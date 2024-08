Les Cowboys font de CeeDee Lamb le deuxième WR le mieux payé avec une prolongation de contrat de plusieurs années : Sources

Jerry Jones n’avait pas le sentiment d’urgence de signer un nouveau contrat avec CeeDee Lamb alors que l’équipe était en Californie pour cinq semaines de camp d’entraînement. Mais le propriétaire et directeur général des Cowboys de Dallas voulait clairement que cela soit fait avant le début de la saison régulière.

Lamb et les Cowboys ont conclu un accord de quatre ans d’une valeur de 136 millions de dollars, qui comprend un bonus de signature record de 36 millions de dollars, ce qui signifie que Dallas aura son meilleur meneur de jeu offensif lorsque l’équipe se rendra à Cleveland pour la semaine 1, ont déclaré des sources de la ligue L’Athlétique.

Le contrat de Lamb fait de lui le deuxième receveur le mieux payé de la NFL, derrière Justin Jefferson du Minnesota. Les Vikings et Jefferson ont conclu un contrat de quatre ans, d’une valeur de 140 millions de dollars, dont 110 millions garantis, début juin. Lamb entrait dans la cinquième et dernière année de son contrat de recrue. Cela ne veut pas dire qu’il aurait été free agency en mars si un accord n’avait pas été conclu. Les Cowboys auraient pu utiliser le franchise tag, ce qui aurait probablement mis Lamb encore plus en colère qu’il ne l’était il y a quelques semaines.

Jones et Lamb ont fait la une des journaux le 8 août lorsque Jones a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas le sentiment d’être pressé de conclure un accord. Lamb a répondu au commentaire de Jones via X en publiant « mdr ». Jones a tenté de clarifier ses commentaires trois jours plus tard lors de l’émission d’avant-match de l’équipe avant leur match d’ouverture de la pré-saison contre les Rams de Los Angeles.

« Je comprends parfaitement l’angoisse que l’on ressent quand on est anxieux à propos de quelque chose et que quelqu’un dit quelque chose sur le fait que l’on nous manque ou non », a déclaré Jones à l’époque. « Eh bien, CeeDee, tu nous manques. »

Jones n’était pas inquiet de l’absence de Lamb au camp car il savait que le joueur de 25 ans restait en pleine forme tout en s’entraînant avec ses propres entraîneurs. Pour Jones, Lamb n’allait pas jouer en pré-saison et son absence a offert plus d’opportunités pendant le camp aux receveurs Jalen Tolbert, Jalen Brooks, KaVontae Turpin et Ryan Flournoy de travailler avec le quart-arrière Dak Prescott et les titulaires.

Lamb s’est constamment amélioré au cours de chacune de ses quatre dernières saisons à Dallas, se hissant au rang des meilleurs receveurs de la NFL. Ses cibles, ses réceptions, ses yards de réception et ses touchdowns ont augmenté chaque saison depuis que les Cowboys l’ont repêché 17e au total en 2020.

Saison par saison : CeeDee Lamb ANNÉE G TGT REC YDS TD YPC YPG 2023 17 181 135 1 749 12 13.0 102,9 2022 17 156 107 1 359 9 12.7 79,9 2021 16 120 79 1 102 6 13.9 68,9 2020 16 111 74 935 5 12.6 58,4

Le triple Pro Bowler et All-Pro de la première équipe 2023 a mené la NFL en termes de cibles (181) et de réceptions (135) l’année dernière. Il a terminé deuxième de la ligue en termes de yards reçus (1 749) et de touchdowns reçus (12).

Maintenant que la partie commerciale est terminée, les Cowboys doivent se montrer prudents et éviter que Lamb en fasse trop trop vite. La dernière chose dont ils ont besoin, c’est que leur receveur vedette souffre d’une blessure aux tissus mous.

Le vétéran receveur numéro 2 des Cowboys, Brandin Cooks, a déclaré qu’il ne pensait pas que l’absence de Lamb entraînerait des problèmes.

« Il est le meilleur receveur de la ligue pour une raison », a déclaré Cooks. « J’ai joué avec un gars comme Aaron Donald, qui, si je ne me trompe pas, n’est pas venu au camp trois années de suite et a été élu joueur défensif de l’année. Et Lamb est aussi bon comme receveur. »

Le quart-arrière de Lamb partage des sentiments similaires.

« Il est talentueux », a déclaré Prescott au début du camp. « Il travaille dur. Il est spécial. Il est le meilleur receveur de la ligue pour une raison. Et j’ai vu des vidéos sur Instagram. Je sais que vous l’avez vu. Il travaille. Et il travaille dur. Je n’ai donc aucune angoisse, aucune inquiétude quant au fait que lorsqu’il arrivera ici, nous ne reprendrons pas là où nous nous sommes arrêtés. »

« Et quand vous êtes un étalon comme lui, que vous êtes intelligent comme lui et que vous savez communiquer, cela rend le processus beaucoup plus facile. Ce n’est donc pas comme si nous devions construire quelque chose. Nous l’avons. Nous devons juste le relancer quand il sera là. »

(Photo : Cooper Neill / Getty Images)