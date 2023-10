Les Cowboys de Dallas peuvent-ils mettre fin à leur hoodoo des 49ers de San Francisco alors que les deux mastodontes de la NFL s’affrontent dimanche ? | Nouvelles de la NFL

Le quart des Cowboys de Dallas Dak Prescott

Les 49ers de San Francisco (4-0) et les Cowboys de Dallas (3-1), deux des meilleures équipes de la NFL cette saison, se rencontrent ce dimanche soir pour poursuivre une rivalité féroce qui remonte à plus de quatre décennies et de nombreux drames en séries éliminatoires. ..

Que s’est-il passé lors de leur dernière rencontre ?

Christian McCaffrey a participé au touché alors que les 49ers ont remporté une victoire de 19-12 sur les Cowboys lors de la ronde de division des séries éliminatoires l’année dernière, leur réservant une troisième participation au championnat NFC en quatre ans.

Le botteur Robbie Gould a marqué les 12 points restants avec quatre buts sur le terrain, tandis que le quart recrue Brock Purdy a complété 19 des 29 passes pour 214 verges. George Kittle a également eu une journée, remportant cinq attrapés pour 95 verges – y compris une incroyable saisie de cirque à une main sur son casque pour aider à établir le score crucial de McCaffrey.

C’était la deuxième année consécutive que Dallas s’étouffait sur la grande scène contre San Francisco, avec le quart Dak Prescott réussissant 23 passes sur 37 pour 206 verges, un touché – pour leur donner brièvement une avance de 6-3 – et deux premiers. demi-interceptions.

Le match se terminerait également dans des circonstances plutôt ridicules puisque, avec Dallas mené par sept et reculé sur sa propre ligne de 24 ans avec six secondes à jouer, le demi offensif Ezekiel Elliott s’est aligné au centre pour un jeu piège et a été rapidement explosé par la défense des Niners.

Les Niners n’ont-ils pas également battu Dallas en séries éliminatoires l’année précédente ?

Oui, ils ont. Les deux équipes se sont affrontées lors de la ronde des wild card des séries éliminatoires, à Dallas cette fois, les Niners résistant au retour tardif des Cowboys pour triompher 23-17.

Deebo Samuel a été la star du spectacle pour San Francisco, totalisant 110 verges depuis la mêlée, avec 72 d’entre eux venant au sol, dont un touché de 26 verges immédiatement après une interception de Prescott au troisième quart qui a étiré le score des Niners. mène à 16.

Dallas est revenu en combattant dans le dernier quart, Prescott réduisant le déficit à six avec huit minutes à jouer après avoir marqué sur une course de cinq verges peu de temps après que le quart des 49ers Jimmy Garoppolo ait lancé une interception.

Les Cowboys auraient l’opportunité d’égaliser le match, voire de le gagner, en revenant une dernière fois avec 32 secondes à jouer et Prescott les avait apparemment mis en position pour une ou deux dernières tentatives de Je vous salue Marie sur les 41 verges des 49ers. doubler.

Mais au lieu de cela, avec 14 secondes à jouer, les Cowboys ont appelé une course QB pour essayer de gagner un peu plus de distance avant un dernier tir pour la zone des buts, mais ils n’ont pas pu chronométrer le ballon à temps après la course de 17 verges de Prescott et ainsi de suite. ils sont sortis en courant pour anéantir leurs espoirs en séries éliminatoires

La dynastie des Cowboys domine les années 90

La dynamique entre ces deux poids lourds de la NFL n’a pas toujours été la même, les Cowboys écrasant le moral des 49ers à plusieurs reprises dans les années 1990 alors que les deux équipes se rencontraient lors de trois matchs consécutifs de championnat de la NFL.

En fait, à ces trois occasions, le vainqueur de ces compétitions, couvrant les saisons 1992 à 1994, allait également remporter le trophée Vince Lombardi, laissant beaucoup qualifier ces combats titanesques de Super Bowl de facto.

Troy Aikman et Emmitt Smith ont mené Dallas à un énorme succès sous Jimmy Johnson

Dallas a remporté les deux premiers, prenant d’abord le dessus sur les 49ers, têtes de série n°1, sur leur terrain à Candlestick Park, devenant vainqueurs 30-20. Douze mois plus tard, les Cowboys ont éliminé San Francisco avec encore plus d’insistance, cette fois à domicile, assis sur leur perchoir en tant que têtes de série de la conférence contre les Niners, deuxièmes. Même si leur QB du Temple de la renommée, Troy Aikman, a été éliminé du match à cause d’une commotion cérébrale, les Cowboys ont gagné 38-21.

Une autre année et un autre affrontement pour le championnat NFC plus tard, les 49ers ont finalement pris le dessus sur leurs redoutables ennemis, s’imposant 38-28 à domicile en route vers un cinquième succès alors record au Super Bowl, ce qui a conduit le quart-arrière Steve Young à proclamer qu’il s’était finalement débarrassé. du « singe sur mon dos » alors qu’il n’a jamais encore atteint lui-même la terre promise.

Une dynastie des Niners est née avec « The Catch ! »

Les rencontres éliminatoires des années 90 entre les équipes n’étaient pas les premières du genre, car la dynastie de San Francisco – cinq victoires au Super Bowl sur 13 ans – a commencé avec le spectacle de ce qui est toujours considéré comme l’une des plus grandes captures de la NFL de tous les temps – tant il est donc simplement étiqueté « The Catch ».

Lors du match de championnat NFC de 1981, les 49ers ont remporté leur toute première victoire en séries éliminatoires contre les Cowboys – après s’être défaits contre eux à trois reprises dans les années 1970 – alors que le receveur large Dwight Clark a réalisé le plus spectaculaire des sauts sautés à l’arrière de la zone des buts.

Mené par six et face aux troisième et troisième sur la ligne des six verges de Dallas avec 58 secondes à jouer, le membre du Temple de la renommée Joe Montana a lancé une passe haute à l’arrière droit de la zone des buts que Clark a tout juste réussi à récupérer alors que ainsi que garder les limites.

Les 49ers s’accrocheraient pour gagner 28-27 avant de battre les Bengals de Cincinnati pour le premier de leurs triomphes au Super Bowl.

Et la réunion de ce week-end ?

Bien que l’affrontement de dimanche ne soit qu’une affaire de saison régulière, il revêt toujours une importance considérable en séries éliminatoires, étant donné la façon dont les choses se sont déroulées dans la NFC au cours des deux dernières années.

Ces deux équipes participeront sans aucun doute à nouveau aux séries éliminatoires et il ne serait pas surprenant qu’elles égalent leur séquence de trois affrontements consécutifs en séries éliminatoires des années 90.

Mais qui finira en tête de série et obtiendra cet avantage très important à domicile si cette éventualité se réalise ?

« C’est un match énorme ce week-end. Un match conséquent et potentiellement monumental en ce qui concerne le classement final de la NFC », a déclaré Discussion sur le football professionnelC’est Mike Florio.

« Ce sont les Cowboys des 49ers, les deux meilleures équipes de la NFC, qui jouent une fois cette année et avec de très bonnes chances de se retrouver en séries éliminatoires. Le résultat de ce match contribue grandement à déterminer où ce match se déroulera. être.

« Il y a des niveaux et des niveaux d’intrigue et de pertinence dans ce match de dimanche soir. Cowboys-49ers, la rivalité a été rétablie. »

