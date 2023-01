Les Cowboys écrasent les Buccaneers pour renvoyer Tom Brady à la maison

TAMPA – Les Cowboys de Dallas ont finalement compris Tom Brady.

Après sept défaites consécutives contre Brady remontant à 2003, les Cowboys ont démoli les Buccaneers de Tampa Bay et le futur quart-arrière du Temple de la renommée, 31-14, dominant presque toutes les phases de leur affrontement avec joker lundi soir.

Les Cowboys affronteront les 49ers de San Francisco à Santa Clara, en Californie, dimanche lors de la ronde divisionnaire, tandis que Brady envisagera son avenir en tant qu’agent libre de 45 ans après avoir subi l’une des pires défaites en séries éliminatoires de sa carrière de 23 ans. .

Malgré toute leur explosion et leur battage médiatique, les Cowboys ont été lamentables en séries éliminatoires au cours du dernier quart de siècle, remportant seulement trois matchs et ne parvenant pas à dépasser la ronde de division. Mais le match de lundi a été déséquilibré dès le départ alors que le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott a lancé à volonté sur un éventail de receveurs, et le porteur de ballon Tony Pollard a tranché la défense de Tampa Bay pour 77 verges en 15 courses.