Les Cowboys de Dallas apparaîtront sur Hard Knocks de HBO pour la troisième fois | Nouvelles de la NFL

Dak Prescott fera son retour de blessure en 2021 (AP Photo/LM Otero)

Les Cowboys de Dallas seront présentés pour la troisième fois dans la saison du 20e anniversaire de Hard Knocks, a-t-on annoncé vendredi.

Les Cowboys sont la première équipe à faire trois apparitions dans la série documentaire du camp d’entraînement, la première en 2002 et la plus récente en 2008.

« America’s game et America’s Team ont connu une année 2020 difficile, j’ai l’impression que c’est un parfait hasard du football, des Cowboys et, espérons-le, du pays », a déclaré Ken Rodgers de NFL Films, le producteur coordonnateur principal de Hard Knocks. « Je suis sûr que les Cowboys veulent mettre leur saison difficile derrière eux plus que quiconque. »

Dallas a affiché une fiche de 6-10 la saison dernière lors de la première année de Mike McCarthy en tant qu’entraîneur, le quart-arrière Dak Prescott souffrant d’une luxation de la cheville droite et d’une fracture ouverte qui l’ont forcé à rater les 11 derniers matchs.

Le retour de blessure de Prescott sera l’un des scénarios à surveiller, ainsi que la façon dont McCarthy peut rallier une équipe à croire en lui et en son personnel.

L’émission devrait également présenter le porteur de ballon Ezekiel Elliott ainsi que les receveurs larges Amari Cooper, Michael Gallup et CeeDee Lamb. En défense, le coordinateur de première année Dan Quinn essaie de former un groupe qui comprend l’ailier défensif DeMarcus Lawrence et les secondeurs Jaylon Smith et Micah Parsons, qui a été choisi au premier tour du repêchage d’avril.

Ce sera la première fois que la série diffusera son premier épisode après qu’une équipe ait joué un match de pré-saison. Les Cowboys affrontent les Pittsburgh Steelers au Hall of Fame Game à Canton, Ohio, le 5 août. Le voyage à Canton sera également spécial pour tous ceux qui sont associés à NFL Films, car Steve Sabol a récemment été intronisé à titre posthume au Pro Football Hall of Fame.

Le président de longue date de NFL Films, décédé en 2012, fait partie du troisième duo père-fils dans le Hall; son père, Ed, a été intronisé en 2011. Hard Knocks est une idée originale de Sabol et reste aussi relatif aujourd’hui qu’il l’était à ses débuts.

« Il a adoré ce que représente cette émission car elle montre comment notre entreprise et notre entreprise peuvent changer et s’adapter », a déclaré Rodgers. « Tant de gens avaient vu NFL Films pour ce qu’il avait créé dans les années 1970, le ralenti, balle en l’air, câblé pour le son et le style de musique orchestrale. Ce que Hard Knocks a prouvé plus que tout autre programme, peut-être dans notre histoire, c’est que nous ne sommes pas un type d’entreprise cinématographique. Nous sommes des cinéastes capables de s’adapter à n’importe quel style, n’importe quel format et sur n’importe quel réseau. »

Ce sera la 16e saison de la série, qui a débuté en 2001 avec les Ravens de Baltimore. HBO et NFL Films ont un accord pour continuer la série jusqu’en 2024.

L’année dernière, deux équipes ont été présentées pour la première fois lorsque les Rams et les Chargers de Los Angeles ont partagé une facturation égale.