Les Cowboys de Dallas marquent 33 points au quatrième quart alors qu’ils battent les Colts d’Indianapolis 54-19 à domicile | Nouvelles de la NFL

Faits saillants des Colts d’Indianapolis contre les Cowboys de Dallas de la semaine 13 de la saison NFL.

Les Cowboys de Dallas ont marqué 33 points sans réponse au quatrième quart pour mettre en déroute les Colts d’Indianapolis 54-19 dimanche, avec quatre plats à emporter menant à des touchés et trois touchés pour Dak Prescott lors d’une soirée impressionnante pour les espoirs des séries éliminatoires.

Histoire du jeu

Les Colts (4-8-1) ont été compétitifs en première mi-temps et ont eu une chance d’égaliser au troisième quart, mais se sont désintégrés à la fin alors que les Cowboys (9-3) ont éclaté pour rester à deux matchs des Eagles de Philadelphie, leaders de la NFL. dans le NFC Est.

La première interception de Matt Ryan était sur une passe inclinée à l’ancien choix de premier tour d’Indy Malik Hooker, et Prescott a suivi avec une passe de touché de 13 verges à Michael Gallup pour une avance de 21-13 à la mi-temps pour les Cowboys.

Gallup a réussi deux touchés dans la nuit et CeeDee Lamb l’autre lorsqu’il a renversé la sécurité Rodney McLeod Jr. et est resté sur ses pieds.

Ryan, qui a lancé deux passes de touché, a ensuite lancé ses deuxième et troisième interceptions et a perdu un échappé lors de la finition cauchemardesque des Colts (4-8-1), qui est tombé à 1-3 sous l’entraîneur par intérim Jeff samedi et a perdu pour le sixième temps en sept matchs au total.

Ryan a 18 cadeaux cette saison (13 interceptions, cinq échappés perdus) pour mener la NFL par trois sur le quart-arrière de Buffalo Josh Allen.

Le quart-temps le plus marqué pour les Cowboys (9-3) depuis au moins 1991 n’était que la troisième fois dans l’histoire de la NFL qu’une équipe marquait jusqu’à 33 points au quatrième.

Après le deuxième TD de Gallup, Hooker a récupéré un échappé de l’ailier rapproché Mo Alie-Cox et a décollé intact sur la ligne de touche droite pour une avance de 34-19 au début du quatrième.

Hooker, le 15e choix au total par les Colts il y a cinq ans, a connu quatre saisons en proie à des blessures avec les Colts avant de signer avec les Cowboys lors du camp d’entraînement l’an dernier.

Dak Prescott et Tony Pollard célèbrent lors de la grande victoire des Cowboys sur les Colts

Tony Pollard, Ezekiel Elliott et la recrue Malik Davis ont eu des séries de points après les trois derniers revirements d’Indy en quatrième.

Le propriétaire Jerry Jones a déclaré qu’Elliott n’avait pas commencé pour la première fois en 98 matchs de saison régulière en carrière en raison de “problèmes de discipline” avec le personnel d’entraîneurs.

Le double champion de la course est entré dans le match au milieu de la deuxième série. Il a terminé avec 77 verges en 17 courses. Pollard a récolté 91 verges en 12 courses.

Leaders des statistiques

Poulains

Dépassement : Matt Ryan, 21/37, 233 yards, 2 TDs, 3 INTs

Rushing: Jonathan Taylor, 21 courses, 82 verges

Réception: Alec Pierce, quatre attrapés, 86 yards, 1 TD

Cowboys

Dépassement : Dak Prescott, 20/30, 170 yards, 3 TDs, 1 INT

Rushing: Tony Pollard, 12 courses, 91 verges, 2 touchés

Ezekiel Elliott, 17 courses, 77 yards, 1 TD

Réception: CeeDee Lamb, cinq attrapés, 71 yards, 1 TD

Michael Gallup, quatre attrapés, 23 verges, 2 touchés

Résumé de la notation PREMIER QUART Poulains 3-0 Cowboys Chase McLaughlin panier de 52 verges Poulains 3-7 cow-boys Dak Prescott passe TD de 20 verges à CeeDee Lamb (point supplémentaire) Poulains 10-7 Cowboys Passe TD de 14 verges de Matt Ryan à Ashton Dulin (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Poulains 10-14 cow-boys Course de TD de deux verges de Tony Pollard (point supplémentaire) Poulains 13-14 Cowboys Chase McLaughlin panier de 34 verges Poulains 13-21 cow-boys Dak Prescott passe TD de 13 verges à Michael Gallup (point supplémentaire) TROISIÈME QUART Poulains 19-21 Cowboys Matt Ryan passe TD de 15 verges à Alec Pierce (la conversion en deux points a échoué) QUATRIÈME TRIMESTRE Poulains 19-28 cow-boys Dak Prescott passe TD de trois verges à Michael Gallup (point supplémentaire) Poulains 19-34 Cowboys Malik Hooker Retour d’échappé de 38 verges TD (échec de la conversion en deux points) Poulains 19-40 cow-boys Course TD de 30 verges de Tony Pollard (point supplémentaire bloqué) Poulains 19-47 Cowboys Course de quatre verges d’Ezekiel Elliott (point supplémentaire) Poulains 19-54 Cowboys Malik Davis TD run de 23 verges (point supplémentaire)

Ce qu’ils ont dit… ‘c’était tout simplement inacceptable’

La sécurité des cow-boys, Malik Hooker : “C’était définitivement une motivation supplémentaire. Désolé de la façon dont ça s’est terminé et tout, mais je voulais juste venir ici et prouver que je suis toujours le joueur pour lequel j’ai été repêché et j’ai l’impression de l’avoir montré ce soir.”

Le receveur large des Colts, Parris Campbell : “De toute évidence, le record parle de lui-même. C’était tout simplement inacceptable. Il nous reste quatre matchs. Allons-nous nous coucher pour chaque adversaire, ou allez-vous répondre ? De quoi sommes-nous faits ? Comment pouvons-nous répondre ?”

Propriétaire des Cowboys, Jerry Jones : “Je pense qu’il y avait un petit problème qu’il[Elliott] avait avec son entraîneur, des problèmes de discipline qui tardaient à une réunion ou un coup de téléphone.

“Mais je n’entrerai pas là-dedans, mais je ne donnerai pas cette punition. Je serais beaucoup plus indulgent que ça.”

Et après?

Quant aux Cowboys, ils reçoivent les Houston Texans (1-10-1) dimanche prochain à 18h, tandis que les Colts ont une semaine de congé.