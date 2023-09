Les Cowboys dominent et font une déclaration : « Nous sommes la meilleure défense de la Ligue nationale de football »

EAST RUTHERFORD, NJ — Micah Parsons admire les excellentes défenses historiques de la NFL. Au cours du camp d’entraînement, il a mentionné les Ravens de Baltimore dirigés par Ray Lewis et la plus récente Legion of Boom Seattle Seahawks. Ces équipes ont remporté le Super Bowl en grande partie grâce à leur qualité de ce côté du ballon. Il souhaite que les Cowboys de Dallas aient une défense légendaire vainqueur du Super Bowl mentionnée parmi ce groupe.

Ils ont atteint ce niveau dimanche soir lors de leur premier match de saison, dominant les Giants de New York 40-0 au MetLife Stadium.

« Je crois (nous avons joué comme l’une de ces défenses de championnat) », a déclaré Parsons, le favori pour le titre de joueur défensif de l’année dans la NFL. « Les revirements, l’acharnement, les efforts de tous les 11, même des gars qui sont arrivés au quatrième quart et ont aidé à terminer le blanchissage. Dans l’ensemble, je pense que tout le monde est enfermé et engagé dans cette équipe.

Obtenir une victoire de division contre les Giants n’a rien de nouveau pour les Cowboys. Ils ont maintenant remporté leurs 11 derniers matchs contre New York lorsque le quart de franchise Dak Prescott commence le match. Mais bon nombre de ces concours précédents étaient compétitifs. Il s’agissait d’une performance de type déclaration, envoyant un message au reste de la ligue selon lequel ils sont améliorés par rapport aux équipes de Dallas qui ont échoué lors des séries éliminatoires des deux dernières saisons.

« Je pense que nous faisons une déclaration que nous avons essayé de faire », a déclaré Parsons. « Nous sommes la meilleure défense de la Ligue nationale de football. »

Les Cowboys DE DeMarcus Lawrence ont-ils eu l’impression d’avoir fait une déclaration ?

«C’est à vous tous d’écrire», dit-il. «La seule chose que nous faisons, c’est d’aller sur place et de jouer au jeu. Si vous avez tous l’impression qu’une déclaration a été faite, allez-y et mettez cette tasse en première page, en lettres grasses. J’ai vraiment l’impression que nous avons fait notre travail au maximum de nos capacités. Et j’ai l’impression que nous pouvons encore en tirer des leçons et nous améliorer.

Dak Prescott : « J’en ai parlé tout le printemps pendant le camp d’entraînement, comprenant la ruée vers les passes à laquelle nous sommes confrontés à l’entraînement. Et le simple fait de voir cela prendre vie contre une autre équipe et un autre quart-arrière, c’était excitant, cela a rendu la tâche plus facile pour nous de notre côté. pic.twitter.com/ltAe093LTB – Jon Machota (@jonmachota) 11 septembre 2023

Pour une unité défensive de départ qui n’a pas joué pendant la pré-saison, il n’était pas surprenant qu’elle ait semblé rouillée au début, permettant aux Giants d’ouvrir avec une séquence de 11 matchs. Mais ils ont limité New York à une tentative de panier, qui a été bloquée par Juanyeh Thomas et a renvoyé 58 yards pour un touché de Noah Igbinoghene.

La possession suivante des Giants était un trois-et-out, mis en évidence par un sack de Parsons aux troisième et 10. La troisième possession de New York s’est également terminée lors de son troisième jeu, un énorme coup sûr de CB Trevon Diggs sur le RB des Giants Saquon Barkley qui a fait sortir le ballon de ses mains et dans les bras du CB DaRon Bland des Cowboys, qui l’a renvoyé 22 verges pour un autre touché. Avec un peu plus de deux minutes à jouer au premier quart, les Cowboys menaient déjà 16-0.

« Nous sommes restés sur eux », a déclaré Parsons. « Nous ne les avons pas laissés respirer. Nous les avons étouffés.

Un autre trois-et-out des Giants a ensuite été suivi d’une interception lors du premier jeu de leur cinquième possession. Cette fois, le vétéran CB Stephon Gilmore a enregistré le 30e choix de sa carrière, mais son premier depuis que les Cowboys ont échangé un choix de cinquième ronde contre les Colts d’Indianapolis en mars.

« Stephon ressemblait à ça à l’entraînement tous les jours », a déclaré l’entraîneur des Cowboys Mike McCarthy. «C’est un incroyable lecteur d’itinéraires, juste le modèle de concepts et la compréhension des tiges. La façon dont il voit le jeu est exceptionnelle. Je repense à Charles Woodson et à certains de ces gars qui avaient ce trait spécial, et il l’a définitivement.

