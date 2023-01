Les Cowboys de Dallas en séries éliminatoires “n’ont aucune faiblesse” selon Jason Witten | PARLER

Emmanuel Acho et David Helman discutent de la question de savoir si les Cowboys de Dallas ont des faiblesses à l’approche de la semaine 18. Helman pèse sur les Cowboys et explique que la ligne secondaire et défensive est préoccupante au cours des deux dernières semaines. Acho n’est pas d’accord avec Helman et explique que les Cowboys n’ont aucune faiblesse avant les séries éliminatoires.



