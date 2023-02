Les Cowboys de Dallas embauchent Brian Schottenheimer comme coordinateur offensif

Brian Schottenheimer sera le nouveau coordinateur offensif des Cowboys de Dallas.

L’équipe a annoncé la location Samedi.

Schottenheimer, 49 ans, a précédemment occupé le poste de coordinateur offensif avec les Jets, les Rams et les Seahawks, ainsi qu’avec l’Université de Géorgie. En 2021, il était le coordinateur du jeu de passes pour les Jaguars de Jacksonville.

Schottenheimer, qui a rejoint Dallas en tant que consultant en 2022, remplacera Kellen Moore, qui a été embauché comme coordinateur offensif des Chargers de Los Angeles lundi.

Selon l’Associated Press, l’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, devrait appeler des jeux en 2023 après que le club se soit séparé de Moore.

Le propriétaire / directeur général Jerry Jones a déclaré mercredi aux journalistes au Senior Bowl que McCarthy dirigera une version de l’attaque de la côte ouest qu’il a utilisée lors de l’appel des jeux en tant qu’entraîneur-chef à Green Bay de 2006 à 18.

Le vice-président exécutif du personnel, Stephen Jones, a fait allusion aux différences philosophiques entre McCarthy et Moore, qui a conservé le rôle d’appel au jeu pendant trois saisons après l’embauche de McCarthy.

Les Cowboys n’ont pas eu d’appel de l’entraîneur-chef depuis que Jason Garrett a abandonné ce rôle après la saison 2012. Les débuts de Moore en tant que coordinateur offensif ont eu lieu en 2019, la dernière année de Garrett à Dallas.

McCarthy a déclaré qu’il voulait garder Moore comme meneur de jeu parce qu’il pensait que c’était la meilleure chose pour le quart-arrière Dak Prescott.

Plus à venir sur cette histoire en développement.

