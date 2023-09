Les Cowboys de Dallas fumant des rivaux avec des matchs gagnables pourraient signifier que Jerry Jones remporte enfin un autre Super Bowl

America’s Team a entamé une nouvelle saison en jouant comme la meilleure équipe de la NFL.

Alors, bien sûr, les attentes sont déjà bouleversées pour les Cowboys de Dallas 2-0.

5 Dak Prescott a commencé une nouvelle année en respectant son gros contrat Crédit : Getty

Dak Prescott and Co. a fumé les Giants de New York 40-0 pour ouvrir une nouvelle année de championnat.

Au lieu de reculer, les Cowboys ont continué à attaquer au cours de la deuxième semaine et ont battu les Jets de New York (sans Aaron Rodgers) 30-10 dans un match qui n’était pas si serré.

Prendre en compte le fait que Dallas a obtenu une fiche de 12-5 lors de saisons consécutives et il est facile de voir où tout cela va ?

La tête de série n°1 de la NFC, des victoires en séries éliminatoires et enfin un autre Super Bowl pour le propriétaire toujours au franc-parler Jerry Jones, qui a disparu il y a près de 30 ans depuis qu’il fait partie du grand match.

Sauf que les choses ne sont jamais simples et directes avec les Cowboys, qui fabriquent chaque année leur propre drame et trouvent normalement un moyen de se mettre en travers de leur propre chemin.

Une blessure au LCA subie par le demi défensif All-Pro Trevon Diggs lors de l’entraînement est un revers majeur pour une équipe qui ne peut répondre aux attentes qu’en revenant au grand match.

Pourtant, l’assurance de Prescott dans la poche a été une clé en début de saison pour une équipe qui a été obligée de s’adapter au départ hors saison du porteur de ballon autrefois essentiel Ezekiel Elliott.

Le vétéran de huit saisons complète 71 pour cent de ses passes et n’a lancé aucune interception.

L’année dernière, Prescott a distribué 15 choix, un sommet dans la ligue, et son inefficacité avec le ballon a été un sujet de discussion à l’échelle de la ligue.

5 La célèbre star des Cowboys est reconnue internationalement et symbole du succès passé Crédit : Getty

5 Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, attend un autre Super Bowl depuis 1995 Crédit : Getty

Prescott, qui s’est engagé à être plus efficace et moins sujet au turnover cette saison, possède la deuxième meilleure note de quart-arrière (86,6) de la ligue, derrière Brock Purdy de San Francisco.

Ensuite, il y a la défense monstre de Dallas, qui domine la NFL en termes de verges moyennes allouées (193) et de points (cinq).

Si cette dernière statistique semble fausse, ce n’est pas le cas.

Dallas accorde moins d’un touché par match, grâce au premier candidat au joueur défensif de l’année Micah Parsons, Leighton Vander Esch, Stephon Gilmore et plus encore.

Dallas peut-il continuer à faire ça pendant une saison entière ?

Jouer sans Diggs pour le reste de l’année fait évidemment mal, mais le calendrier à venir des Cowboys est prometteur.

5 C’est bien d’être un Cowboys en ce moment Crédit : Getty

Une équipe faible de l’Arizona est prévue dimanche, suivie par les décevants New England Patriots.

Le plus gros problème pour Dallas pourrait, encore une fois, être la propre division des Cowboys.

Philadelphie vient de participer au Super Bowl et il est difficile d’imaginer que les Eagles de Jalen Hurts ne participeront pas aux séries éliminatoires cette saison.

Mais Washington est battable et les Cowboys ont déjà prouvé qu’ils pouvaient battre les Giants de manière convaincante.

5 L’ancien entraîneur Tom Landry capture l’héritage et l’histoire des Cowboys dans la NFL Crédit : Getty

Une franchise avec un record de tous les temps de 552-408-6 et cinq trophées du Super Bowl est la marque NFL la plus reconnaissable au monde.

Serait-ce l’année où Mike McCarthy récompense la confiance de Jones dans l’entraîneur vétéran et où Prescott soutient son gros contrat de 160 millions de dollars, menant finalement à un autre accord ?

Depuis qu’ils ont remporté trois Super Bowls en quatre ans au début des années 1990, les Cowboys sont surtout connus pour leurs déceptions annuelles et leurs éliminations précoces en séries éliminatoires.

Ce serait stupide de trop lire dans un départ 2-0.

Mais au cours de deux matchs, Dallas a été l’équipe la plus forte de la NFL et cela compte pour quelque chose.

Surtout aux fans des Cowboys.