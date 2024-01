Les Cowboys de Dallas conserveront Mike McCarthy comme entraîneur-chef

FRISCO, Texas — Mike McCarthy sera de retour pour une cinquième saison en tant qu’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, a-t-on annoncé mercredi.

Le propriétaire et directeur général Jerry Jones a rencontré McCarthy mercredi, après que l’entraîneur ait terminé les entretiens de sortie avec les joueurs.

“Je crois que cette équipe est très unie et capable d’atteindre nos objectifs ultimes et le meilleur pas en avant pour nous sera avec Mike McCarthy comme entraîneur-chef”, a déclaré Jones dans un communiqué publié par l’équipe. “Il y a de grands avantages à poursuivre les progrès de l’équipe sous la direction de Mike en tant qu’entraîneur-chef.”

Les Cowboys viennent de subir une défaite contre les Packers de Green Bay au stade AT&T qui a laissé Jones « terrassé ». Après la finale de la saison régulière contre les Commanders de Washington, Jones a félicité McCarthy mais a également déclaré : « nous verrons comment se déroule chaque match », lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir de l’entraîneur.

Tout cela a conduit à des spéculations selon lesquelles Jones pourrait remplacer McCarthy.

“Notre défaite de dimanche est partagée par tout le monde ici, pas seulement par l’entraîneur McCarthy”, a déclaré Jones dans un communiqué publié mercredi. “Nos joueurs. Nos entraîneurs. Notre front office. Moi-même. Il y a une responsabilité pour nos résultats. Je suis responsable de nos résultats. L’objectif que nous utilisons pour voir et évaluer l’entraîneur McCarthy est holistique. Même si nous sommes tous déçus du résultat sur Dimanche et avec notre bilan en séries éliminatoires, je le soutiens à 100% en tant qu’entraîneur-chef et dans sa capacité à atteindre nos objectifs.

McCarthy a affiché une fiche de 42-25 en saison régulière avec des titres NFC Est en 2021 et 2023. Les Cowboys sont devenus la première équipe de l’ère du Super Bowl à remporter 12 matchs en trois saisons consécutives, mais à ne pas se qualifier pour au moins un match pour le titre de conférence en cette durée.

McCarthy a une fiche de 1-3 en séries éliminatoires à Dallas, avec des défaites à domicile contre les 49ers et les Packers de San Francisco lors de la ronde des wild-cards au cours de deux des trois dernières années. Sa seule victoire en séries éliminatoires est survenue lors de la ronde des wild-cards de 2022 contre les Buccaneers de Tampa Bay dans ce qui s’est avéré être le dernier match de la carrière de Tom Brady.

McCarthy a été embauché en 2020 après un an d’absence suite à son licenciement à Green Bay en partie pour faire ce que son prédécesseur, Jason Garrett, ne pouvait pas faire : remporter un Super Bowl. Les Cowboys espèrent toujours que cela se produira, ce qui donnerait à McCarthy deux championnats. Il a remporté le Super Bowl XLV avec les Packers en 2010 contre les Steelers de Pittsburgh.

“De nombreux succès ont été enregistrés cette saison grâce à l’approche de Mike pour diriger l’équipe, tant avec les joueurs individuels qu’avec notre équipe collectivement”, a déclaré Jones dans son communiqué. “Mike a le pourcentage de victoires en saison régulière le plus élevé de tous les entraîneurs-chefs de l’histoire des Cowboys et nous nous consacrerons, en partenariat avec lui, à traduire cela en atteignant nos objectifs en séries éliminatoires. Certes, la carrière de Mike a démontré un succès en séries éliminatoires à un niveau élevé, et nous avons une grande confiance dans notre capacité à continuer.”

Le retour de McCarthy instaure une dynamique intéressante si l’accord de cinq ans qu’il a signé en 2020 n’a pas été retravaillé. À deux reprises, Jones a demandé à Garrett d’entraîner la dernière année de son contrat. En 2014, les Cowboys ont obtenu une fiche de 12-4, ont remporté la NFC Est et ont perdu contre les Packers de McCarthy en ronde de division, et Garrett a été récompensé par une prolongation de cinq ans. En 2019, Garrett a obtenu une fiche de 8-8 et a raté les séries éliminatoires, ce qui a conduit à son départ.

Le quart-arrière Dak Prescott devrait également entamer la dernière année de son contrat de quatre ans d’une valeur de 160 millions de dollars en 2024. Il y a une clause de non-échange dans son accord et les Cowboys ne peuvent pas lui attribuer l’étiquette de franchise en 2025. Il est prêt à comptez 59,4 millions de dollars dans le plafond salarial, le deuxième chiffre en importance dans la NFL.

Si Prescott, qui a maintenant une fiche de 2-5 en séries éliminatoires, peut amener les Cowboys au moins à un match pour le titre de conférence – sinon au Super Bowl – en 2024, alors il disposerait d’un énorme levier sur la franchise qui l’a sélectionné dans les séries éliminatoires. quatrième tour du repêchage de 2016. S’il ne le fait pas, les Cowboys seraient alors libres de le quitter après neuf saisons complètes en tant que titulaire sans succès ultime en séries éliminatoires.

Les Cowboys pourraient également être à la recherche d’un coordinateur défensif, Dan Quinn devant s’entretenir avec cinq équipes : les Panthers de la Caroline, les Commanders, les Titans du Tennessee, les Chargers de Los Angeles et les Seahawks de Seattle.

“Nous allons commencer notre processus d’examen et de prise de décision concernant tout ce qui a un impact sur notre équipe et notre effectif”, a déclaré Jones dans son communiqué, “et, même si nous n’allons pas aborder des joueurs, des extensions ou des agents libres spécifiques à ce stade, il mérite notre examen et notre considération les plus approfondis, et il l’obtiendra. »

En 2023, McCarthy a succédé à Kellen Moore et a supervisé la meilleure saison de Prescott (36 passes de touché, neuf interceptions) après que le quart-arrière ait eu 15 interceptions en 2022, à égalité pour la plupart dans la NFL malgré que Prescott ait raté cinq matchs avec un pouce cassé. . Les Cowboys ont mené la ligue pour les points par match (29,9) et ont terminé cinquièmes pour les verges par match (376,1).

Avec les récents changements de statut de Bill Belichick et Pete Carroll, les 167 victoires de McCarthy se classent actuellement au troisième rang parmi les entraîneurs actifs derrière Andy Reid et Mike Tomlin.