la fin du premier quart-temps, Stafford ciblant le receveur Cooper Kupp avec un lancer croisé. Mais le duo a mal communiqué sur le concept du parcours, a confirmé l’entraîneur-chef des Rams Sean McVay après le match. Kupp ne regardait pas en arrière, et encore moins en position, pour attraper la passe que le demi de coin des Cowboys DaRon Bland a plutôt récupérée et a renvoyé 30 verges pour son troisième choix 6 de la saison, à un d’égaler le record de la NFL.

La défense des Cowboys a ensuite forcé les Rams à un trois-and-out lorsque Micah Parsons a dépassé le centre des Rams Coleman Shelton… ce qui était le moins punitif de trois jeux consécutifs pour les Rams. Parce que alors qu’ils tentaient de dégager, les défenseurs des Cowboys ont percé pour un botté de dégagement bloqué crédité à l’ailier défensif Sam Williams et compté comme sécurité.

L’essai du coup d’envoi après ? Le receveur des Cowboys Ka’Vontae Turpin a reculé de 63 verges. Deux clichés plus tard, Prescott a tiré un autre laser au milieu de la zone des buts vers Lamb, qui a repoussé le demi de coin Derion Kendrick tout au long de son parcours.

“J’ai commencé tôt et cela nous a en quelque sorte ouvert l’offensive, nous donnant la possibilité d’annoncer n’importe quel jeu sans aucune restriction”, a déclaré Lamb. “J’ai l’impression que c’est à ce moment-là que nous sommes à notre meilleur : lorsque nous jouons vite et que nous faisons des jeux.”

L’avance était suffisamment confortable pour résister à une interception dans la zone rouge sur une passe lancée par Prescott dans la circulation qui a fait basculer les mains de l’ailier rapproché recrue Luke Schoonmaker, mais a atterri à la place avec Fuller des Rams. C’était suffisamment confortable même pour résister aux touchés des Rams avant et après la mi-temps.

Pourtant, après que Stafford ait trouvé Ben Skowronek pour le premier touché en carrière de l’ailier rapproché, les Rams étaient menés par 18 points. Ainsi, McVay, entraînant son premier match depuis qu’il est devenu père, a composé des manigances de conversion à deux points dans lesquelles le receveur Tutu Atwell passait à Stafford.

Le jeu a fonctionné, au sens micro : Stafford a plongé pour la passe juste courte et a assuré la conversion. Les Rams ont obtenu deux points. Mais ils ont perdu Stafford, qui a touché au sol le pouce qu’il avait déjà cogné contre un casque pendant le match. Le quart-arrière suppléant Brett Rypien a joué les 26 dernières minutes. Rypien a complété 5 des 10 passes pour 42 verges.

Avant de sortir, Stafford avait complété 13 des 22 tentatives pour 162 verges, un touché et une interception en plus d’avoir capté une passe de 9 verges pour la conversion de 2 points.

“C’est vraiment très difficile”, a déclaré Fuller à propos de la perte de Stafford. « À mon avis, il a du talent au Temple de la renommée, donc perdre un joueur comme celui-là est difficile. C’est une mentalité de prochain homme.

“Sa valeur est toujours vraiment très importante pour cette équipe.”

L’offensive des Cowboys peut-elle répéter son explosivité contre les Eagles ?

Les Cowboys sont sortis dynamiques de cette victoire, leur 11e victoire consécutive à domicile égalant un record de franchise. Parsons a crédité l’offensive pour avoir démarré rapidement – ​​«Dak nous a aidés à créer des opportunités en défense», a-t-il déclaré – tandis que Lamb a noté que Prescott avait fait plus que jouer.

“Tout le monde a une raison, mais nous avons besoin d’un pourquoi”, a déclaré Lamb. “Et Dak est notre pourquoi.”

Le quart-arrière des Cowboys de huitième année a disputé son match le plus complet de la saison, même avec l’interception. Il a lancé quatre passes de touché pour la huitième fois de sa carrière et a utilisé ses jambes pour remporter les premiers essais dans un élément d’attaque que les Cowboys espèrent continuer à utiliser pour garder les défenses honnêtes.

Et pourtant, Prescott n’a pas célébré lorsqu’on lui a dit que le propriétaire de l’équipe des Cowboys, Jerry Jones, avait considéré cette performance comme son meilleur match pour une deuxième compétition consécutive.

“Faisons-en trois la semaine prochaine”, a déclaré Prescott, avant d’accepter : “Ouais, je suis dans un rythme.”

Les Cowboys savent qu’ils doivent maintenir ce rythme à Philadelphie la semaine prochaine pour progresser vers l’endroit où ils veulent aller.

Les Eagles se sont améliorés à 7-1 avec une victoire de 38-31 contre les Commanders de Washington dimanche. Les Cowboys ne pourront pas les rattraper le week-end prochain, mais une victoire réduirait l’écart à un demi-match. Les équipes n’ont pas affronté chacun de leurs quarts partants sur le terrain depuis septembre 2021.

La sécurité des Cowboys, Jayron Kearse, a déclaré que lui, Parsons et l’ailier défensif DeMarcus Lawrence se sont dit avant le coup d’envoi contre les Rams : “Terminons ce match rapidement parce que nous savons ce que nous avons devant nous la semaine prochaine.”

Et Prescott, lorsqu’on lui a dit que Jones ne voulait pas « piquer l’ours » en donnant le babillard des Eagles, a viré dans la direction opposée.

“Si vous me voyez me battre avec un ours, versez-moi du miel”, a déclaré Prescott. « Nous pouvons le pousser. Cela fait partie de la Ligue nationale de football. Que nous parlions ou non, nous savons ce qui nous attend.

« Grand, grand, grand rival. Jeu de division. … C’est un match que nous attendons avec impatience.