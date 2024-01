Les Cowboys de Dallas ramèneront Mike McCarthy en tant qu’entraîneur-chef malgré l’effondrement historique des séries éliminatoires

Mike McCarthy aura une autre chance de mettre fin à une période de près de trois décennies sans participation aux séries éliminatoires pour les Cowboys de Dallas, une décision qui met fin à trois jours d’intenses spéculations sur l’avenir de l’entraîneur.

Le propriétaire et directeur général Jerry Jones a déclaré mercredi soir que McCarthy serait de retour pour une cinquième saison après une superbe défaite de 48-32 contre Green Bay.

Les Cowboys ont été la première tête de série n°2 à perdre face à la dernière équipe à entrer depuis l’adoption du format à 14 équipes en 2020. Dallas a remporté le titre NFC Est au cours des deux dernières semaines et a eu la chance d’en accueillir au moins deux. matchs éliminatoires.

Au lieu de cela, l’équipe de McCarthy est la première à ne pas atteindre un match pour le titre de conférence après trois saisons consécutives de 12 victoires en séries éliminatoires.

“Il y a de grands avantages à poursuivre les progrès de l’équipe sous la direction de Mike en tant qu’entraîneur-chef”, a déclaré Jones dans un communiqué faisant plusieurs références à la déception de la défaite en séries éliminatoires. “Mike a le pourcentage de victoires en saison régulière le plus élevé de tous les entraîneurs-chefs de l’histoire des Cowboys, et nous nous consacrerons, en partenariat avec lui, à traduire cela en atteignant nos objectifs en séries éliminatoires.”

McCarthy a été embauché pour permettre à Dallas de passer la ronde de division pour la première fois depuis la saison 1995, le dernier des cinq titres du Super Bowl de la célèbre franchise.

L’entraîneur de 60 ans a remporté le Super Bowl avec Green Bay il y a 13 ans et a atteint le match de championnat de la NFC à trois autres reprises en plus de 12 saisons à la tête des Packers.

McCarthy a été licencié au milieu d’une deuxième saison consécutive perdante à Green Bay en 2018. Il avait quitté le football en 2019 avant que Jones ne l’embauche. Il a une fiche de 167-102-2 au total et de 42-25 avec Dallas.

McCarthy a encore un an sur son contrat. La déclaration de Jones ne faisait aucune mention d’une prolongation.

Le quart-arrière Dak Prescott, à qui il reste également un an sur son contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans, a mal joué en première mi-temps alors que Dallas a pris du retard 27-0. Une unité défensive parmi les cinq premières n’a jamais ralenti les Packers lors des débuts du quart-arrière Jordan Love en séries éliminatoires.

Dallas a accordé le plus de points dans l’histoire de la franchise en séries éliminatoires tout en tombant à 1-3 en séries éliminatoires sous McCarthy. Prescott a une fiche de 2-5 en séries éliminatoires.

“Nous allons commencer notre processus d’examen et de prise de décision concernant tout ce qui a un impact sur notre équipe et notre liste”, a déclaré Jones. “Bien que nous n’allions pas aborder des joueurs, des extensions ou des agents libres spécifiques à ce stade, cela mérite notre examen et notre considération les plus approfondis, et il l’obtiendra.”

Deux des trois défaites des Cowboys en séries éliminatoires sous McCarthy ont été les premiers matchs des séries éliminatoires à domicile, où Dallas a remporté 16 matchs consécutifs de saison régulière avant la défaite contre Green Bay.

Les deux fois, Dallas a été la seule équipe à perdre à domicile lors du week-end wild-card. San Francisco a gagné au stade AT&T pour mettre fin à la saison 2021 des Cowboys.

Un facteur jouant en faveur de McCarthy était qu’il venait de terminer sa première saison en tant qu’appelant pour Prescott, qui a mené la NFL avec 36 passes de touché et a réalisé un record en carrière de 69,5 % de ses passes.

Recommandé

Jones a fait l’éloge de son entraîneur et de son quart-arrière au cours de la saison et voudra peut-être voir comment la nouvelle dynamique de cette relation pourrait se développer.

«Notre défaite de dimanche est partagée par tout le monde ici, pas seulement par l’entraîneur McCarthy. Nos joueurs. Nos coachs. Notre réception. Moi-même », a déclaré Jones. « L’optique que nous utilisons pour voir et évaluer l’entraîneur McCarthy est holistique. Même si nous sommes tous déçus du résultat de dimanche et de notre bilan en séries éliminatoires, je le soutiens à 100 pour cent en tant qu’entraîneur-chef et dans sa capacité à atteindre nos objectifs.

Les Cowboys pourraient perdre le coordinateur défensif Dan Quinn au profit d’un poste d’entraîneur-chef. L’ancien entraîneur d’Atlanta est à la tête de la défense de Dallas depuis trois saisons, mais la performance contre les Packers a peut-être été la pire de l’unité depuis que Quinn a pris la relève.