L’impressionnant plongeon de Gilmore a été réalisé après que Parsons et le LB Leighton Vander Esch aient exercé la pression sur le quart des Giants Daniel Jones.

Une grande partie de ce qui s’est passé dimanche soir ressemblait à un camp d’entraînement. Mais dans ce contexte, Parsons et compagnie doivent être dirigés par le quart-arrière. Dimanche, ils ont pu punir physiquement Jones, qui a terminé 15 passes sur 28 pour seulement 104 verges, deux interceptions et une note de passeur de 32,4, la plus basse de sa carrière. Il a été limogé sept fois et en a frappé 12. DT Osa Odighizuwa et DE Dorance Armstrong ont chacun réussi deux sacs. Parsons, Lawrence et DL Chauncey Golston avaient les autres.

Selon NextGen Stats, les Cowboys ont généré une pression sur 23 des 37 baisses (62,2 %), le quatrième taux de pression le plus élevé dans un match depuis 2019. Parsons, DE Dante Fowler et Odighizuwa ont chacun eu six pressions. Armstrong en avait cinq et Lawrence trois.

« Je pense que c’est ce que nous sommes », a déclaré McCarthy. « J’ai clairement le sentiment que nous avons franchi une nouvelle étape. On a pu le voir au camp d’entraînement. Je dirais qu’il faut regarder la façon dont les équipes vont essayer de nous affronter. Vous regardez leur première série. Ils vont essayer de frapper le ballon et de défier notre défense contre la course encore et encore et d’essayer d’adoucir la course aux passes.

« Mais oui, la ruée vers les passes était implacable ce soir. Nous avons abandonné le contrôle plusieurs fois plus tôt, mais après cela, nous avions clairement le contrôle total du match.

L’offensive de la première équipe de Dallas n’a pas non plus joué pendant la pré-saison. Ce groupe n’avait pas l’air aussi pointu que leurs coéquipiers défensifs. La pluie a été un facteur, et c’était le premier match de McCarthy appelant à des jeux offensifs avec les partants. Prescott n’a lancé que 143 verges et aucun touché, mais plus important encore, il n’a jamais retourné le ballon. Le porteur de ballon Tony Pollard et le receveur large KaVontae Turpin ont marqué les trois touchés offensifs au sol. CeeDee Lamb a mené tous les receveurs avec quatre attrapés pour 77 verges. WR Brandin Cooks a capté deux passes pour 22 verges lors de ses débuts avec les Cowboys.

Ce groupe s’améliorera au fur et à mesure qu’il travaillera ensemble avec McCarthy qui appelle des jeux. Et la défense la plus coriace qu’ils voient toute la saison pourrait bien être celle qu’ils affrontent au cours de la semaine d’entraînement. Prescott a déclaré après le match que beaucoup de bonnes choses étaient venues de l’attaque de Dallas contre sa défense tout au long de l’intersaison et du camp d’entraînement.

« Que cela m’accélère, me fasse vérifier plus rapidement, fasse bouger mes pieds, prenne mes décisions plus rapidement », a-t-il déclaré, « parfois, cela aurait pu être un sac mais nous permettant de prolonger le jeu, de jouer après le 2.3 (secondes). Ce n’est pas parce qu’ils sont revenus à l’entraînement que cela met fin à cette répétition de ce jeu, donc beaucoup de bien en est ressorti. Je peux vous dire qu’après beaucoup de jeux et de choses qui se sont produites à l’entraînement, j’étais reconnaissant envers beaucoup de ces gars-là dans notre équipe.

« Je l’ai dit plusieurs fois ce soir en les regardant s’en prendre à l’autre quart-arrière. »

Michée Parsons pic.twitter.com/9xx4Y21w5t – Jon Machota (@jonmachota) 10 septembre 2023

Parsons avait l’air un peu plus excité que d’habitude avant le match, rampant sur le sol lorsqu’il entrait sur le terrain pour les échauffements d’avant-match et dansant lorsque les haut-parleurs du stade diffusaient « I Run NY » de 50 Cent. Il a déclaré la semaine dernière que chaque équipe affrontée par Dallas « obtient la même fumée », que rien dans ce jeu ne signifierait plus que n’importe quel autre. Mais il sentait qu’ils étaient prêts pour une grosse performance défensive contre les Giants.

« Je l’ai vu avant tout le monde », a-t-il déclaré. « J’ai dit que j’avais hâte d’arriver à New York. Je savais déjà que ça allait arriver. Quand la préparation rencontre l’exécution, je pense que personne ne peut le battre.

Et comment Parsons pensait-il jouer individuellement ?

« Je suis sorti (du match) en bonne santé », a-t-il déclaré. « Je me sens bien. Et je pourrai affronter le grand Aaron Rodgers la semaine prochaine.

(Photo de Micah Parsons : Mitchell Leff / Getty Images)

