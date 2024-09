Les Cowboys et Prescott concluent une prolongation historique de 4 ans et 240 millions de dollars

Les Cowboys de Dallas et Dak Prescott ont convenu d’une prolongation de contrat de quatre ans et de 240 millions de dollars qui fera du quart-arrière le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL, ont indiqué des sources. Adam Schefter d’ESPN.

Le salaire annuel moyen de 60 millions de dollars de Prescott est le plus élevé jamais atteint, plus de 5 millions de dollars de plus que celui de Joe Burrow, Trevor Lawrence et Jordan Love, qui gagnent tous 55 millions de dollars par saison.

Un nouveau leader : les QB les mieux payés de la NFL sur une base annuelle : 🏈Dak Prescott : 60 millions de dollars

🏈Joe Burrow : 55 millions de dollars

🏈Jordan Love : 55 millions de dollars

🏈Trevor Lawrence : 55 millions de dollars

🏈Tua Tagovailoa : 53,1 millions de dollars

🏈Jared Goff : 53 millions de dollars

🏈Justin Herbert : 52,5 millions de dollars

🏈Lamar Jackson : 52 millions de dollars

🏈Jalen Hurts : 51 millions de dollars –Adam Schefter (@AdamSchefter) 8 septembre 2024

La prolongation contient également un montant record de 231 millions de dollars garantis, battant ainsi l’accord de Deshaun Watson, qui contenait 230 millions de dollars garantis.

Les Cowboys ont confirmé la prolongation mais n’ont pas révélé les conditions.

La prolongation de contrat de Prescott intervient quelques heures seulement avant le match de la semaine 1 des Cowboys contre les Browns de Cleveland. La direction aurait fait pression pour obtenir une prolongation avant le match de dimanche.

Le statut du contrat de Prescott a fait la une des journaux pendant l’intersaison des Cowboys, alors qu’il devait entrer dans la dernière année de son précédent contrat de quatre ans et de 160 millions de dollars. Le contrat de Prescott contenait également une clause de non-échange et de non-tag, ce qui l’aurait positionné pour partir en tant qu’agent libre en 2025.

Le joueur de 31 ans a déclaré en août que le statut de son contrat lors du premier match de la saison en dirait long sur la façon dont la franchise le perçoit.

Les Cowboys possèdent désormais le quarterback le mieux payé de la NFL et le deuxième receveur le mieux payé en termes de valeur annuelle moyenne, avec CeeDee Lamb qui gagne 34 millions de dollars par saison. Dallas a signé une prolongation de contrat de quatre ans, d’une valeur de 136 millions de dollars, avec Lamb en août.

Prescott a accumulé 4 516 yards dans les airs et a mené la NFL en touchdowns la saison dernière avec 36. Il a mené les Cowboys à un bilan de 12-5 et au titre de division, bien qu’ils aient été à égalité en séries éliminatoires après une défaite 48-32 contre les Packers de Green Bay lors du tour de wild-card.

Le produit de l’État du Mississippi est le quart-arrière titulaire des Cowboys depuis sa saison de recrue en 2016. Il a compilé un bilan de 73-41 avec 29 459 yards, 202 touchdowns et 74 interceptions. Cependant, cela ne s’est pas traduit par un succès en séries éliminatoires, Prescott possédant un bilan de 2-5 en séries éliminatoires.